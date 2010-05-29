На Гватемалу обрушился тропический шторм "Агата"
15:40, 29 мая 2010Разное
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Объявлено чрезвычайное положение
В Гватемале объявлено чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Агата", вызвавшего проливные дожди в этой центральноамериканской стране.
Как сообщает ВВС, в результате оползня в Гватемале погибло четыре человека и сотни людей лишились крова из-за наводнений.
"Агата" – первый в нынешнем сезоне тихоокеанских ураганов. Спасатели говорят, что на юге Гватемалы наводнение усугубляется извержением вулкана Пакайя: вулканический пепел засоряет ливневую канализацию.
По мере приближения шторма к земле он угрожает также территории Сальвадора и южной части Мексики.
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