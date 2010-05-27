Грищенко: Украина будет развивать отношения с НАТО

Украина будет продолжать развивать отношения с НАТО, но вопрос о членстве в этой организации снимается с повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время выступления на ХІ межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что идея членства Украины в Альянсе не пользуется поддержкой большинства украинцев и деструктивно влияет на эффективность внешней политики Украины. Учитывая это, сказал К.ГРИЩЕНКО, Украина будет продолжать развивать свои отношения с Альянсом, но вопрос о членстве пока снимается с повестки дня. По словам министра, именно такой подход наиболее отвечает современному положению вещей.