ГЛАВНОЕ на 28 мая (вечер)

Хроника дня

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Макроэкономика: В Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в I квартале уменьшилось в 16 раз

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в первом квартале 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшилось в 16 раз – до 29,1 млн. долл. США против 466,4 млн. долл. в первом квартале 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 1 млрд. 459,8 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 1 млрд. 430,7 млн. против 1 млрд. 475,7 млн. долл. и 1 млрд. 009,3 долл. соответственно в первом квартале 2009 года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом квартале 2010 года вырос до 12 млрд. 922,8 млн. долл. (за первый квартала 2008 года – 10 млрд. 903,6 млн. долл.), причем импорт товаров составил 11 млрд. 796,1 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 9 млрд. 774,1 млн. долл.), импорт услуг – 1 млрд. 126,7 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 1 млрд. 129,5 млн. долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом квартале 2010 г. вырос до 12 млрд. 893,7 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 10 млрд. 437,2 млн. долл.). При этом экспорт товаров составил 10 млрд. 336,3 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 8 млрд. 298,4 млн. долл.), экспорт услуг – 2 млрд. 557,4 млн. долл. (за первый квартал 2009 года – 2 млрд. 138,8 млн. долл.).

Справка УНИАН. В Украине отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в 2009 г. уменьшилось в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. долл. США против 13 млрд. 307,6 млн. долл. в 2008 году.

Финансы: Украина может отложить выпуск еврооблигаций из-за проблем в еврозоне – Минфин

Украина может перенести на более поздний срок выпуск еврооблигаций, который планировалось осуществить в июне.

Об этом в интервью изданию "Урядовий Кур`єр" заявила директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Ольга БАШИНСКАЯ.

"В соответствии с графиком планировалось осуществить такой выпуск в конце июня. Но проблемы в европейской экономике и так называемый «европейский долговой кризис» стали причиной ухудшения ситуации на рынке капитала и, соответственно, доходности еврооблигаций. Поэтому, при условии дальнейшего ухудшения ситуации в еврозоне, мы не исключаем возможности отсрочки выпуска украинских евробондов", - сказала О.БАШИНСКАЯ.

По ее информации, если до обострения проблем в Греции средняя ставка доходности по украинским государственным еврооблигациям составляла 6,8% годовых, то на сегодня она повысилась до 8-9%, а это делает выпуск еврооблигаций не столь привлекательным.

Как сообщалось, в середине мая Минфин выбрал три международных банка - JP Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал" менеджерами по размещению украинских государственных еврооблигаций.

Объем заимствований, предусмотренный государственным бюджетом Украины на 2010 год, составляет 100 млрд. 258 млн. 382,2 тыс. грн. Из них внутренние заимствования планируются на уровне 66 млрд. 190 млн. 271,3 тыс. грн. (в т. ч. выпуск ОВГЗ на сумму 47,85 млрд. грн. для прямого финансирования бюджета и 18,34 млрд. грн. – для финансирования стабилизационного фонда), внешние – на уровне 34 млрд. 068 млн. 110,9 тыс. грн. (в т.ч. прямое финансирование бюджета – выпуск облигаций внешнего госзайма – 10,4 млрд. грн., займ Международного валютного фонда – 16 млрд. грн., кредит Всемирного банка – 4 млрд. грн., финансирование проектов развития – кредиты Европейского банка реконструкции и развития, Международного банка реконструкции и развития, Японского банка международного сотрудничества (323,96 млн. грн.) – 3,67 млрд. грн.

Оппозиционный Кабмин готов внести на рассмотрение ВР альтернативные проекты Бюджетной резолюции и государственного бюджета на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал народный депутат Украины от БЮТ, министр социальной политики и труда оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

Он отметил, что это будет сделано в том случае, если в проекте Бюджетной резолюции и в проекте бюджета на следующий год, который будет подготовлен Кабинетом министров, не будут учтены обещания, которые давались Виктором ЯНУКОВИЧЕМ во время президентской избирательной кампании.

«Если не будут выполняться обещания, то мы будем подавать альтернативный закон и проект Бюджетной резолюции, в которых все эти предвыборные обещания будут учтены», - заявил депутат от БЮТ.

Как подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ, «если они их не выполнили в бюджете на 2010 год, то мы будем требовать, чтобы хотя бы в бюджете на 2011 год все эти обещания были».

