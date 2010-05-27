Киевсовет оптимизировал структуру КГГА с учетом предложений Кабмина

Депутаты Киевского городского совета оптимизировали структуру исполнительного органа горсовета – Киевской городской государственной администрации - с учетом предложений Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 64 из 107 присутствующих в зале столичных депутатов.

Против голосовала фракция БЮТ, а фракция Блока Виталия Кличко вообще не принимала участия в голосовании.

Согласно принятому решению, из существующих в настоящее время 35 Главных управлений КГГА предлагается путем ликвидации и реорганизации оставить 27, а количество управлений сократить с 11 до 7.

Также Кабмин предлагает ликвидировать Управление по охране и эксплуатации внутренних водоемов и земель водного фонда и Инспекцию государственного технического надзора. Реорганизовать, среди других, предлагается Главное управление по охране культурного наследия в управление.

Главное управление транспорта и Главное управление связи, информатизации и защиты информации реорганизовано в Главное управление транспорта и связи путем объединения. Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения преобразовано в Главное управление здравоохранения. Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды и Главное управление по вопросам рекламы объединены в Главное управление градостроительства и архитектуры. Главное управление по вопросам внутренней политики реорганизовано в Главное управление по вопросам внутренней политики и связей с общественностью.

В то же время Главное управление по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью преобразовано в Управление прессы и информации КГГА. Главное управление социальной защиты населения объединено с Главным управлением труда и занятости в Главное управление труда и соцзащиты населения.

Принятое сегодня решение также предусматривает переименование ряда Главных управлений.

Депутат фракции Блока Юлии Тимошенко Алексей ДАВЫДЕНКО во время обсуждения проекта решения настаивал на том, чтобы Главное управление здравоохранения и медицинского обеспечения не было реорганизовано. Он считает, что исключение из названия управления слов «медицинского обеспечения» сделает невозможным выполнение ряда программ по медицинскому обслуживанию населения. Кроме того, утверждает А.ДАВЫДЕНКО, реорганизация управления будет требовать 6,2 млн. грн. из городского бюджета. И это при том, что сейчас сложная экономическая ситуация и есть проблемы с финансированием медицинской отрасли столицы, которая нуждается в средствах на ремонт оборудования и т.п.

Он также сказал, что в целом, по его подсчетам, оптимизация всей структуры КГГА обойдется киевлянам в около 100 млн. грн. Поэтому А.ДАВЫДЕНКО обратился к депутатам с просьбой не поддерживать предложенный проект решения и дать возможность всем управлениям в дальнейшем работать в том режиме, который существует.

В ответ на это выступление секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заверил, что оптимизация структуры КГГА в результате сэкономит больше средств, чем будет потрачено на проведение реорганизации и переименование управлений. Кроме того, он обратил внимание депутатов на необходимость учесть поддержку Киева Кабмином, в частности, что касается подготовки к Евро-2012 и выполнению столичных функций. После этого вопрос был поставлен на голосование и получил поддержку большинства.

Как сообщал УНИАН, впервые на рассмотрение депутатов Киевсовета проект решения об оптимизации структуры КГГА был предложенный 14 мая. Тогда депутаты его не поддержали, сославшись на необходимость детального изучения документа. В то же время в интервью журналистам председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Роман ЯРОШЕНКО отметил, что предложенная на утверждение структура КГГА позволит сэкономить около 50 млн. грн. – если раньше на содержание всего аппарата госадминистрации было нужно финансирование в размере 300 млн. грн., то в случае реорганизации - 250 млн. грн.

Ранее, 29 апреля, вице-премьер-министр Украины Виктор ТИХОНОВ после заседания межведомственной группы по вопросам Киева, которое состоялось в КГГА, заявил, что до 1 июня штатное расписание КГГА должно быть приведено в соответствие с рекомендациями Кабмина.