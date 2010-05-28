Янукович: нужно завершить в этом году процесс демаркации границ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость до конца текущего года завершить процесс демаркации границ с Беларусью, Россией и другими соседями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание Комитета по вопросам евроинтеграции.

В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность активно участвовать в этом процессе, чтобы как можно скорее завершить данную работу.