Главное на 27 мая (вечер)

Финансы

В ближайшее время председатель Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) заявит о введении моратория на проверки малого бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя ГНАУ Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Мораторий на проверку малого бизнеса, некоторую часть малого бизнеса, мы можем ввести. Это та часть малого бизнеса, которая имеет валовые доходы менее 300 тыс. грн. в год. Это как раз грань, после которой необходимо регистрироваться плательщиком НДС. Это грань выживания для малого бизнеса», - отметил он.

По словам А.ЛЮБЧЕНКО, данный мораторий можно ввести для большей части малого бизнеса. «Весь малый бизнес сегодня платит в бюджет 12,5% налогов. Я буду утверждать, что это много, хотя по количеству их более 90% (количество зарегистрированных налогоплательщиков – УНИАН)», - отметил он.

В настоящее время уже идет внутренняя процедура формирования национального плана проверок с учетом введения моратория на проверки.

Задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в апреле сократилась на 1,1 млрд. грн. и на 1 мая составила 27,3 млрд. грн. (на 1 апреля – 28,4 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Алексей ЛЮБЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

«Задолженность сократилась за месяц, но с начала года наблюдается рост», - отметил он. По его словам, задолженность по возмещению НДС на 1 января 2010 г. составляла 21,8 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплатезаработной платы с начала года увеличилась на 15% и на 1 мая 2010 года составила 1,693 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, в апреле т.г. задолженность по выплате зарплаты сократилась на 0,8%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 мая т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве.

В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 мая т.г. составила 289,1 млн. грн. (с начала года выросла на 8,6%, однако снизилась на 0,9% по сравнению с 1 апреля т.г.), в Луганской – 155 млн. грн. (с начала года выросла на 17%, по сравнению с 1 апреля – сократилась на 10,2%), в Харьковской – 150,4 млн. грн. (с начала года выросла на 25,9%, по сравнению с 1 апреля – на 6,3%). На четвертом месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 145,1 млн. грн. (с начала года рост на 3,3%, по сравнению с 1 апреля – сокращение на 4,6%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 мая т.г. – 74 млн. грн. против 86,6 млн. грн. на 1 января 2010 г.) и Тернопольской обл. (13,2 млн. грн. против 13,4 млн. грн.).

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 мая т.г. не превышала 10 млн. грн. – 8,8 млн. грн. (с начала года рост на 54,4%, по сравнению с 1 апреля – на 8,6%).

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 мая, повысился на 9,54% – до 723,41 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 437 млн. 729 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 7,24% – до 1834,82 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 129 млн. 317 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 8 млн. 938 тыс. грн.

Парламент Испании одобрил меры по экономии бюджетных средств на общую сумму 15 млрд. евро.

Об этом сообщает сегодня интернет-версия французской газеты “Liberation”.

Согласно сообщению, за соответствующий закон проголосовали 169 депутатов, против - 168, 13 - воздержались.

Закон, в частности, предусматривает сокращение зарплат чиновников, начиная с июня этого года, и “замораживание” пенсий в 2011 году с целью уменьшения бюджетного дефицита страны.

Принятый закон предусматривает, что 15 млрд. евро будут сэкономлены за два года – 2010-й и 2011-й. Закон должен также способствовать уменьшению бюджетного дефицита, который, по итогам 2009 года, достиг 11,2% ВВП. Испания надеется достичь предусмотренного правилами ЕС максимального уровня бюджетного дефицита в 3% ВВП в 2013 году.

Ситуация вокруг ММК им. Ильича

В Киеве произошел захват «Украинской регистрационной компании», которая осуществляет ведение реестра акций ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и ЗАО «Ильич-Сталь». Об этом сообщает газета трудового коллектива ММК им.Ильича «Ильичевец».

По данным издания, группа неизвестных блокирует доступ сотрудников к рабочим местам, а директору «Украинской регистрационной компании» сообщено, что на его место уже назначен новый руководитель.

«Что касается, распространенной в СМИ информации о якобы имевшей место ночной попытке силового захвата заводоуправления ММК им.Ильича в Мариуполе, то она не соответствует действительности», - сообщает газета.

Трудовой коллектив ММК им. Ильича принял обращение к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором просит его воспрепятствовать захвату предприятия.

Текст обращения опубликован на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец».

