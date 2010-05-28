Главное на 28 мая (день)

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает главным заданием центральной и региональной власти существенно повысить заработную плату граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил вчера в комментарии журналистам во Львове.

«Главное задание, которое я сейчас ставлю перед центральной и региональной властью, - существенно повысить заработную плату», - цитирует В. ЯНУКОВИЧА пресс-служба.

По мнению главы государства, уровень жизни в отдельных регионах государства не должен отличаться от уровня жизни страны в целом.

Президент при этом сравнил средний уровень заработной платы во Львовской области со средним общеукраинским уровнем зарплаты. По его словам, средняя заработная плата во Львовской области составляет около 1200 гривен, в то время как средний уровень заработной платы по Украине - около 2400 гривен, отмечает пресс-служба.

«Такой разницы не должно быть... Я сделаю все, чтобы люди во Львовской, в Тернопольской области или в любом другом западном регионе жили не хуже, чем в целом по Украине», - пообещал В.ЯНУКОВИЧ.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) усиливает поддержку украинских экспортеров и импортеров путем увеличения объема финансирования в рамках своей Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) для украинского «Укрэксимбанка» на 50 млн. долл. – до 120 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, дополнительное финансирование будет стимулировать развитие украинских торговых компаний в условиях ограниченного доступа к коммерческим кредитам.

В сообщении отмечается, что целью Программы содействия развитию торговли ЕБРР является развитие экспорта, импорта и внутренней торговли в странах деятельности ЕБРР, включая Украину. В рамках данной программы ЕБРР предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие риски международных трансакций, которые выполняются банками в странах деятельности ЕБРР.

В ЕБРР напомнили, что «Укрэксимбанк» вступил в ПСРТ в мае 2007 года и стал одним из самых активных банков в сфере торгового финансирования в Украине. За это время ЕБРР и «Укрэксимбанк» осуществили вместе 53 трансакции в рамках ПСРТ на общую сумму 129 млн. долл. Только в 2010 году ЕБРР и «Укрэксимбанк» осуществили 9 трансакций на общую сумму 49,7 млн. долл. Одна из этих трансакций, для которой ЕБРР предоставил две гарантии на общую сумму 43,6 млн. долл. в поддержку экспорта строительных услуг из Украины в Туркменистан, стала самой большой в истории ПСРТ.

По результатам выполнения ПСРТ в 2009 году Украина с 95 трансакциями заняла третье место (после России и Грузии) среди всех стран деятельности ЕБРР.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 27 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,97 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,3% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,65/9,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,79 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,92 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 27 мая повысился на 0,7% и сегодня составляет 0,2484 грн./рубль, курс продажи – на 1%, до 0,2596 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2350-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2500-0,2640 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,96 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,95-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,70/9,83 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,79 грн./евро, по продаже – в пределах 9,78-9,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,7% по сравнению с 27 мая и сегодня составляет 0,2476 грн./рубль, продажи – на 0,9%, до 0,2590 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2300-0,2540 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2539-0,2640 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,96 грн., евро – 9,55/9,84 грн., рубль – 0,2050/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,90/7,946 грн., евро – 9,62/9,95 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Новости ТЭК

С борта танкера «Азовское море» произошел разлив нефтепродуктов в акватории морского торгового порта «Южный» на площади 1 кв. километр.

Как уточнила в интервью УНИАН главный специалист по связям с общественностью управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации Лидия ЯНКОВСКАЯ, «работники порта обнаружили пятно нефтепродуктов размером 10 на 100 метров у причала №5Б ЮГ».

В течение шести часов спасательная служба предприятия ликвидировала загрязнение.

Инспекторы Государственной экологической инспекции Северо-западного района Черного моря расследуют причины и обстоятельства происшествия, после чего будут предъявлены претензии капитану судна «Азовское море» и судовладельцу.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 июня 2010 года вырастет на 2,9% – до 292,1 долларов за тонну с нынешних 284 доллара. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации было опубликовано вчера, 27 мая, передает «РИА Новости».

Пошлина на светлые нефтепродукты повысится до 209,1 доллара за тонну с нынешних 203,7 доллара за тонну, на темные – до 112,7 долл. с 109,7 долл. за тонну, установленных с 1 мая. При этом пошлина на экспорт нефти с 22 месторождений Восточной Сибири останется нулевой.

