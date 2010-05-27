В России снова теракт
Погибли 7 человек, более 40 ранены
В Ставрополе (Россия) в результате теракта погибли 7 человек, более 40 ранены.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ.
«По данным следствия, у входа в здание Дома культуры в Ставрополе 26 мая в 18 часов 45 минут сработало безоболочное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», - говорится в сообщении.
В результате взрыва погибли семь человек, в том числе 12-летняя девочка, более 40 человек ранено, из них трое в крайне тяжелом состоянии.
Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта чеченского ансамбля танца «Вайнах-легенда Кавказа».
По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.2 ст. 105, ст. 223, ч. 3 ст. 205 (убийство двух и более лиц, незаконное изготовление взрывчатых веществ, террористический акт).
Российские следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.
Следователями уже допрошено более шестидесяти свидетелей. Завершены процедуры опознания погибших. С места происшествия изъяты предметы, проводится их осмотр с участием криминалистов, по завершении которого будет назначена комплексная взрыво-техническая судебная экспертиза. По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200-250 граммов в тротиловом эквиваленте.
Следствием рассматриваются различные версии преступления.