В то же время он сомневается, что в поданном правительством проекте Бюджетной резолюции и в проекте бюджета будут предусмотрены те социальные выплаты, о которых шла речь во время избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА.

Новости банков: Всемирный банк и МВФ - за ликвидацию банка «Надра»

Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ) считают более целесообразной ликвидацию проблемного банка «Надра», чем принятие решения о его рекапитализации за счет бюджетных средств без должного анализа возможностей по возобновлению нормальной работы финучреждения.

Об этом в комментарии газете «Экономические известия» сообщил руководитель службы внешних связей представительства ВБ в Украине Дмитрий ДЕРКАЧ.

«В соответствии с лучшими международными практиками, да и собственными нормативными актами правительства, решение о государственных инвестициях в проблемный банк должно быть основано на тщательном анализе затрат и альтернативных механизмов решения проблем банка или вывода его с рынка, базируясь на разумном аудите. Если такие инвестиции проводятся совместно с частным инвестором, то должна быть произведена оценка соответствия инвестора критериям пригодности и деловой репутации, а также способности инвестора поддержать банк путем авансовых взносов в капитал при надлежащем бизнес-плане. В отсутствие удовлетворительного анализа, который бы поддерживал другое решение, нашей рекомендацией было минимизировать затраты бюджета при помощи выведения банка «Надра» с рынка через ликвидацию или покупку активов и пассивов банка после отзыва лицензии», - отметил Д.ДЕРКАЧ.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый заместитель председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ сообщил, что на заседании экспертно-аналитического совета было одобрено решение о вхождении в капитал банка «Надра» правительства и частного инвестора на паритетных условиях.

28 апреля 2010 года А.ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета. При этом для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

ФР: Индекс ПФТС сегодня повысился на 1,94%, Украинской биржи - снизился на 1,34% Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 мая, повысился на 1,94% - до 737,45 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 256 млн. 817 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,34% - до 1813,00 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 150 млн. 332 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 10 млн. 511 тыс. грн.

ТЭК: СП «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных началах - Миллер Совместное предприятия «Газпрома» и «Нафтогаза» на первом этапе может быть создано на паритетных началах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам сегодняшней рабочей встречи в Москве председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы, связанные с проработкой предложения об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». Стороны согласились, что этот процесс может быть поэтапным.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных началах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - отметил по итогам встречи А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2010 года в Сочи председателем Правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ было высказано предложение об объединении ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Украинские АЭС соответствуют большинству стандартов МАГАТЭ

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в Представительстве Украины при ЕС, об этом идет речь в заключительном отчете, переданном сегодня Украине и Европейской комиссии по итогам выполнения совместного проекта по оценке ядерной безопасности украинских АЭС.

«В переданном Украине и Европейской комиссии Заключительном отчете отмечается, что украинские АЭС и Государственный комитет ядерного регулирования (ГКЯР) подтвердили свое соответствие большинству стандартов МАГАТЭ по ядерной безопасности. По вопросам, требующим доработки, Украиной разработаны соответствующие мероприятия и проекты, которые включены в Программу повышения ядерной безопасности, которая уже реализуется”, - отмечается в сообщении.

На церемонии передачи отчета украинскую сторону представляли заместитель министра топлива и энергетики Украины Наталия ШУМКОВА и председатель ГКЯР Елена МИКОЛАЙЧУК. Сторона ЕС была представлена заместителем директора Генерального директората „Энергетика” Домиником РИСТОРИ, МАГАТЭ – заместителем генерального директора по вопросам ядерной безопасности Томихиро ТАНИГУЧИ.

Выполнение Совместного проекта Украина-Еврокомиссия-МАГАТЭ по оценке ядерной безопасности украинских АЭС является первым в истории МАГАТЭ случаем проведения комплексной инспекции всех энергоблоков страны по всем направлениям. В Заключительном отчете также подчеркивается, что данный Проект может служить моделью для осуществления подобных инспекций в будущем в других странах-членах МАГАТЭ.

Совместный проект Украина-Еврокомиссия-МАГАТЭ по оценке ядерной безопасности украинских АЭС выполнялся в течение 27 месяцев. В его реализации приняли участие 62 эксперта из 23-х стран, а также около 100 экспертов из Украины. Общая стоимость проекта, финансирование которого осуществлялось Еврокомиссией, составляет 3,5 млн. евро.

