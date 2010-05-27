ГЛАВНОЕ на 27 мая (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Дипкорпус

Министерство иностранных дел Украины в ближайшее время усилит экономическую составляющую дипломатических представительств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО во время выступления на ХІ Межведомственном совещании по вопросам координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних отношений.

«Мы на протяжении ближайшего времени проведем реструктуризацию всей нашей работы в направлении усиления экономической составляющей посольств», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, это структурное изменение добавит логичности в работе дипломатических представительств, и будет способствовать достижению внешнеэкономических целей Украины.

При этом министр заверил, что приложит все усилия, чтобы экономические отделы посольств работали как можно более эффективно.

К.ГРИЩЕНКО напомнил, что в апреле Президент Украины подписал указ о ликвидации торгово-экономических миссий и образовании экономических отделов заграничных дипломатических учреждений.

Финансы

Профицит платежного баланса в январе-апреле составил 0,614 млрд. долл. США, по сравнению с дефицитом 6,281 млрд. долл. за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом, профицит платежного баланса в апреле т.г. был на уровне 1,287 млрд. долл., по сравнению с дефицитом в 1,056 млрд. дол. за апрель 2009 года.

По данным НБУ, за январь-апрель 2010 года текущий счет сформировался с

положительным сальдо в размере 109 млн. долл. (в январе-апреле 2009 года дефицит текущего счета составлял 890 млн. дол.). Это было обусловлено сокращением дефицита внешнеторгового баланса (в 2 раза – до 523 млн. долл. против 1,085 млрд. долл. за четыре месяца 2009 года) и отрицательного сальдо по доходам (в 1,8 раза до 352 млн. долл. против 647 млн. долл. за январь-апрель 2009 года).

В апреле 2010 года положительное сальдо текущего счета составило 234 млн. долл. против 236 млн. долл. дефицита в апреле 2009 года.

В НБУ отмечают, что благодаря профициту финансового счета в марте-апреле т.г., кумулятивное сальдо с начала года впервые после начала кризиса стало положительным: за январь-апрель в 2010 году положительное сальдо по финансовому счету оценено в 505 млн. долл., а за соответствующий период 2009 года оно сформировалось отрицательным в размере 5,4 млрд. долл.

В апреле т.г. профицит финансового счета был на уровне 1,053 млрд. долл., в апреле 2009 года – дефицит 820 млн. долл. Факторами, которые повлияли на формирования финансового счета в прошлом месяце, по данным Нацбанка, выступили: размещение украинскими эмитентами еврооблигаций, рост заинтересованности нерезидентов в ценных бумагах правительства и стабильная финансовая ситуация внутри страны (постепенное возобновление доверия к банковской системе и национальной валюте способствовало продолжению сокращения запасов наличной валюты в других секторах экономики).

Объемы чистого притока прямых иностранных инвестиций в Украину за 4 месяца

2010 года оценено в 1,2 млрд. долл., что на 29% меньше, чем за соответствующий период

в прошлого года (1,7 млрд. долл.).

Отрицательное сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного

сектора в январе-апреле в 2010 г. сложилось на низком уровне – 141 млн. долл., тогда

как за соответствующий период в прошлом году отрицательное сальдо по этой статьей составляло 2,8 млрд. долл. Rollover за 4 месяца 2010 года оценено в 97%, для банковского сектора этот показатель составлял 90%, для реального - 109%.

По долговым операциями сектора государственного управления чистые привлечения

составляли 259 млн. долл. (благодаря росту заинтересованности нерезидентов относительно ценных бумаг правительства, деноминованный в гривне).

Объемы прироста наличной валюты вне банков за 4 месяца 2010 года

составили около 1 млрд. долл., причем отток был сформирован в январе-феврале

тогда как в марте-апреле валюта возвращалась в банковскую систему (за 4 месяца 2009

года объемы прироста наличной валюты вне банков составили 4,5 млрд. долл.).

Справка УНИАН. Общий дефицит платежного баланса Украины за 2009 год составил 13,726 млрд. долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9205/7,9270, к 12:00 сузился спрэд 7,9230/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2565/67, к 12:00 цены снизились 0,2561/62. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,9600 (-0,2299).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2288/90, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 9,7315/9,7435, к 12:00 цены ушли вниз 9,7140/9,7210.

