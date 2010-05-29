Северо-запад Китая опять тряхнуло

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в субботу в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По информации провинциального сейсмологического управления, подземные толчки были зафиксированы в 10.29 субботу по местному времени (06.29 мск). Эпицентр находился в уезде Юйшу, разрушенном землетрясением магнитудой 7,1 в апреле нынешнего года.

Тогда стихия унесла жизни около 2,2 тысячи человек, более 12 тысяч получили ранения. Уезд Юйшу расположен на высоте почти 4-х тысяч метров над уровнем моря, на границе с Тибетом и провинцией Сычуань. Информации о пострадавших в результате нового землетрясения пока не поступало.