Эксперты: Книги в Украине дорогие из-за отсутствия базы

В Украине нет собственного производства качественной бумаги, печатного оборудования, красок, поэтому практически все расходные материалы издатели покупают за рубежом за валюту, которая делает значительно дороже книжный бизнес.

Об этом директор львовского литературного агентства «Пирамида» Василий ГУТКОВСКИЙ сказал еженедельнику "Зеркало недели" (№ 20 (800) от 29 мая - 4 июня 2010 г.).

«Слабая материальная база существенно снижает рентабельность издательского бизнеса в Украине. Поэтому не удивительно, что стоимость книжной продукции - высокая», - сказал он.

По словам В.ГУТКОВСКОГО, сейчас самое простое издание, в частности, во Львове, стоит 10-15 грн., объемное, цветное - не менее 50 грн.

Еще одной значительной проблемой для отечественных книгоиздателей является налоговый груз, отмечает председатель совета Ассоциации издателей и книгораспространителей Львовской области Михаил ВАТУЛЯК. По его мнению, государство должно предоставить больше времени на реализацию продукции и уже после этого требовать уплату налогов.

«В Великобритании государство начинает интересоваться у издательства, как дела с реализацией книги, только через четыре года после ее выхода. В Украине — уже на следующий день. Следует помнить, что когда издатель вкладывает собственные деньги в выпуск книг, он и так замораживает значительную часть средств. Но книга — не хлеб и не масло, средства от реализации которых поступают уже через несколько дней. Это дорогие деньги, которые возвращаются долго и понемногу»,- объясняет он.

Кроме того, книгоиздание в Украине не имеет соответствующей инфраструктуры. Согласно правительственным нормативам, в частности, Львовская область обеспечена книжными магазинами только на 12,4%.

По словам М.ВАТУЛЯКА, в Украине книжная торговля работает по старым технологиям. Во Львове можно найти всего четыре-пять настоящих книжных магазинов, однако и их торговые площади маловаты, констатирует он.