В России снова теракт

В Ставрополе (Россия) в результате теракта погибли 7 человек, более 40 ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ.

«По данным следствия, у входа в здание Дома культуры в Ставрополе 26 мая в 18 часов 45 минут сработало безоболочное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами», - говорится в сообщении.

В результате взрыва погибли семь человек, в том числе 12-летняя девочка, более 40 человек ранено, из них трое в крайне тяжелом состоянии.

Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта чеченского ансамбля танца «Вайнах-легенда Кавказа».

По данному факту возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ч.2 ст. 105, ст. 223, ч. 3 ст. 205 (убийство двух и более лиц, незаконное изготовление взрывчатых веществ, террористический акт).

Российские следователи проводят неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Следователями уже допрошено более шестидесяти свидетелей. Завершены процедуры опознания погибших. С места происшествия изъяты предметы, проводится их осмотр с участием криминалистов, по завершении которого будет назначена комплексная взрыво-техническая судебная экспертиза. По предварительным данным, сработало безоболочное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200-250 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следствием рассматриваются различные версии преступления.