Налоги

В Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) по поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА сегодня разрабатываются фильтры, которые будут введены для автоматического возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Для автоматического возмещения НДС на сегодня мы можем предоставить некоторые фильтры. Фильтрами могут быть – отсутствие разбежностей по пятому дополнению. То есть, если я хочу возместить НДС, должно быть четко определено, что его кто-то уплатил на другом конце связи», - говорит он. Также фильтром, например, может быть соблюдение законодательства о труде. «Если ты хочешь, чтобы тебе автоматически возмещали НДС, хотя бы уровень заработной платы должен быть выше, чем минимальный. У нас на сегодня многие предприятия не имеют заработных плат выше минимальных, но заявляют значительные суммы на возмещение», - сказал А.ЛЮБЧЕНКО.

«Относительно оборота данных облигаций (НДС-облигаций - УНИАН), это уже будет определять рынок. Сегодня рынок заявляет о 10% дисконта. Это организации, готовые скупить ОВГЗ», - отметил он.

По его словам, автоматическое возмещение НДС на сегодня крайне необходимо. «Это намного лучше, чем так, как оно было, 22 млрд. грн. на сегодня накоплено тех сумм, которые попадают под определение облигаций», - говорит А.ЛЮБЧЕНКО.

Он считает, что путем выпуска НДС-облигаций государство берет на себя ответственность за невыплату НДС. «То, что оно на сегодня берет на себя расходы в виде 5,5% по ОВГЗ плюс выплата тела по облигациям два раза в год по 10 частей на пять лет – это уже проявление того, что государство взяло на себя некоторую ответственность», - говорит А.ЛЮБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке. Как заявил 26 мая 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, в ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. «В ближайшее время мы консолидируем обязательства государства по НДС. Казначейство получит обоснования по кредитным обязательствам. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%», - сказал Н.АЗАРОВ.

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В ближайшее время председатель Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) заявит о введении моратория на проверки малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Мораторий на проверку малого бизнеса, некоторую часть малого бизнеса, мы можем ввести. Это та часть малого бизнеса, которая имеет валовые доходы менее 300 тыс. грн. в год. Это как раз грань, после которой необходимо регистрироваться плательщиком НДС. Это грань выживания для малого бизнеса», - отметил он.

По словам А.ЛЮБЧЕНКО, данный мораторий можно ввести для большей части малого бизнеса. «Весь малый бизнес сегодня платит в бюджет 12,5% налогов. Я буду утверждать, что это много, хотя по количеству их более 90% (количество зарегистрированных налогоплательщиков – УНИАН)», - отметил он.

В настоящее время уже идет внутренняя процедура формирования национального плана проверок с учетом введения моратория на проверки.

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Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в апреле 2010 года сократилась на 1,1 млрд. грн. и на 1 мая составила 27,3 млрд. грн. (на 1 апреля – 28,4 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Задолженность сократилась за месяц, но с начала года наблюдается рост», - отметил он. По его словам, задолженность по возмещению НДС на 1 января 2010 г. составляла 21,8 млрд. грн.

ЖКХ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству и руководителям местных органов власти унифицировать государственную тарифную политику в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил во время заседания Совета регионов, которое проходит сегодня во Львове.

«Нужно, чтобы справедливая тарифная политика была основой государственной политики», - сказал глава государства с учетом того, что в регионах Украины существуют разные тарифы на услуги в сфере ЖКХ.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ поручил профильному министерству, а также руководителям органов власти на местах проработать вопрос, чтобы подходы к формированию тарифов на услуги ЖКХ во всех регионах Украины были унифицированными и справедливыми.

«Где бы ни проживал человек, нужно создать такую систему, чтобы он платил за газ, воду, электроэнергию, … чтобы был справедливый подход», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

ГМК

В Киеве произошел захват «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и ЗАО «Ильич-Сталь». Об этом сообщает газета трудового коллектива ММК им.Ильича «Ильичевец».

По данным издания, группа неизвестных блокирует доступ сотрудников к рабочим местам, а директору «Украинской регистрационной компании» сообщено, что на его место уже назначен новый руководитель.

