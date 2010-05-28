Янукович: нужно завершить в этом году процесс демаркации границ
14:40, 28 мая 2010Разное
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С Беларусью, РФ и другими соседями
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость до конца текущего года завершить процесс демаркации границ с Беларусью, Россией и другими соседями Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание Комитета по вопросам евроинтеграции.
В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность активно участвовать в этом процессе, чтобы как можно скорее завершить данную работу.
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