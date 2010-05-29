ГЛАВНОЕ на 29 мая

Сегодня Международный день миротворцев

Сегодня в Украине отмечают Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций, который был утвержден Указом Президента Украины, учитывая весомый вклад Украины в поддержку стабильности в разных регионах планеты и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, сегодня миротворческая деятельность является одной из ведущих черт роли нашего государства на мировой арене, выдающейся приметой украинской военной политики. Активное участие Вооруженных сил Украины в операциях по поддержке мира и стабильности способствует росту международного авторитета нашего государства.

Миротворческую деятельность Украина, как независимое государство, начала в 1992 году отправкой 240-го отдельного миротворческого батальона в бывшую Союзную Республику Югославия. Уже через два года Украина присоединилась к Программе НАТО «Партнерство во имя мира», одним из важнейших направлений которой является участие подразделений Вооруженных сил Украины в операциях по поддержке мира.

За почти 18 лет своей миротворческой деятельности Украина по объему задач вошла в первую двадцатку самых активных государств-миротворцев.

Значительным достижением является то, что за время миротворческой деятельности в нашем государстве была наработана соответствующая нормативно-правовая база. Украинские военные принимают участие в международных миротворческих операциях в соответствии с Законом «Об участии Украины в международных миротворческих операциях». Такие мероприятия осуществляются на основании положений главы шестой Устава ООН при обязательном согласии враждующих сторон. Данным Законом также определено, что участие Украины в международных миротворческих операциях осуществляется путем предоставления миротворческого контингента, миротворческого персонала, а также материально-технических ресурсов и услуг в распоряжения соответствующих органов, которые определяются решением о проведении такой операции. Основным содержанием таких операций является предотвращение возникновения конфликтов, путем мирного урегулирования, контроля за соблюдением соглашений о прекращении огня.

Необходимо отметить, что основную нагрузку по формированию, подготовке и направлению миротворческих контингентов несут Сухопутные войска Вооруженных сил Украины. Начиная с 1992 года, за пределы страны было направлено больше 40 подразделений звена батальон, рота, вертолетный отряд, тактическая группа, бригада. В общей сложности за этот период в международных миротворческих операциях приняло участие свыше 35 тысяч военнослужащих ВС Украины, привлекались больше 3 тысяч единиц различной техники, в частности, свыше 40 вертолетов.

География выполнения задач также широкая. Это и бывшая Союзная Республика Югославия (Босния и Герцеговина, Хорватия, Восточная Славония, Македония, Косово), и Ближний и Средний Восток (Южный Ливан, Кувейт, Ирак), и Кавказ (Грузия), и Средняя Азия (Таджикистан), и Центральная Америка (Гватемала), и Африканский континент (Ангола, Сьерра-Леоне, Либерия, Эфиопия и Эритрея).

На сегодняшний день 517 украинских военных выполняют миротворческие задачи в составе 8 миссий ООН и НАТО на территориях 7 стран мира. Так, группировка украинских миротворческих контингентов представлена в Либерии и Косово и включает 463 военнослужащих. Еще 64 украинских военных работают в качестве миротворческого персонала миссий в Судане, Конго, Ираке, Приднестровье, Либерии, Косово и Афганистане.

За почти 18 лет миротворческой деятельности Украина потеряла 47 своих сыновей и 1 дочь. Еще свыше 100 военнослужащих получили ранения.

Последовательно наращивая свой вклад в миротворческую деятельность, Украина способствует созданию вокруг своих границ стабильной, благоприятной обстановки, укрепляет свой авторитет и повышает свою роль не только на Европейском континенте, но и во всем мире.

Власть: Яценюк настаивает на уменьшении на 20% расходов на содержание Президента, ВР и Кабмина

Народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, лидер "Фронта перемен" Арсений ЯЦЕНЮК предлагает сократить на 20% расходы на содержание Президента, Верховной Рады и Кабинета Министров.

Об этом он заявил в эфире передачи "Шустер Live" на телеканале “Украина”.

"Моя позиция очень четкая: я требую, чтобы Партия регионов отменила, а точнее уменьшила на 20% все расходы на содержание Президента, Верховной Рады и содержание Кабинета Министров", - сказал он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, все страны мира уменьшают расходы на содержание своих властных органов и только Украина пошла в обратном направлении.

"До тех пор, пока Партия регионов не поставит на голосование закон об уменьшении своего “ожирения”, в парламенте нет смысла ни за что голосовать", - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно информации еженедельника «Комментарии:», который ссылается на данные государственного и местных бюджетов, расходы на содержание чиновников всех уровней возросли на 25%, по сравнению с прошлым годом.

Как пишет издание, в этом году расходы на содержание Государственного управления делами увеличиваются на 233,6 млн. грн., или на 28%, а на обеспечение деятельности Президента планируется израсходовать на 34 млн. грн., или на 17% больше, чем в прошлом году.

Всего содержания ГУД обойдется стране в более чем 1 млрд. грн. Больше чем на 32 млн. грн. увеличиваются расходы на содержание секретариата Кабмина (на 12%), а расходы на содержание Аппарата Верховной Рады выросли на 81,2 млн. грн., или на 11%, по сравнению с 2009 годом.