В настоящее время на ММК имени Ильича готовится обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Сообщается, что его текст будет обнародован в ближайшее время.

«Что касается, распространенной в СМИ информации о якобы имевшей место ночной попытке силового захвата заводоуправления ММК им.Ильича в Мариуполе, то она не соответствует действительности», - сообщает газета.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в ходе пресс-конференции представитель компании «Формигос Холдинг Лтд.» (Кипр) Б.ПОДОЛЬСКИЙ заявил о том, что 90% акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» были приобретены в интересах российской компании.

По его словам, компании «Формигос Холдинг Лтд.», «Ривейн Лтд.», а также несколько других компаний выкупили 100% акций ЗАО «Ильич-Сталь», которому принадлежат около 90% акций ММК им. Ильича.

При этом Б.ПОДОЛЬСКИЙ уточнил, что сделка была осуществлена в мае 2009 года, однако, согласно условиям подписанного между покупателем и продавцом договора, она не подлежала оглашению в течение одного года. По его словам, для российской компании, в интересах которой осуществлялась сделка, металлургия является профильным бизнесом. «Эта компания владеет металлургическими активами в Украине, но пока мы не имеем полномочий ее называть, – сказал Б.ПОДОЛЬСКИЙ и добавил: – Я надеюсь, что через две-три недели мы сможем предоставить более детальную информацию по поводу этой сделки».

26 мая генеральный директор ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Владимир БОЙКО опроверг информацию о продаже предприятия. «Это 100% ложь, какие-то рейдеры, которых нельзя посадить, пытаются получить контроль над предприятием. Рейдерская атака на предприятие идет уже больше года, мы даже собрание акционеров не можем провести», – заявил он и подчеркнул, что структура собственников предприятия остается неизменной.

Отметим, собрание акционеров ОАО «ММК им. Ильича», запланированное на конец апреля этого года, было перенесено на более поздний срок.

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», причиной переноса даты собрания послужило принятое 18 марта т.г. Донецким хозяйственным судом определение, которым регистрационной компании запрещается выдача реестра акционеров. «Этим определением суд, еще даже не приступив к рассмотрению вопроса, а лишь в обеспечение иска, в нарушение статьи 67 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, принимает решение, делающее невозможным проведение собрания акционеров открытого акционерного общества», – сказано в информации газеты.

«Ильичевец» также напоминает, что это уже не первое предварительное определение суда. Для аналогичного обеспечения иска на 14 тысяч акций суд еще 12 мая 2009 года принял постановление, которым запретил движение более 3 млрд. акций, чем явно превысил целесообразный уровень обеспечения требований. На предприятии убеждены в том, что все происходящее является цепью хорошо спланированной рейдерской атаки на акционерное общество.

Согласно информации газеты «Ильичевец», решение суда в обеспечение исков обжаловано.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

ММК им. Ильича по итогам 2009 года сократил производство основных видов продукции на 19,6-29,2% по сравнению с 2008 годом.

ОАО «ММК имени Ильича» – коллективное предприятие. Владельцем контрольного пакета акций ОАО (более 90%) является ЗАО «Ильич-Сталь». В свою очередь, учредителем ЗАО является организация арендаторов предприятия.

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Руководство ОАО "Днепроспецсталь" утверждает, что вооруженные сотрудники милиции незаконно проникли на территорию завода - на шлаковые отвалы завода на территории Балки Средней и парализовали работу предприятия.

Об этом сообщил УНИАН заместитель председателя правления предприятия Альберт ЗАЙЦЕВ.

"Сегодня в 6.30 утра сотрудники ГАИ, ППС и "Беркута", не уведомив руководство предприятия, прибыли на его территорию, заявили представителям частной охранной структуры, обеспечивающей охрану шлаковых отвалов завода, что будут проводить на отвалах обыск, проникли на территорию предприятия и сейчас не допускают на эту часть завода его руководство без предъявления каких бы то ни было документов, объясняющих их действия", - сообщил А.ЗАЙЦЕВ.

По словам А.ЗАЙЦЕВА, с территории отвалов без объяснения причин правоохранителями в неизвестном направлении вывезены около 40 сотрудников, работавших на отвалах в момент приезда милиции.