Промышленность: Цех ЗЗФ в Балке Средней оцеплен охранной структурой компании "Деа Рома ЛТД"

Цех Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ, Запорожье), работающий на шлаковых отвалах предприятия в Балке Средней, оцеплен охранной структурой компании "Деа Рома ЛТД", представители которой вчера заняли территорию шлаковых отвалов ОАО "Днепроспецсталь" в Балке Средней.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя правления ЗЗФ Сергей ЗУБОВ.

«Представители охранной структуры данной фирмы в сопровождении сотрудников ОГСО (Отдел государственной службы охраны – УНИАН) прибыли на территорию отвалов завода накануне во второй половине дня, находились там всю ночь и сейчас продолжают "охранять" не принадлежащую им территорию завода", – сказал он.

По словам С.ЗУБОВА, захват был не таким жестким, как на «Днепроспецстали». «Нашу охрану с территории не вывозили, однако ситуация крайне сложная. Пока мы работаем, но всем понятно, что в любой момент может наступить время "Ч", и это не может не сказываться на ситуации на предприятии", – сказал зампредседателя правления ЗЗФ.

При этом он отметил, что если завод будет лишен возможности пользоваться своим цехом на территории отвалов – складировать и перерабатывать отходы собственного производства, то он сможет проработать только четыре дня.

Как сообщал УНИАН, накануне, 27 мая, на отвалы комбината «Днепроспецсталь» в Балке Средней без уведомления руководства предприятия прибыли представители ряда структурных подразделений милиции в сопровождении вооруженных сотрудников "Беркута". Они нейтрализовали охрану и вывезли ее сотрудников и рабочих завода с территории данного структурного подразделения ДСС. Представителей руководства предприятия на его территорию не допускали.

Когда представители правоохранительных органов покинули территорию шлаковых отвалов ДСС, туда зашли представители компании "Деа Рома ЛТД", которые контролируют ее и сейчас.

Как заявили накануне на совместной пресс-конференции представители руководства "Запорожстали" и Запорожского завода ферросплавов, примерно в 14:45 представители компании "Деа Рома ЛТД" появились и возле территории отвалов, принадлежащих данным предприятиям.

В то же время ЦОС Главного управления МВД Украины в Запорожской области распространил информацию, согласно которой действия сотрудников милиции на территории Балки Средней являлись следственными действиями (обыском) в рамках уголовного дела. Какого именно – до сих пор официально не сообщается. Официальной информации о том, куда и с какой целью с территории отвалов ДСС были вывезены более 40 сотрудников завода, фирмы-арендатора и охранной структуры предприятия, также нет.

Трудовые коллективы ЗФЗ, ДСС и ЗСС провели митинги протеста против действий власти и силовых структур

Сегодня трудовые коллективы 3 промпредприятий Запорожской области - ОАО "Запорожский завод ферросплавов", ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Днепроспецсталь" провели митинги протеста против действий власти и силовых структур, позволивших противоправно захватить отвалы промпредприятий компании "Деа Рома ЛТД".

Как сообщил УНИАН заместитель председателя правления ОАО "ЗФЗ" Сергей ЗУБОВ, "вчера, узнав о произошедшем на отвалах, люди хотели выйти на митинг на площадь перед Запорожской ОГА. Однако на поданное с соответствии с установленным порядком обращение с просьбой разрешить проведение данного мероприятия, был получен отказ. В связи с этим трудовыми коллективами было принято решение провести митинги на собственной территории".

По словам С. ЗУБОВА на митинг на Запорожском заводе ферросплавов, несмотря на непогоду и то, что производственный процесс не прерывался, собралось около 400 сотрудников завода.

"С транспарантами "Шлаковые отвалы - металлургам!", "Долой произвол!" и т.п. на митинг перед зданием заводоуправления собралось около 400 человек, которые заявили, что не понимают действий представителей власти и силовых структур, допустивших то, что произошло на заводе ЗФЗ и других заводах, имеющих шлаковые отвалы в Балке Средней. Люди искренне не понимают, почему многотысячные коллективы, платящие в бюджет миллионы (ЗЗФ - порядка 53 млн. грн.) оказались для власти и силовых структур не важны", - рассказал С. ЗУБОВ.

