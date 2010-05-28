Анонс на 28 мая

Состоится расширенное заседание Коллегии Министерства аграрной политики Украины. Заседание посвящено анализу ситуации и существующих проблем в отрасли животноводства Украины и состоится под председательством министра Николая Присяжнюка и при участии вице-премьер-министра Виктора Слауты. Брифинг для СМИ состоится перед началом заседания коллегии.

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При участии первого заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко начнется выездное совещание рабочей группы КГГА по вопросам строительства паркингов, в рамках которой состоится презентация пилотного проекта высотно-лифтового автопаркинга отечественного производства.

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Круглый стол на тему: "Целесообразность внедрения в качестве базовой единицы расчета размера штрафа минимальной заработной платы". Организатор: Комитет Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

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Состоится экспертный круглый стол на тему: “Стратегические приоритеты укрепления энергетической безопасности Украины до 2030 года”. Международный центр перспективных исследований при финансовой поддержке Посольства Великобритании начал реализацию проекта “Стратегические приоритеты укрепления энергетической безопасности Украины до 2030 года”. Состоится презентация проекта и подготовленного в его рамках исследования “Международные обязательства Украины в энергетической сфере”, а также запланировано экспертное обсуждение по ключевым вопросам энергетической безопасности Украины.

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В г. Вышгород Киевской области начнет работу районный форум «Бизнес и власть - партнеры». Участники: председатель Вышгородской РГА Ярослав Москаленко, руководители структурных подразделений райгосадминистрации и контролирующих органов, руководители ведущих предприятий: ОАО «Укргидроэнерго», ЗАО «Промышленно-технологический парк «Киевщина», ООО «Хенкель Баутехник Украина», ООО «Интерхим - БВТ» и другие.

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Состоится брифинг заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины Степана Лизуна на тему: «Приоритеты экологической политики. Состояние и организация выполнения». Брифинг состоится в рамках проведения горячей телефонной линии в коммуникационном центре Кабинета Министров Украины.

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Пресс-конференция министра труда и социальной политики Украины Василия Надраги на тему: „О состоянии выплат по повышенным социальным стандартам в мае 2010 года”.

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Начнется двухдневный первый в Украине виски-фестиваль Whisky-restaurant "Single". В программе вечера: дегустация сортов Glenmorangie под руководством звездного жюри, выступление jazz-band и кулинарное шоу.

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