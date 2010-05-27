Курс НБУ на 27.05.10

Официальный курс НБУ на 27.05.10 100 USD – 792.5400 (26 мая – 792.5500) 100 EUR – 975.5375 (26 мая – 968.7339) 10 RUR – 2.5277 (26 мая – 2.5217)Учетные курсы банковских металлов на 27.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96095.48 (26 мая-94273.82) 961 XAG 10 Серебро-1447.97 (26 мая-1397.27) 962XPT10Платина-121258.62(26 мая-118248.46) 964XPD10Палладий-35664.30 (26 мая-33762.63)

Официальный курс НБУ на 27.05.10 100 USD – 792.5400 (26 мая – 792.5500) 100 EUR – 975.5375 (26 мая – 968.7339) 10 RUR – 2.5277 (26 мая – 2.5217) Учетные курсы банковских металлов на 27.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96095.48 (26 мая-94273.82) 961 XAG 10 Серебро-1447.97 (26 мая-1397.27) 962XPT10Платина-121258.62(26 мая-118248.46) 964XPD10Палладий-35664.30 (26 мая-33762.63)

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