С 1 марта 2009 года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 доллара за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца.

С апреля она снова была снижена – до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре прошлого года пошлина повышалась. В ноябре она снизилась почти на 10 долларов. В декабре – выросла сразу на 40 долларов. В январе 2010 года пошлина снизилась на 4 доллара, в феврале – повысилась на 3,7 доллара, в марте – снизилась на 17 долларов, в апреле – повысилась почти на 15 долларов.

Правительство РФ осенью 2008 года из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты.

В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 млрд. долл.

С 21 по 28 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты снизились на 0,6-1,3% (в среднем на 1%).

Об этом УНИАН сообщили в Консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 21 по 28 мая 2010 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,3%, с 7,14 до 7,05 грн./л; на бензин А-92 – снизились на 1,2%, с 7,64 до 7,55 грн./л; на бензин А-95 – снизились на 0,6%, с 8,08 до 8,03 грн./л; на дизельное топливо – снизились на 0,7%, с 7,08 до 7,03 грн./л.

Промышленность

ОАО "Запорожский завод ферросплавов" (ЗЗФ) заявляет, что приход на территорию шлаковых отвалов предприятия компании "Деа Рома ЛТД" создает угрозу для нормального функционирования завода.

Согласно заявлению, которое распространила пресс-служба ЗЗФ, "Деа Рома ЛТД" выдвигает требования об установлении земельного сервитута на земельный участок, принадлежащий ЗЗФ и используемый в качестве отвала для отходов собственного производства".

По информации пресс-службы ЗЗФ, данное требование, которое "Деа Рома ЛТД" базирует на специальном разрешении на пользование недрами, в ряде позиций "явно противоречит действующему законодательству Украины".

"В частности, в разделе "вид пользования недрами" указано "геологическое изучение, т.ч. опытно-промышленная разработка". Однако, в соответствии с п. 5 постановления Кабмина N 273, которым определяется порядок выдачи подобных разрешений, должно быть указано "геологическое изучение, в т.ч. исследовательско-промышленная разработка месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения", – говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что это имеет существенное значение, поскольку "шлаковые отвалы завода, на геологическое изучение которых претендует фирма "Деа Рома ЛТД", к таковым не относятся, так как техногенные накопления не являются полезными ископаемыми и не входят в перечень полезных ископаемых общегосударственного значения, утвержденный постановлением Кабмина от 12.12.1994 г. N 827. Также не указан размер их запасов, как этого требует п. 10 постановления Кабмина N 273, согласно которому в разрешении должен быть указан вид полезных ископаемых и их запасы на момент его выдачи".

Кроме того, как утверждается в заявлении ЗЗФ, в спецразрешении указано, что в пользование "Деа Рома ЛТД" передается "техногенное месторождение "Балка Средняя", тогда как Балка Средняя не является техногенным месторождением, поскольку, согласно п. 3 ст. 5 Кодекса Украины о недрах, техногенные месторождения полезных ископаемых – это места, где скопились отходы добычи, обогащения и переработки минерального сырья, запасы которого оценены и имеют промышленное значение. На своем земельном участке завод не производит ни добычу, ни обогащение, ни переработку минерального сырья, а только переработку своих промышленных отходов с последующим их использованием в производстве ферросплавов.

Кроме того, согласно ст. 42 Кодекса Украины о недрах, "месторождения, в т.ч. техногенные запасы и проявления полезных ископаемых, подлежат учету в государственном кадастре месторождений и проявлений полезных ископаемых и в государственном балансе запасов полезных ископаемых". Балка Средняя в данном документе не зарегистрирована как техногенное месторождение, отмечается в заявлении ЗЗФ.

Также в нем утверждается, что "установление земельного сервитута фирме "Деа Рома ЛТД" делает невозможным пользование землей для самого завода, что противоречит Земельному кодексу Украины".

В пресс-службе предприятия также подчеркивают, что на участке завода в Балке Средней железнодорожная ветка и другие коммуникации проложены настолько плотно, что разместить дополнительно цеха и технику фирмы "Деа Рома ЛТД", о чем говорится в соглашении, нет технической возможности без создания угрозы для нормального функционирования цеха переработки шлаков и завода в целом. При отсутствии территории для вывоза шлаков в течение четырех суток завод будет вынужден остановить производство, предупреждают представители ЗЗФ.