Аналогичные митинги протеста против происходящего на территории промышленных отвалов предприятий в Балке Средней прошли сегодня также на территории заводов Запорожсталь и Днепроспецсталь.

Как сообщал УНИАН, накануне - 27 мая на отвалы комбината Днепроспецсталь в Балке Средней без уведомления представителей предприятия, прибыли представители ряда структурных подразделений милиции в сопровождении вооруженных сотрудников "Беркута", которые нейтрализовали охрану и вывезли ее сотрудников и рабочих, работавших на отвалах с территории данного структурного подразделения ДСС. Представители руководства предприятия на его территорию на допускались. Затем представители правоохранительных органов покинули территорию шлаковых отвалов ДСС и на эту территорию зашли представители компании "Деа Рома ЛТД", которые контролируют ее и сейчас.

Как заявили накануне на совместной пресс-конференции представители руководства ОАО "Запорожсталь" и ОАО "Запорожский завод ферросплавов" около 14-45 представители компании "Деа Рома ЛТД" появились и у территории отвалов, принадлежащих данным предприятиям.

В тоже время ЦОС ГУ МВД Украины в Запорожской области распространил информацию, согласно которой действия сотрудников милиции на территории Балки Средней являлись следственными действиями (обыском) в рамках уголовного дела.

Какого именно до сих пор официально не сообщается, официальных данных о том куда и с какой целью с территории отвалов ДСС были вывезены более 40 сотрудников завода, фирмы-арендатора и охранной структуры предприятия, так же нет.

Справка УНИАН, Балка Средняя - полигон шлаковых отходов "Запорожстали", "Днепроспецстали", Запорожского завода ферросплавов и "Запорожкокса", образовавшийся в окрестностях Запорожья в 1937 году, после создания Днепровского промышленного комплекса. За несколько десятилетий его территория разрослась до 230 гектар

Автопром: Корпорация «Богдан» и чешская Cegelec договорились о совместном производстве троллейбусов в Чехии

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, и чешская компания Cegelec договорились о совместном производстве 12-метровых низкопольных троллейбусов в г. Острава (Чехия) для поставки их в страны ЕС.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его словам, в настоящее время в рамках заключенных соглашений начата подготовка производства таких троллейбусов в Остраве.

При этом пресс-секретарь напомнил, что компания Cegelec является поставщиком систем управления и некоторых элементов, связанных с приводом, для троллейбусов корпорации «Богдан».

Также С.КРАСУЛЯ отметил, что в рамках сотрудничества корпорация «Богдан» будет поставлять в Чехию кузова, а Cegelec будет устанавливать системы управления, осуществлять сборку и сертифицирует его как троллейбус европейского производства. При этом его цена будет существенно ниже европейских аналогов при соответствующем европейским стандартам качестве.

В настоящее время уже подписаны все соглашения, поставлен в Чехию первый кузов, собран троллейбус, который проходит сертификацию.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9000 автобусов и троллейбусов в год.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долларов. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Соцполитика: Средняя зарплата в Украине снизилась

В апреле 2010 года средняя заработная плата по Украине сократилась на 2 грн. по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2107 грн., с начала года – увеличилась на 191 грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, по Киеву средняя заработная плата в апреле по сравнению с мартом снизилась на 117 грн. – до 3 251 грн. (с начала года увеличилась на 282 грн.), по Киевской области – увеличилась на 2 грн. – до 2 142 грн. (с начала года – на 235 грн.), по Донецкой области – увеличилась на 84 грн. – до 2 448 грн. (с начала года – на 365 грн.), по Днепропетровской области – увеличилась на 96 грн. – до 2 322 грн. (с начала года – на 299 грн.).

Среднемесячная зарплата в Украине в январе-апреле т.г. составляла 2 021 грн.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, среднемесячная заработная плата по итогам прошлого года составила 1 906 грн. на одного штатного работника.

Граница: Янукович: нужно завершить в этом году процесс демаркации границ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает необходимость до конца текущего года завершить процесс демаркации границ с Беларусью, Россией и другими соседями Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая совещание Комитета по вопросам евроинтеграции.

В.ЯНУКОВИЧ выразил готовность активно участвовать в этом процессе, чтобы как можно скорее завершить данную работу.