Курс НБУ на 28.05.10

Официальный курс НБУ на 28.05.10100 USD – 792.5100 (27 мая – 792.5400) 100 EUR – 971.2210 (27 мая – 975.5375) 10 RUR – 2.5665 (27 мая – 2.5277)Учетные курсы банковских металлов на 28.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95953.15 (27 мая-96095.48) 961 XAG 10 Серебро-1455.05 (27 мая-1447.97) 962XPT10Платина-122601.30(27 мая-121258.62) 964XPD10Палладий-35821.45 (27 мая-35664.30)

Официальный курс НБУ на 28.05.10 100 USD – 792.5100 (27 мая – 792.5400) 100 EUR – 971.2210 (27 мая – 975.5375) 10 RUR – 2.5665 (27 мая – 2.5277) Учетные курсы банковских металлов на 28.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-95953.15 (27 мая-96095.48) 961 XAG 10 Серебро-1455.05 (27 мая-1447.97) 962XPT10Платина-122601.30(27 мая-121258.62) 964XPD10Палладий-35821.45 (27 мая-35664.30)

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