В таких обстоятельствах, отмечают в ЗЗФ, "требования фирмы "Деа Рома ЛТД" к нашему заводу об установлении земельного сервитута безосновательны, а данные, указанные в спецразрешении на пользование недрами 3448 не соответствуют действительности".

Сделку по купле-продаже акций ММК им. Ильича в интересах рейдеров тайно оформил недобросовестный брокер, располагавший формальной доверенностью.

Об этом сообщается на сайте газеты трудового коллектива ММК им. Ильича «Ильичевец».

По данным издания, рейдеры воспользовались ситуацией, связанной с подготовкой правлением комбината ОАО «ММК им. Ильича» персонификации акций и их переоформлением внутри организации арендаторов. В ближайшее время руководство Мариупольского металлургического комбината имени Ильича даст официальные комментарии.

Строительство

В Харькове создано общественное движение «Зеленый фронт» с целью защиты зеленых насаждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на одном из местных телеканалов активисты общественных организаций, выступающих против незаконной, по их мнению, вырубки зеленых насаждений.

По словам общественных активистов, толчком для создания «Зеленого фронта» стала санкционированная местными властями вырубка деревьев в городском парке культуры и отдыха им. Горького. Уже больше недели там продолжается противостояние между представителями общественности и лесорубами, которые готовят просеку для будущей дороги. Активисты утверждают, что милиция в этом противостоянии активно поддерживает лесорубов.

В то же время, к акциям протеста в парке Горького ежедневно присоединяются новые митингующие. Люди круглосуточно дежурят на месте вырубки деревьев, защищая их своими телами. Именно это движение в защиту деревьев, ряды которого ежедневно пополняются новыми активистами, и получило название «Зеленый фронт», пояснили участники протестов.

Они, а также представители экологических организаций утверждают, что вырубка осуществляется незаконно, нет всех необходимых разрешений и согласований, которые позволяли бы рубить деревья. По подсчетам экологов, в парке Горького уже уничтожено более 600 деревьев, хотя предварительно планировалось меньше - 503. Они отмечают, что деревья помечаются непосредственно перед вырубкой, а сразу после выполнения работ лесорубами идет тяжелая техника, которая выкорчевывает пни. Активисты расценивают это как попытку "замести следы", поскольку установить количество уничтоженных деревьев после таких действий будет уже невозможно.

«Мы создали «Зеленый фронт». Это – организация тех, кому небезразлично будущее наших детей и внуков», - заявил Юрий КАЛЬЧЕНКО, председатель общественной организации «Мы - харьковчане», представители которой участвуют в акциях протеста в парке Горького.

Депутаты Киевсовета отклонили протест заместителя прокурора Киева на их решение от 26 февраля этого года об отводе земельных участков обществу с ограниченной ответственностью “Янтарь” для строительства и обслуживания офисно-торгово-развлекательного комплекса на ул. Мичурина, 56, в Печерском районе.

Как передает корреспондент УНИАН, за отказ в удовлетворении протеста прокуратуры проголосовали 72 депутата горсовета.

В своих комментариях журналистам депутат фракции Блока Кличко в Киевсовете Анна СТАРОСТЕНКО, ссылаясь на протест прокуратуры, отметила, что часть отведенного ООО “Янтарь” участка, а именно 0,13 га, который находится в пользовании Национального ботанического сада им. Гришко НАН Украины, относится к землям природно-заповедного фонда. Согласно законодательству, размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается на землях природных национальных парков и зеленых зон городов, если запроектированные объекты не предназначены для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства.

“Кроме того, Верховная Рада еще в январе 2009 года ввела мораторий на выделение земельных участков на расстоянии не менее 200 метров от Ботанического сада им. Гришко до тех пор, пока не будут определены его охранные зоны”, - отметила также депутат.

По информации А.СТАРОСТЕНКО, на момент принятия решения о выделении земле заключение государственной землеустроительной экспертизы уже было отменено. Кроме того, Национальная академия наук Украины, в подчинении которой находится Ботанический сад, не давала никакого согласия на отвод указанной территории, то есть вопрос отвода не был согласован предыдущими пользователями, что является нарушением Земельного кодекса.

“Но столичная власть упрямо не обращает внимания на вышеупомянутые аргументы, хотя прокуратура после решения Киевсовета возбудила уголовное дело по факту совершения служебного преступления», - отметила А.СТАРОСТЕНКО.

(УНИАН)