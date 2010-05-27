Отношения Украины и США выходят на уровень реального партнерства

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО констатирует, что отношения Украины и Соединенных Штатов Америки выходят на уровень реального партнерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений.

«Отношения Украины и Соединенных Штатов Америки выходят на уровень реального, а не лишь декларативного стратегического партнерства», - сказал министр.

По его словам, уже сейчас можно утверждать, что обе стороны настроены на активное взаимодействие. Наглядными доказательствами этого, отметил К.ГРИЩЕНКО, является недавнее подтверждение Вашингтоном поддержки украинской демократии, сохранения суверенитета Украины и инициативы Украины по передаче высокообогащенного урана в обмен на соответствующую финансовую компенсацию и американские инвестиции в современные научно-исследовательские проекты в Украине.