«В связи с событиями, происходящими вокруг ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, о которых мы узнали из средств массовой информации 26 мая 2010 года, трудовой коллектив комбината обращается к Вам как гаранту Конституции Украины с просьбой о незамедлительном прекращении правового беспредела и попытки захвата комбината», – говорится в обращении.

По мнению трудового коллектива меткомбината, цепь последовательно происходящих событий, а именно: объявление о смене руководства ЗАО «Ильич-Сталь» со ссылкой на якобы существующие документы о продаже 100% акций ЗАО, датированные маем 2009 года, блокирование действий и захват независимого регистратора, предоставление в органы государственной власти документов сомнительного происхождения – несомненно, указывают на тщательно подготовленную и спланированную попытку рейдерского захвата.

В тексте обращения отмечается, что указанные события вызвали глубокое возмущение 50-тысячного коллектива комбината и сотен тысяч жителей Мариуполя, что может привести к социальному взрыву на комбинате и в городе.

«В связи с этим требуем незамедлительного принятия мер по восстановлению законности и защите коллективной собственности многотысячного коллектива работников комбината», – сказано в обращении, подписанном по поручению трудового коллектива председателем правления, генеральным директором ОАО «ММК имени Ильича» Владимиром БОЙКО и председателем профсоюзного комитета комбината Михаилом ПОДЪЯБЛОНСКИМ.

Обращение ОАО «ММК имени Ильича» также будет направлено премьер-министру Украины, председателю Верховной Рады, в Генеральную прокуратуру и СБУ.

Глава Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) Михаил БРОДСКИЙ заявляет о достоверности документов, подтверждающих продажу ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомпредпринимательства, об этом М.БРОДСКИЙ заявил сегодня, комментируя обвинения в свой адрес со стороны генерального директора ММК им. Ильича Владимира БОЙКО.

Напомним, сегодня в ходе пресс-конференции В.БОЙКО обвинил М.БРОДСКОГО в пособничестве попытке рейдерского захвата ММК им.Ильича.

По словам М.БРОДСКОГО, Госкомпредпринимательства получило ходатайство о необходимости обеспечения контроля за проведением регистрационных действий в отношении акций ММК им. Ильича, принадлежащих ЗАО «Ильич-Сталь». «Учитывая важность предприятия для государства, комиссия комитета посетила Мариуполь для осуществления контроля. Мы проверили правильность оформления всех документов, и на основании этого могу сообщить: есть все доказательства того, что год назад, именно в разгар экономического кризиса, господин БОЙКО продал акции ЗАО «Ильич-Сталь» российским инвесторам», – цитирует пресс-служба слова М.БРОДСКОГО.

При этом глава Госкомпредпринимательства посоветовал В.БОЙКО обратиться в суд. «Я советовал бы господину БОЙКО не разбрасываться обвинениями, а идти в суд и доказывать, что он не узнает свою подпись под документами о продаже «Ильич-Стали», – сказал он.

М.БРОДСКИЙ также опроверг заявление В.БОЙКО о том, что он привозил в Мариуполь нового директора ММК им. Ильича Илью ГОРНА. «Никаких директоров я в Мариуполь не привозил. Также я не причастен к смене директора предприятия, поскольку эту процедуру осуществляют регистраторы, которые подчинены местной власти», – добавил глава Госкомпредпринимательства.

Как сообщает газета трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец», в ходе сегодняшней пресс-конференции в Мариуполе В.БОЙКО заявил, что 26 мая на счет ЗАО «Ильич-Сталь» от четырех компаний поступило 239 млн. грн., которые предприятие сразу отправило обратно. Платежные поручения проводились через российский «Внешторгбанк».

«После ознакомления с документами я официально заявляю, это стопроцентные фальшивки и рейдерская атака на комбинат имени Ильича, о подготовке которой я неоднократно предупреждал в течение года. Это была продуманная акция, которая выстрелила», – отметил В.БОЙКО.

По его словам, сегодня от имени трудового коллектива принято обращение к Президенту, Верховной Раде, СБУ и Генпрокуратуре с просьбой разобраться в ситуации.

«Власть должна вмешаться в происходящее, чтобы выяснить, кто за всем этим стоит, в том числе и в городе. Ведь кто-то помогал М.БРОДСКОМУ, который позавчера заехал и привез этого директора (И.ГОРНА – УНИАН), которого якобы назначили год назад», – подчеркнул гендиректор ММК.

(УНИАН)