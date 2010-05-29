Сегодня Международный день миротворцев ООН

Сегодня в Украине отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций, который был утвержден Указом Президента Украины, учитывая весомый вклад Украины в поддержку стабильности в разных регионах планеты и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, сегодня миротворческая деятельность является одной из ведущих черт роли нашего государства на мировой арене, выдающейся приметой украинской военной политики. Активное участие Вооруженных сил Украины в операциях по поддержке мира и стабильности способствует росту международного авторитета нашего государства.

Миротворческую деятельность Украина, как независимое государство, начала в 1992 году отправкой 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославия. Уже через два года Украина присоединилась к Программе НАТО «Партнерство во имя мира», одним из важнейших направлений которой является участие подразделений Вооруженных сил Украины в операциях по поддержке мира.

За почти 18 лет своей миротворческой деятельности Украина по объему задач вошла в первую двадцатку самых активных государств-миротворцев.

Значительным достижением является то, что за время миротворческой деятельности в нашем государстве была наработана соответствующая нормативно-правовая база. Украинские военные принимают участие в международных миротворческих операциях в соответствии с Законом «Об участии Украины в международных миротворческих операциях». Такие мероприятия осуществляются на основании положений главы шестой Устава ООН при обязательном согласии враждующих сторон. Данным Законом также определено, что участие Украины в международных миротворческих операциях осуществляется путем предоставления миротворческого контингента, миротворческого персонала, а также материально-технических ресурсов и услуг в распоряжения соответствующих органов, которые определяются решением о проведении такой операции. Основным содержанием таких операций является предотвращение возникновения конфликтов, путем мирного урегулирования, контроля за соблюдением соглашений о прекращении огня.

Необходимо отметить, что основную нагрузку по формированию, подготовке и направлению миротворческих контингентов несут Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Начиная с 1992 года, за пределы страны было направлено больше 40 подразделений звена батальон, рота, вертолетный отряд, тактическая группа, бригада. В общей сложности за этот период в международных миротворческих операциях приняло участие свыше 35 тысяч военнослужащих ВС Украины, привлекались больше 3 тысяч единиц различной техники, в частности, свыше 40 вертолетов.

География выполнения задач также широкая. Это и бывшая Союзная Республика Югославия (Босния и Герцеговина, Хорватия, Восточная Славония, Македония, Косово), и Ближний и Средний Восток (Южный Ливан, Кувейт, Ирак), и Кавказ (Грузия), и Средняя Азия (Таджикистан), и Центральная Америка (Гватемала), и Африканский континент (Ангола, Сьерра-Леоне, Либерия, Эфиопия и Эритрея).

На сегодняшний день 517 украинских военных выполняют миротворческие задачи в составе 8 миссий ООН и НАТО на территориях 7 стран мира. Так, группировка украинских миротворческих контингентов представлена в Либерии и Косово и включает 463 военнослужащих. Еще 64 украинских военных работают в качестве миротворческого персонала миссий в Судане, Конго, Ираке, Приднестровье, Либерии, Косово и Афганистане.

За почти 18 лет миротворческой деятельности Украина потеряла 47 своих сыновей и 1 дочь. Еще свыше 100 военнослужащих получили ранения.

Последовательно наращивая свой вклад в миротворческую деятельность, Украина способствует созданию вокруг своих границ стабильной, благоприятной обстановки, укрепляет свой авторитет и повышает свою роль не только на Европейском континенте, но и во всем мире.