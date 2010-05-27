Тимошенко: оппозиция предлагает заслушать отчет Азарова и Тигипко

Оппозиция предлагает заслушать 4 июня в Верховной Раде отчет премьер-министра Николая АЗАРОВА и вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО «как антиреформаторов в бизнес среде».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время заседания оппозиционного правительства, призвав все оппозиционные силы поддержать соответствующее предложение.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо заслушать, «как они будут содействовать развитию малого и среднего бизнеса, и когда они прекратят давление на малый и средний бизнес, прекратят коррупцию и унижение тех людей, которые пытаются свой труд, свой интеллект, свое вдохновенье и свое время вкладывать в перестройку малого и среднего бизнеса».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что нынешняя власть «сворачивает все достижения по поддержке малого и среднего бизнеса, достигнутые нашим правительством в 2008-2009 годах». Она подчеркнула, что «начались репрессии против малого и среднего бизнеса, которые не дают ему работать и развиваться».