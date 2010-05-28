Ко Дню Города Google представляет проект «Киев сквозь время»

Ко Дню Киева компания Google запускает уникальный проект «Киев сквозь время», сообщили УНИАН в компании.

Проект «Киев сквозь время» - своеобразная машина времени, созданная на платформе сервиса Google Карты, с помощью которой пользователи Сети могут увидеть, как изменился Киев за последние 100 лет, и узнать много интересных фактов из истории столицы.

За основу проекта взята карта Киева 1911 года (издание А.Г. Максимова), которую пользователи могут сравнить с современной картой города. Переключая слои, можно, например, узнать, где находился Старый Пассаж, как раньше выглядели центральные киевские улицы и как сегодня называется улица Фундуклеевская.

Специально для проекта «Киев сквозь время» партнер проекта - «Интересный Киев» - сделали подборку уникальных фотоматериалов, фотостудия Максима Топчия запечатлела современный город, а известный киевовед Михаил Кальницкий написал тексты с историческими справками. На старой карте представлено более 100 фотографий архитектурных объектов Киева (конец 19 – начало 20вв.) на месте их исторического расположения, а слой с современными фотографиями дает представление об их сегодняшнем виде и роли в жизни города.

Проект реализован на базе Google Карт с использованием интерфейса программирования приложений - API (application programming interface), который дает возможность встраивать Google Карты на веб-страницы и добавлять пользовательский контент на карту. API Карт Google – это бесплатная служба, доступная для любого веб-сайта. Подробнее со службой можно ознакомиться здесь: http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/signup.html.