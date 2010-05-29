На Гватемалу обрушился тропический шторм "Агата"

В Гватемале объявлено чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Агата", вызвавшего проливные дожди в этой центральноамериканской стране.

Как сообщает ВВС, в результате оползня в Гватемале погибло четыре человека и сотни людей лишились крова из-за наводнений.

"Агата" – первый в нынешнем сезоне тихоокеанских ураганов. Спасатели говорят, что на юге Гватемалы наводнение усугубляется извержением вулкана Пакайя: вулканический пепел засоряет ливневую канализацию.

По мере приближения шторма к земле он угрожает также территории Сальвадора и южной части Мексики.