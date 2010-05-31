Сегодня Всемирный день без табака

31 мая, во Всемирный день без табака, с 11.00 возле фонтанов на Майдане Незалежности в Киеве городская организация Украинской народной партии будет агитировать киевлян отказаться от курения.

Для этого сигареты будут обменивать на товары украинских производителей, которые не наносят вреда здоровью, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Согласно медицинской статистике, Киев занимает второе место снизу по состоянию здоровья населения. Уровень смертности составляет на одну тысячу жителей от 19,5 до 22,4 смертей в год, говорится в сообщении. Киевская городская организация УНП призывает киевлян отказаться от курения.