Киевсовет не изменил численность штата КГГА

Депутаты Киевского городского совета оставили без изменений численность штата Киевской городской государственной администрации при осуществлении оптимизации ее структуры, а именно - оставив в ней 2020 работников.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 64 из 107 присутствовавших депутатов.

В то же время решение предусматривает увеличение численности штатных единиц в аппарате Киевской городской государственной администрации с 304 до 310.

Как прокомментировал это решение журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, раньше Киевсовет уже принимал решение о сокращении штата КГГА на 439 единиц – до 2020.

По его словам, реально это решение не было выполнено до сих пор, и вот теперь, когда принято решение об оптимизации структуры КГГА, оно будет реализовано.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, Киевсовет оптимизировал структуру исполнительного органа горсовета – Киевской городской государственной администрации - с учетом предложений Кабинета Министров Украины.

В соответствии с принятым решением, из существующих в настоящее время 35 Главных управлений КГГА предлагается путем ликвидации и реорганизации оставить 27, а число управлений сократить с 11 до 7.