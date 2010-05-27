Почти 300 украинским судьям грозит увольнение

Высший совет юстиции на своих заседаниях планирует рассмотреть результаты проверок и внести представления субъектам назначения на освобождение от должностей за различные нарушения почти 300 судей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель ВСЮ Владимир КОЛЕСНИЧЕНКО.

По его словам, на сегодняшний день в Высшем совете юстиции находится 140 предложений об освобождении от должностей судей за нарушение присяги, 48 соответствующих рекомендаций квалификационных комиссий, и продолжается 240 проверок в отношении 341 судьи.

Учитывая это, В.КОЛЕСНИЧЕНКО не исключает, что приблизительно на 300 из них могут быть внесены предложения об увольнении.