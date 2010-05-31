Житомирщина страдает от бешеных красных лис

Житомир. На территории Житомирской области начали борьбу с больными на бешенство красными лисами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении главы областной государственной администрации Сергея РЫЖУКА №117 «О дополнительных мероприятиях по оздоровлению территории области от бешенства».

В документе отмечается, что в области остается сложной эпизоотическая ситуация относительно заболевания животных на бешенство. «Очаги бешенства, распространителями которых являются непосредственно лисы, возникают на территории всех районов области», - сказано в распоряжении.

Также отмечается, что только за 4 месяца этого года в регионе обнаружено 43 неблагополучных пункта, где есть больные на бешенство животные. Там заболели 22 лисы, 19 собак, 2 кота и одна корова.

На протяжении последних 10 лет неблагополучными стали все административные районы Житомирщины. По большей части заболеваемость на бешенство распространяется через красную лису.

Отмечается, что работа по отстрелу таких лис проводится недостаточно.

По предварительным подсчетам, в охотничьих угодьях области насчитывается около 6,8 тыс. красных лис. Чтобы довести их численность до оптимальной плотности, нужно отстрелять 5 тысяч таких животных. Эти мероприятия председатель Житомирской ОГА поручил осуществить в соответствии со статьей 32 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» для стабилизации эпизоотической ситуации и недопущения последующего заболевания животных на бешенство в области.

Специалисты Главного управления ветеринарной медицины будут информировать все заинтересованы службы о случаях возникновения бешенства среди диких животных в лесных массивах, где проводится охота.

Также Житомирское областное управление лесоохотничьего хозяйства отныне будет проводить лицензионный и промышленный отстрел дичи только в благополучных зонах охоты на диких животных.

Райгосадминистрации области должны выделить средства для материального поощрения охотников с расчета 50 гривен за одну отстрелянную лису.