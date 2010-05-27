ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Страховщиков ждут массовые проверки», в котором пишет – с 1 июня Госфинуслуг начинает массовые проверки страховщиков, ломбардов и финансовых компаний…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/strahovcshikov-zhdut-massovye-proverki-140801/

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Также «Дело» в материале «Слабое евро уменьшило долги Украины» пишет - в апреле госдолг Украины сократился на 0,8 млрд. грн. — до 326,4 млрд.гривен. Как отмечают эксперты, снижение стоимости евро, подешевевшего за апрель на 2%, оказывает существенное влияние на размер украинского долга…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/slaboe-evro-umenshilo-dolgi-ukrainy-140802/

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«Дело» подает материал «Зам главы ГНАУ: Зачем налоговой своя милиция», в котором заместитель главы ГНАУ Сергей Лекарь рассказывает, с какими трудностями сталкивается налоговый инспектор из-за несовершенства законодательства…

http://delo.ua/mneniya/kommentarii/mnenie-s-predprijatiem-nalogovyj-inspektor.-nalogovaja-milicija-vkljuchaetsja-v-rabotu-140752/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Нефть пришлась не по карману» пишет – украинская нефть вчера не нашла покупателя из-за высокой стартовой цены. По прогнозам экспертов, велики шансы, что дорогой отечественный ресурс после дополнительного аукциона уйдет НАК «Нафтогаз Украины». В этом случае сырье на давальческих условиях будет переработано либо на Лисичанском, либо на Кременчугском заводах…

http://markets.eizvestia.com/full/neft-prishlas-ne-po-karmanu

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Также «Экономические известия» в материале «Украинские вагоны завоюют СНГ» пишут – Крюковский вагоностроительный завод сертифицировал этот тип продукции для поставки в Россию и прочие страны СНГ, не признающие украинского сертификата. Украинским же пассажирам активно приобщиться к подобным новейшим разработкам в ближайшее время вряд ли суждено…

http://markets.eizvestia.com/full/ukrainskie-vagony-zavoyuyut-sng

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Металлургическая комбинация» пишет – Мариупольский меткомбинат им. Ильича (ММК) становится объектом поглощения. Вчера представители двух офшорных компаний – Formigos Holding и Revain – сообщили о покупке 100% акций ЗАО "Ильич-сталь", владеющего 90% акций ММК, в интересах российской финансово-промышленной группы. Однако председатель правления меткомбината Владимир Бойко категорически опроверг факт совершения сделки. Эксперты считают, что вскоре можно ожидать активных действий по смене руководства предприятия…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1376060

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Заемщиков накажут по мировым стандартам» пишет – банки, ожесточенные борьбой с неплательщиками кредитов, разработали законопроект, который увеличит их права. Они смогут отбирать залоги у заемщиков и выселять их из квартир в случае более чем двухмесячной задержки по выплатам. Юристы отмечают, что такие нормы действуют в мировой практике, но в Украине они могут вызвать социальное напряжение в обществе…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1376056

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«Газета по-киевски» в материале «Вам торт с орехами или с ГМО?» пишет – если раньше о наличии ГМО в продуктах мы могли только догадываться, то сейчас наклейки «Без ГМО» лепят на все подряд…

http://mycityua.com/articles/country/2010/05/27/053554.html

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«Газета по-киевски» в материале «Японцы не хотят больше работать» пишет - японская компания впервые в судебной практике должна будет выплатить компенсацию за сотрудника, умершего от переутомления. Всего же жертвами корпоративной культуры ежегодно становятся тысячи японцев…

http://mycityua.com/articles/world/2010/05/27/051537.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В зоопарке Киева - очередная смерть» пишет – череда загадочных смертей в столичном зоопарке продолжается. Вслед за слоном Боем умерла четырехлетняя белая верблюдица Майя. По предварительным данным зоопарка, ее тоже отравили. Защитники животных считают, что те гибнут из-за бизнес-интересов…

http://www.segodnya.ua/news/14139528.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «ЕС идет на беспрецедентные меры. Кризис отступает?» пишет - фондовые рынки демонстрируют падение, цены на сырье – снижение, а евро продолжает катиться по наклонной. Таковы результаты кризиса в Европе. ЕС пытается выжить путем жестких мер…

https://economics.unian.net/rus/detail/47467

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «ЦБ зажат между кредитом и инфляцией» пишет – российские банки все еще рассматривают кредитование как рисковый сектор. Они больше склонны вкладывать свободные средства в ценные бумаги либо накапливать ликвидность…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/2010/05/27/1024240

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Издание «Известия» в публикации «Машинное отделение» пишет – в среду российский парламент одобрил Таможенный кодекс Таможенного союза. Это значит, что уже с 1 июля таможенные посты на границе между Россией и Белоруссией должны исчезнуть, а на российско-казахстанской надо будет декларировать весьма ограниченный список товаров. Но в реальности таможенный контроль пока сохранится. Только для автомобилей…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142304/

(УНИАН)