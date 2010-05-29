Украина и Беларусь подписали План совместных действий

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ и первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО подписали План совместных действий по реализации приоритетных направлений украинско-белорусского сотрудничества, сформированный по итогам встречи президентов Украины и Беларуси в апреле 2010 года.

Как сообщили УНИИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины, церемония подписания документа состоялась сегодня в Гомеле.

Перед этим А.КЛЮЕВ и В.СЕМАШКО провели трехчасовые переговоры в формате с глазу на глаз, а затем в расширенном составе - на совместном заседании правительственных делегаций.

Как заявил А.КЛЮЕВ, подписанный сегодня документ практически решил несколько проблем в двусторонних отношениях, которые не решались в течение многих последних лет.

По словам В.СЕМАШКО, принятый документ будет основой для развития многогранного сотрудничества между двумя государствами на ближайшие годы.