Главное упраление МВД Украины в Запорожской области официальной информации о причинах происходящего пока не дает.

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Сотрудники милиции прибыли на территорию ОАО "Днепроспецсталь" для проведения следственных действий.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Запорожской области, "сегодня в Балке Средней сотрудники ГУ МВД Украины в Запорожской области в рамках расследования уголовного дела проводят необходимые следственные действия: на месте работают следователь, сотрудники уголовного розыска и сотрудники "Беркута", - сообщил начальник ЦОС Запорожского главка милиции Александр ВОЛКОДАВ.

Вместе с тем он не сообщил, какое конкретно уголовное дело расследуется, а также куда и с какой целью со шлаковых отвалов ДCC на территории Балки Средней увезли около 40 работников.

Автопром

Министерство промышленной политики Украины инициирует создание лизинговой компании "Укрпромлизинг”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра промышленной политики Виталий НЕМИЛОСТИВЫЙ журналистам в ходе 18-го киевского международного автосалона SIA’2010.

По его словам, Минпромполитики подготовило и направило в Кабинет министров Украины проект постановления Кабмина о создании данной компании.

В.НЕМИЛОСТИВЫЙ отметил, что "Укрпромлизинг" будет заниматься поддержкой продвижения отечественной промышленной продукции, в том числе автопрома, как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

При этом он добавил, что правительство намерено в ближайшее время принять постановление о создании лизинговой компании “Укрпромлизинг” и буквально в течение месяца компания заработает.

По словам замминистра, механизм работы компании будет аналогичным механизму работы лизинговой компании “Украгролизинг”, которая зарекомендовала себя с положительной стороны.

В.НЕМИЛОСТИВЫЙ добавил, что сейчас создается межведомственная комиссия из представителей заинтересованных министерств и ведомств для проработки конкретных решений, в какую отрасль и сколько денежных средств необходимо направить.

Также он отметил, что "Укрпромлизинг” будет заниматься продвижением автомобильной техники, энергомашиностроительного оборудования, продукции станкостроения и др.

Коммуникации. Связь

Чистая прибыль оператора мобильной связи «Киевстар» в 1-м квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 39,5% и составила 224 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Чистая операционная выручка «Киевстара» в 1 квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 4,8% и составила 2 млрд. 573 млн. грн.

Скорректированная OIBDA компании за этот период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 10,3% и составила 1 млрд. 307 млн. грн.

При этом уменьшение выручки в компании связывают с фактором сезонности и внедрением мер по стабилизации абонентской базы в низкоценовом сегменте. Тем не менее, доля рынка в доходах остается самой высокой на рынке телекоммуникаций, но несколько снизилась по сравнению с 1-м и 4-м кварталами 2009 года. При этом общее проникновение мобильной связи в Украине также снизилось – на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, до уровня 119,7%.

Абонентская база «Киевстар» также устойчиво остается самой большой на рынке. Постепенное сокращение абонбазы, которое наблюдалось в 2009 году, в 1-м квартале 2010 года было стабилизировано – в течение 1-го квартала 2010 г. оно составило всего 88 тысяч абонентов. Молодежный сегмент по-прежнему остается наиболее подвижным. При этом запуск новых тарифных предложений свел к минимуму общий объем отключений и стабилизировал абонентскую базу.

ARPU – среднемесячный доход с одного абонента - в 1-м квартале 2010 г. по сравнению с 1-м кварталом 2009 г. в целом снизился незначительно (39,1 грн. до 38,5 грн), при этом уже в марте 2010 г. наблюдался рост ARPU.

Капитальные инвестиции компании за отчетный период выросли на 31,9% и составили 55,8 млн. долл.

В 1-м квартале 2010 года «Киевстар» запустил новое направление, подготовка к которому велась на протяжении 2009 года, – предоставление услуг фиксированного Интернета по технологии FTTB. Услуга «Домашний Интернет» на скорости до 100 Мбит/с в настоящее время предоставляется в 7 крупнейших городах Украины: Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе.

Справка УНИАН. Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 21,87 млн. человек (по состоянию на 01.05.2010). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным Интернетом «Киевстар».

