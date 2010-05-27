До июля Украина подпишет соглашение с ЕС о свободной торговле

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что до июля Украина подпишет соглашение о свободной торговле с Европейской ассоциацией свободной торговли (ЕАСТ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил на заседании Совета регионов, которое сегодня проходит во Львове.

«Через месяц мы, я считаю, подпишем зону свободной торговли со странами ЕАСТ», - сказал он.

С.ТИГИПКО также выразил уверенность, что соглашение о зоне свободной торговли также будет подписано с Турцией, в частности, в ходе запланированного визита в Украину премьер-министра этого государства.

Как сообщал УНИАН, Украина и Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) начали официальные переговоры о создании зоны свободной торговли в апреле 2009 года.

Страны ЕАСТ предложили Украине начать переговорный процесс о создании зоны свободной торговли в августе 2007 года. Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ является важным шагом для Украины в контексте создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Справка УНИАН. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) создана в 1960 году по результатам Стокгольмской конвенции. В состав ЕАСТ входят Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн. Три страны ЕАСТ (кроме Швейцарии) является частью внутреннего рынка Европейского Союза через Соглашение о Европейском экономическом пространстве (ЕЭП), которое вступило в силу в 1994 году.