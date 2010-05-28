В Кишинёве начал работу третий «FoxMart»

27 мая в столице Молдовы Кишинёве открылся третий гипермаркет украинской сети бытовой техники и электроники «FoxMart». Гипермаркет открылся после переформатирования на месте бывшего супермаркета сети «Foxtrot». Объект находится в густонаселённом спальном районе Кишинёва по адресу: пр. Московский, 5. Это отдельно стоящее одноэтажное здание торговой площадью 811 кв.м.

Праздничное открытие гипермаркета будет длиться на протяжении 4 дней – до 30 мая. Открытие нового гипермаркета уникально тем, что праздновать его будет вся сеть «FoxMart» в Молдове. Кроме нового гипермаркета, акционная техника будет также продаваться в магазинах по адресам: ул. Каля Ешилор, 10; пр. Московский, 19. Потребители смогут приобрести технику со скидками до 30%, а также получить технику в подарок на 25% от стоимости покупки. Кроме того, новый гипермаркет, подарит микроволновую печь первым 50 покупателям, которые приобретут технику не менее чем на 3000 молдавских лей.

По словам руководителя розничных продаж сети «FoxMart» Александра Дардалана, главная цель компании – стать лидером на молдавском рынке электроники и бытовой техники. Уже к концу лета сеть «FoxMart» в Молдове пополнится ещё тремя объектами.

Первый гипермаркет «FoxMart» появился в Кишинёве в 2007 году. Сегодня общая торговая площадь объектов сети в Молдове составляет 6 тыс. кв.м.

Справка УНИАН. Сеть гипермаркетов «FoxMart» начала деятельность в 2005 году и сегодня насчитывает 35 объектов в Украине (с учётом нового) и 3 в Молдове. Это самые большие магазины бытовой электроники в Украине. Гигантские торговые объекты «FoxMart» располагаются на площадях от 1300 м2 до 7000.

На постоянной основе в каждом магазине сети действует «Программа защиты мизерных цен», которая гарантирует возврат 150% разницы, если клиент найдёт аналогичный продукт дешевле в другой розничной сети.