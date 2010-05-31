Сегодня Всемирный день без табака
08:00, 31 мая 2010Разное
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УНП меняет cигареты на ширпотреб
31 мая, во Всемирный день без табака, с 11.00 возле фонтанов на Майдане Незалежности в Киеве городская организация Украинской народной партии будет агитировать киевлян отказаться от курения.
Для этого сигареты будут обменивать на товары украинских производителей, которые не наносят вреда здоровью, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.
Согласно медицинской статистике, Киев занимает второе место снизу по состоянию здоровья населения. Уровень смертности составляет на одну тысячу жителей от 19,5 до 22,4 смертей в год, говорится в сообщении. Киевская городская организация УНП призывает киевлян отказаться от курения.
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