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Компания HTC Corporation, глобальный разработчик и производитель смартфонов, официально вышла на украинский рынок, представив в Украине новую линейку коммуникаторов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что для отечественных пользователей отныне доступны официальные версии аппаратов Desire, Smart, HD mini, Wildfire, а также Legend – функциональный коммуникатор на платформе Android с улучшенным интерфейсом HTC Sense и 3,7-дюймовым AMOLED дисплеем.

Региональный директор HTC по Центральной Европе, России и СНГ Павел ОРЛИНСКИ отметил, что рынок Украины играет важную роль в общей стратегии НТС Corporation. По его словам, «в ближайшие пару лет мы планируем занять порядка 20% украинского рынка смартфонов».

Официальными дистрибьюторами НТС в Украине являются партнёры Юг-Контракт, МТI и «Алло».

Справка УНИАН. Корпорация HTC является одной из наиболее быстрорастущих компаний в индустрии мобильных аппаратов. HTC Corporation котируется на Тайваньской Фондовой Бирже.

Столица

Депутаты Киевского городского совета приняли за основу новые правила вызова гражданами бригад скорой и неотложной медицинской помощи, а также специализированной психиатрической помощи, участковых врачей-терапевтов, педиатров и специалистов амбулаторно-поликлинических заведений.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 105 из 111 присутствующих в зале депутатов.

Проект решения представляла депутатам руководитель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам медицины, заместитель председателя горгосадминистрации Алла ШЛАПАК.

Она отметила, что правила вызова бригад скорой и медицинской помощи утверждались в 1913 и 1947 годах, и работа этих служб основана на этих правилах. На сегодняшний день, по словам А.ШЛАПАК, существует неотложная потребность пересмотреть эти правила и привести их в соответствие с новыми нормативными актами и законодательством Украины, в частности, относительно единого подхода в предоставлении медицинской помощи.

А.ШЛАПАК сообщила, что в разработанных новых правилах учтены стандарты, действующие при предоставлении медицинской помощи в странах Евросоюза, России и Беларуси, которые защищают права медицинских работников.

На замечание представителей фракции БЮТ по отдельным пунктам этих правил, согласно которым работники службы медицинской помощи имеют право не выезжать на вызовы, например, при наличии лишь повышенной температуры либо при травмировании человека, либо поражении его током, А.ШЛАПАК разъяснила, что речь идет лишь о разграничении вызовов между скорой помощью и неотложкой. Она отметила, что в городе действует единый диспетчер по номеру телефона 103, который принимает вызовы и не отказывает в выезде врачей, а лишь направляет вызов соответствующей службе, учитывая разграничение по видам медицинской помощи.

В свою очередь, депутаты от Блока Кличко отметили, что подготовленный проект решения был роздан депутатам лишь сегодня, и они не успели его изучить.

Учитывая это, депутаты предложили принять документ за основу, и на протяжении ближайших недель проработать его в комиссиях, внести необходимые замечания и предложения и принять в целом на следующей сессии Киевсовета 3 июня. Также депутаты предложили обнародовать проект новых правил на сайте мэрии, чтобы киевляне могли ознакомиться с ними. Киевсовет поддержал это предложение.

Погода

Завтра синоптики прогнозируют в большинстве областей Украины дожди и грозы.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 28 мая в Украине облачная погода с прояснениями. Ночью на Правобережье, днем в большинстве областей - дожди, грозы, в западных областях, а днем и в северных и центральных - местами сильные дожди, град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью - 9-14°, на побережье морей - до 17°, на севере Левобережья - 4-9° тепла; днем - 19-24°, на востоке и крайнем юге местами - 25-29°; на высокогорье Карпат ночью - 5-10°, днем - 10-15° тепла. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с.

В Киевской области ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 9-14°, днем - 19-24°.

В Киеве ночью небольшой, днем умеренный, местами сильный дождь, гроза. Ветер южный с переходом в западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 20-22°.

27 мая температура воды в Черном и Азовском морях 18-21°, в районе Ялты, Алушты и Феодосии 11-15°, в Днепре возле Киева - 19°.

(УНИАН)