Авиапром: ОАК заявляет, что условия создания СП с «Антоновым» еще не обсуждались

Условия создания совместного предприятия в составе украинского государственного концерна «Антонов» и Объединенной авиационной корпорации России еще не обсуждались.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ.

«Что касается вхождения ГП «Антонов» в ОАК, то мы неоднократно заявляли о своей заинтересованности в объединении нашей корпорации с украинскими коллегами. Думаю, что это не только возможно, но и необходимо. В первую очередь это принесет пользу украинским коллегам, для которых фактически откроется российский рынок. А вместе нам будет легче выходить на мировые рынки сбыта», - сказал А.ФЕДОРОВ.

«Условия возможного объединения еще только будут обсуждаться, хотя хотел бы сказать сразу, что мы будем исходить из стандартов модели корпоративного строительства ОАК. В противном случае такое объединение не будет иметь смысла», - подчеркнул он.

Также руководитель ОАК сообщил, что создание совместного предприятия находится на начальном этапе.

«Сейчас мы определяем круг задач, которыми будет заниматься СП, – это координация работы по самолетам Ан-148 и дальнейшее развитие этого семейства. Кроме этого, нам необходимо готовить совместный проект восстановления серийного производства самолета Ан-124. Формат проекта еще требует окончательного определения», - сказал он.

По словам А.ФЕДОРОВА, необходимо учитывать и то, что создание СП – это в любом случае один из шагов более общей интеграции, который должен быть встроен в системное решение.

Глава ОАК уверен, что перспективы украинско-российского сотрудничества довольно широки, поскольку авиапромы России и Украины соединены многочисленными связями еще с того времени, когда они являлись частью единого авиапрома СССР.

«На сегодняшний день эти связи во многом сохранены. Мы сотрудничаем по многим программам производства самолетов. В Воронеже выпускается Ан-148. В Ульяновске выпускался Ан-124 – сейчас мы работаем над восстановлением серийного производства этого уникального самолета. Наши украинские коллеги ведут работы по созданию среднего транспортника Ан-70. В Самаре выпускается Ан-140. Все эти программы невозможны без тесного сотрудничества предприятий, входящих в ОАК и ГК Антонов», - напомнил А.ФЕДОРОВ.

«Мы также можем совместно работать над новыми проектами в области транспортной авиации, в которой КБ «Антонова» традиционно занимает сильные позиции. Я считаю, что мы прекрасно дополняем друг друга и вместе станем гораздо сильнее», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 26 мая генеральный конструктор «Антонова» Дмитрий КИВА в комментарии УНИАН сообщил, что концерн «Антонов» и российское ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» фактически договорились о создании совместного предприятия на равных условиях.

Он отметил, что договоренности были достигнуты в результате нескольких раундов переговоров между авиастроительными компаниями Украины и России. Документы о создании СП могут быть готовы уже к следующему заседанию рабочей группы по сотрудничеству Украины и России в промышленной отрасли, которое может состояться в июле-августе.

«Мы предлагали создать СП на условиях 50 на 50. Это бы обеспечило равноправное партнерское сотрудничество. У россиян было несколько иное предложение, однако мы долго дискутировали на этот счет, и в конечном итоге россияне согласились с разумностью наших предложений, и согласились действовать именно так (создавать СП 50 на 50 - УНИАН)», - сказал Д.КИВА.

При этом он отметил, что создание СП не предусматривает передачу собственности и прав между компаниями. По его словам, СП будет координировать производство авиапродукции, кооперацию, маркетинг, а также продажу самолетов третьим странам.

Международное сотрудничество: РФ и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусьприсоединится позже – Путин

Москва. Россия и Казахстан запускают Таможенный союз с 1 июля, Беларусь может присоединиться позже.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал накануне на пресс-конференции по итогам заседания Высшего органа Таможенного союза.

«Мы договорились с казахстанскими партнерами ввести в действие на двусторонней основе с 1 июля текущего года Таможенный кодекс Таможенного союза, а также другие международные договоры, принимаемые в развитие его положений», - сказал В.ПУТИН.

«Нами сегодня подписан соответствующий международный договор, который даст нам возможность двигаться к более глубокой интеграции, если потребуется, на двусторонней основе. В подписанном нами документе определен порядок применения на двусторонней основе всей договорно-правовой базы второго этапа Таможенного союза», - добавил он.

По его словам, сформированы механизмы принятия решений на двусторонней основе по тем полномочиям, которые передаются на наднациональный уровень в связи с запуском второго этапа Таможенного союза. Это никак не сказывается на работе тех механизмов Таможенного союза на трехсторонней основе, которые уже были запущены ранее и работают, заверил он.

«Мы открыты для присоединения Беларуси ко всем соглашениям, ко всем решениям, принятым в рамках второго этапа формирования Таможенного союза. Кроме того, как мы и договорились неделю назад, мы подтвердили свое намерение ускорить работу по формированию Единого экономического пространства», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что приняты во внимание оставшиеся разногласия с Беларусью в части порядка уплаты вывозных таможенных пошлин, в том числе на сырую нефть и нефтепродукты, и неготовность белорусских коллег ввести ранее согласованный Таможенный кодекс, пойти на введение второго этапа Таможенного союза с 1 июля текущего года.

