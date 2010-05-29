Минэкономики сняло с обсуждения законопроект о госзакупках

Министерство экономики Украины исключило из перечня обсуждаемых документов, подготовленный им законопроект о проведении государственных закупок, поскольку он требует существенной доработки.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Минэкономики Игорь ЛУЦЕНКО.

По его словам, министр экономики Василий ЦУШКО распорядился снять текст законопроекта с сайта из раздела "Обсуждение проектов документов" вечером 28 мая, поскольку после совещания, проведенного в этот же день, выяснилось, что документ требует доработки.

"В пятницу вечером после совещания по этому вопросу министр распорядился снять документ с обсуждения. Выяснилось, что законопроект требует серьезной доработки. Объем доработки очень большой", - заявил начальник пресс-службы Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, 28 мая после заседания правительственного комитета по вопросам экономической политики вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО высказал мнение, что рассматривать новую редакцию Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», предложенную Министерством экономики Украины, неуместно. В связи с этим на рассмотрение Верховной Рады будут внесены предложения к закону, которые согласованы с международными учреждениями и учитывают замечания Президента Украины.

Он отметил, что принятие Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" с учетом европейской практики, что чрезвычайно необходимо для Украины, является, в то же время, одним из принципиальных требований Всемирного банка и Европейской комиссии относительно продолжения программы финансового сотрудничества с нашей страной.

С.ТИГИПКО напомнил, что Президент Украины ветировал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок». Для доработки закона были привлечены отечественные и иностранные эксперты, которые подготовили соответствующие предложения к нему согласно общепризнанным европейским стандартам. Над совершенствованием закона работали ведущие специалисты Всемирного банка и Европейской комиссии, миссии экспертов программы SIGMA, Проекта ЕС «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС».

*** На сайте Минэкономики был размещен для обсуждения новый вариант проекта закона “Об осуществлении государственных закупок". Согласно документу, функции оспаривать процедуры, предоставлены Антимонопольному комитету. Залог для оспаривания действий заказчика торгов составляет 5% стоимости закупки.

Согласно законопроекту, тендеры при закупках обязаны проводить предприятия с госдолей свыше 10% (вместо действующей нормы в 50%). Пороговая сумма закупки товаров, работ и услуг, при которой проведение тендера будет обязательным, снижена со 100-300 тыс. грн. до 1,7 тыс. грн.

Законопроектом предлагалось ввести плату за подачу предложений конкурсных торгов и участие в процедуре закупки у одного участника в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тыс. грн.), или 1% от стоимости закупки при тендерном предложении менее 170 тыс. грн.