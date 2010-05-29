Начальник Генштаба ВСУ подал рапорт об отставке

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Иван СВИДА подал рапорт об отставке.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины.

Объясняя причины такого решения, в тексте рапорта генерал армии Украины И.СВИДА отметил: «Как офицер и ответственный человек, я готов работать в сложных условиях на укрепление обороны страны. В сложившейся ситуации я признаю право Президента реализовать его видение путей развития Вооруженных сил. Он это будет делать с другим начальником Генерального штаба».

Генерал армии Украины также отметил, что «за должность не держится».

И.СВИДА выразил благодарность генералам, офицерам, всему личному составу Вооруженных сил «за те не простые и ответственные задачи, которые нам совместно удалось реализовать в интересах укрепление обороноспособности Украины».

В то же время, как объяснили в Минобороны, этот рапорт генерала армии Украины И.СВИДЫ должен рассмотреть Президент Украины – Верховный главнокомандующий ВСУ и своим указом освободить И.СВИДУ либо от должности, либо уволить с военной службы.

Как сообщал УНИАН, И.СВИДА был назначен начальником Генерального штаба – Главнокомандующим ВСУ 18 ноября 2009 года.