По его мнению, вывозные пошлины на нефть и нефтепродукты не будут взыматься после ратификации всего пакета документов, касающихся создания Единого экономического пространства.

Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей СИДОРСКИЙ отказался вчера принять участие в заседании Высшего органа Таможенного союза.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

23 мая премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана не сможет заработать в полную силу с 1 июля, как планировалось ранее.

Разногласия при формировании Таможенного союза касаются таких сфер как автомобильная и авиационная промышленность, энергоносители, ввоз товаров физическими лицами для собственных нужд. Последняя позиция чувствительна для Казахстана, авто- и авиапром - для России, в то время как для Беларуси - ввозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Госзакупки: Минэкономики исключило из перечня обсуждаемых документов законопроект о госзакупках

Министерство экономики Украины исключило из перечня обсуждаемых документов, подготовленный им законопроект о проведении государственных закупок, поскольку он требует существенной доработки.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Минэкономики Игорь ЛУЦЕНКО.

По его словам, министр экономики Василий ЦУШКО распорядился снять текст законопроекта с сайта из раздела "Обсуждение проектов документов" вечером 28 мая, поскольку после совещания, проведенного в этот же день, выяснилось, что документ требует доработки.

"В пятницу вечером после совещания по этому вопросу министр распорядился снять документ с обсуждения. Выяснилось, что законопроект требует серьезной доработки. Объем доработки очень большой", - заявил начальник пресс-службы Минэкономики.

Как сообщал УНИАН, 28 мая после заседания правительственного комитета по вопросам экономической политики вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО высказал мнение, что рассматривать новую редакцию Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок», предложенную Министерством экономики Украины, неуместно. В связи с этим на рассмотрение Верховной Рады будут внесены предложения к закону, которые согласованы с международными учреждениями и учитывают замечания Президента Украины.

Он отметил, что принятие Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" с учетом европейской практики, что чрезвычайно необходимо для Украины, является, в то же время, одним из принципиальных требований Всемирного банка и Европейской комиссии относительно продолжения программы финансового сотрудничества с нашей страной.

С.ТИГИПКО напомнил, что Президент Украины ветировал Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок». Для доработки закона были привлечены отечественные и иностранные эксперты, которые подготовили соответствующие предложения к нему согласно общепризнанным европейским стандартам. Над совершенствованием закона работали ведущие специалисты Всемирного банка и Европейской комиссии, миссии экспертов программы SIGMA, Проекта ЕС «Гармонизация систем конкуренции и государственных закупок в Украине со стандартами ЕС».

*** На сайте Минэкономики был размещен для обсуждения новый вариант проекта закона “Об осуществлении государственных закупок". Согласно документу, функции оспаривать процедуры, предоставлены Антимонопольному комитету. Залог для оспаривания действий заказчика торгов составляет 5% стоимости закупки.

Согласно законопроекту, тендеры при закупках обязаны проводить предприятия с госдолей свыше 10% (вместо действующей нормы в 50%). Пороговая сумма закупки товаров, работ и услуг, при которой проведение тендера будет обязательным, снижена со 100-300 тыс. грн. до 1,7 тыс. грн.

Законопроектом предлагалось ввести плату за подачу предложений конкурсных торгов и участие в процедуре закупки у одного участника в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7 тыс. грн.), или 1% от стоимости закупки при тендерном предложении менее 170 тыс. грн.

ВСУ: Начальник Генштаба Вооруженных сил Украины подал рапорт об отставке

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал армии Украины Иван СВИДА подал рапорт об отставке.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины.

Объясняя причины такого решения, в тексте рапорта генерал армии Украины И.СВИДА отметил: «Как офицер и ответственный человек, я готов работать в сложных условиях на укрепление обороны страны. В сложившейся ситуации я признаю право Президента реализовать его видение путей развития Вооруженных сил. Он это будет делать с другим начальником Генерального штаба».

Генерал армии Украины также отметил, что «за должность не держится».

И.СВИДА выразил благодарность генералам, офицерам, всему личному составу Вооруженных сил «за те не простые и ответственные задачи, которые нам совместно удалось реализовать в интересах укрепление обороноспособности Украины».

В то же время, как объяснили в Минобороны, этот рапорт генерала армии Украины И.СВИДЫ должен рассмотреть Президент Украины – Верховный главнокомандующий ВСУ и своим указом освободить И.СВИДУ либо от должности, либо уволить с военной службы.

Как сообщал УНИАН, И.СВИДА был назначен начальником Генерального штаба – Главнокомандующим ВСУ 18 ноября 2009 года.

ЧП: Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии возросло до 90-а, около 150 человек ранены, передает Радио «Свобода».

Рано утром в пятницу в штате Западная Бенгалия пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Мумбай, сошел с рельсов. Затем в него врезался другой состав.

Власти возлагают ответственность за случившееся на повстанцев-маоистов, действующих в районе, где произошло крушение.

Полиция предполагает, что они либо устроили взрыв, либо еще каким-то образом повредили железнодорожные пути.