«Киевстар» возглавил рейтинг «Самые уважаемые работодатели 2009»

Лидер телекомрынка Украины «Киевстар» занял первое место в рейтинге «Самые уважаемые работодатели» Украины за 2009 год. Об этом говорится в рейтинге, составленном компанией Reputation Capital Ukraine, результаты которого предоставлены УНИАН.

Опрос потребителей свидетельствует, что украинцы высоко оценивают «Киевстар» как потенциального работодателя и доверяют компании в целом.

В 2009 году компания Reputation Capital провела специализированное исследование уровня репутации компаний, работающих в Украине – «Наиболее уважаемые компании Украины» (The Ukraine`s Most Reputable Companies). На основании официальных данных Государственного комитета статистки об уровне валового дохода (по состоянию на 1 сентября 2009) в исследование были включены 30 компаний, представляющих девять отраслей экономики и являющихся лидерами в каждой из них. Как часть данного исследования также был реализован проект «Самый уважаемые работодатели. В ходе опроса респонденты оценивали репутацию компании как работодателя по восьми критериям: четыре показателя эмоциональной составляющей, а четыре других – рациональной. На основе полученных данных был составлен рэнкинг компаний, пользующихся наибольшим доверием общественности как работодатели.

Справка УНИАН. Компания Reputation Capital Ukraine основана в 2007 году. Основными направлениями ее деятельности является предоставление услуг по измерению и управления корпоративной репутацией, а также организация международных конференций, форумов и семинаров, посвященных вопросам репутационного менеджмента. С 2008 года Reputation Capital Ukraine проводит исследования репутации крупнейших компаний Украины.

Компания Reputation Capital Ukraine является официальным представителем Reputation Institute в Украине.

Reputation Institute - мировой лидер в сфере репутационного аудита и консалтинга по вопросам управления корпоративной репутацией и репутацией стран. Представительства Reputation Institute открыты в 32 странах мира. Всемирная сеть офисов, представительств, консультантов и ученых Reputation Institute регулярно генерирует идеи относительно корпоративной репутации, которые обсуждаются на конференциях и семинарах, а также публикуются в журнале Corporate Reputation Review.

Телекоммуникационный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи и передачи данных, которому доверяют свое общение 22 млн. чел. (по состоянию на 01.05.10). Сеть «Киевстар» охватывает все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 195 странах на 5 континентах. Более 1,6 миллионов украинцев пользуются мобильным интернет «Киевстар». В семи крупнейших городах Украины - Киеве, Донецке, Днепропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Одессе – предоставляются услуги высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, которыми могут воспользоваться более 500 тыс. семей, проживающих в 4 тыс. домов.