Янукович: нужно завершить в этом году процесс демаркации границ

14:40, 28 мая 2010
Разное
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С Беларусью, РФ и другими соседями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость до конца текущего года завершить процесс демаркации границ с Беларусью, Россией и другими соседями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание Комитета по вопросам евроинтеграции.

В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность активно участвовать в этом процессе, чтобы как можно скорее завершить данную работу.

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