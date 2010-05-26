Главное на 26 мая (вечер)

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, им уже подписан приказ об объявлении конкурса по продаже “Укртелекома” в августе.

А.РЯБЧЕНКО сообщил, что именно август является оптимальным временем объявления конкурса для того, чтобы успеть получить до конца года в бюджет средства от продажи данного телекоммуникационного предприятия.

В тоже время, по его словам, на сегодня данный госпакет компании еще находится в управлении Министерства транспорта и связи. По информации председателя ФГИУ, Кабинет министров Украины в ближайшее время рассмотрит вопрос о передаче госпакета акций “Укртелекома” для последующей продажи Фонду госимущества.

Как сообщил А.РЯБЧЕНКО, на сегодня стоимость планируемого к продаже пакета акций «Укртелекома» составляет 9 млрд. грн., однако, отметил он, в последние месяцы наблюдается тенденция к повышению цены его акций. Таким образом, по оценке А.РЯБЧЕНКО, к моменту продажи пакета его реализационная стоимость может составить около 10 млрд. грн.

Фонд государственного имущества Украины не исключает возможность объявления первого конкурса по продаже акций тепловых генерирующих компаний или контрольных пакетов облэнерго в четвертом квартале этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

При этом он отметил, что акции этих компаний впервые выставляются на продажу, поэтому они требуют подготовки к приватизации. Он также сообщил, что Министерство топлива и энергетики предложило выставлять на продажу один раз в квартал пакеты акций тепловых генераций или контрольные пакеты облэнерго.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что на сегодня общая стоимость четырех тепловых генерирующий компаний составляет 9-9,5 млрд. грн.

По словам главы Фонда, в случае выставления их на продажу, их общая реализационная стоимость может вырасти до 11 млрд. грн.

В случае отсутствия спроса со стороны покупателей при продаже на фондовых биржах блокирующих пакетов акций четырех облэнерго – «Сумыоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «Полтаваоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» – они будут раздроблены на более мелкие пакеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, в случае дробления размер пакетов может составить 1-5% уставного капитала облэнерго. При этом А.РЯБЧЕНКО отметил, у него уже состоялось по этому поводу совещание с участниками фондового рынка.

Также он сообщил, что на сегодняшний день ФГИУ так и не передан планируемый к продаже блокирующий пакет акций «Одессаоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины пока не намерен продавать государственные пакеты акций авиакомпаний «Международные авиалинии Украины» (МАУ) и «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, на сегодня данные авиакомпании являются закрытыми акционерными обществами, поэтому в случае выставления на продажу госпакетов акций этих компаний первоочередное право на их покупку будут иметь их акционеры.

Как отметил А.РЯБЧЕНКО, данная продажа не является выгодной государству, поскольку стоимость этих госпакетов в случае их открытых продаж будет значительно выше.

«Разговор о продаже не имеет экономического основания, пока нам невыгодно продавать», – отметил председатель ФГИУ.

Хозяйственный суд г. Киева своим решением обязал Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) возместить бывшему собственнику «Лугансктепловоза» - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Данную информацию, обнародованную ранее в СМИ, подтвердил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что ФГИУ отказался оспорить данное судебное решение.

По словам А.РЯБЧЕНКО, действуя подобным образом, Фонд хочет исключить договоренности между участниками конкурса при его проведении. «Есть частичная правда и на их стороне («Трансмашхолдинга» - УНИАН), поскольку они не виноваты, что платили в долларах и что конкурс был признан несостоявшимся», - отметил председатель ФГИУ.

По информации «Украинской правды», в случае возвращения Фондом госимущества денег “Трансмашхолдингу” в долларах по курсу по состоянию на момент покупки, что составляет приблизительно 58 млн. долл., украинская сторона из-за курсовой разницы потеряет 170 млн. грн.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на общую сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

Он также отметил, что операторами размещения облигаций выступят "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк". «В ближайшее время мы консолидируем обязательства государства по НДС. Казначейство получит обоснования по кредитным обязательствам. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 мая, повысился на 7,70% – до 660,39 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 543 млн. 418 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 18,21% – до 1710,94 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 98 млн. 466 тыс. грн.

Промышленность

Украинский концерн «Антонов» и российское ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически договорились о создании совместного предприятия на равных условиях.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА.

Он отметил, что договоренности были достигнуты в результате нескольких раундов переговоров между авиастроительными компаниями Украины и России. Документы о создании СП могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в области промышленности, которое может состояться в июле-августе.

«Мы предлагали создать СП на условиях 50 на 50. Это бы обеспечило равноправное партнерское сотрудничество. У Россиян было несколько другое предложение, однако мы долго дискутировали по этому поводу, и в конечном итоге россияне согласились с разумностью наших предложений, и согласились действовать именно так (создавать СП 50 на 50 - УНИАН)», - сказал Д.КИВА.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями. По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.

90% акций ОАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил представитель компании «Формигос Холдинг ЛТД» (Кипр) Борис ПОДОЛЬСКИЙ.

По его словам, компании «Формигос Холдинг ЛТД», «Ривейн ЛТД», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильичсталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б. ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года. По его словам, для российской компании, в интересах которой осуществлялась сделка, металлургия является профильным бизнесом. «Эта компания владеет металлургическими активами в Украине, но пока мы не имеем полномочий ее называть», - сказал Б. ПОДОЛЬСКИЙ и добавил: «Я надеюсь, что через две-три недели мы сможем предоставить более детальную информацию по поводу этой сделки".

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что стране не нужны промышленные предприятия, работающие с убытком, и предлагает рассмотреть вопрос о возможности их закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном вопросам развития промышленного производства в регионах.

«Нам ведь не нужна работа ради работы. Нам нужно, чтобы предприятия обеспечивали зарплатой своих работников, платили налоги в казну, создавали прибыль, за счет прибыли инвестировали в обновление и развитие… А предприятия, которые живут исключительно на дотации государства или в убыток из года в год, – возникает вопрос, а нужны ли такие предприятия нам? Может, проще их ликвидировать и создать новые рабочие места, найти кредиты и инвестиционный ресурс», – сказал Н.АЗАРОВ.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на июнь т.г. в среднем на 2% по сравнению с установленными для мая.

Об этом сказано в постановлении комиссии №611 от 21 мая т.г., текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 2,2% – до 52,04 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса – на 1,8% - до 68,05 коп. за кВт/ч (без НДС).

ОАО «Газпром» не будет оказывать давление на украинскую власть в вопросе создания совместной компании с подконтрольной украинскому правительству НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Он аргументировал создание российским и украинским газовыми монополистами совместной компании необходимостью модернизировать устаревшую газотранспортную систему Украины с целью обеспечения стабильности газовых поставок в страны Евросоюза, которые через украинскую территорию получают 20% газового импорта.

А.МЕДВЕДЕВ не объяснил, в чем может заключаться выгода для украинской стороны, отметив, что переговоры на эту тему только начинаются. «Это бизнес, каждая из сторон должна оценить, лучше ей действовать совместно или самостоятельно. Мы точно не будем давить на «Нафтогаз», – заверил он.

При этом зампредседателя правления «Газпрома» повторил провозглашаемый россиянами тезис, что они не строят альтернативные газопроводы («Северный поток» и «Южный поток» – УНИАН) против каких-то стран, а рассчитывают на рост потребления газа на европейском континенте на 100 млрд. кубометров до 2025 года.

(УНИАН)