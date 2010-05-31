ДАЙДЖЕСТ СМИ за 31 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Самые богатые министры в Кабмине Азарова», в котором подает результаты собственного исследования данного вопроса, согласно декларациям о доходах за прошлый год…

http://delo.ua/vlast/politika/samye-bogatye-ministry-v-kabmine-140871/

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Также «Дело» в материале «Евро косит резервы Нацбанка» пишет - из-за снижения курса европейской валюты международные резервы НБУ сократились на $650-750 млн. Руководство Нацбанка не склонно драматизировать ситуацию с евро и не спешит менять структуру резервов…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/evro-kosit-rezervy-nacbanka-140921/

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«Дело» в материале «Киевсовет решил остаться без аэропорта «Жуляны» пишет – столичные власти отдают «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в аренду на 49 лет. Конкурс проводится в очень сжатые сроки. Участвовать в нем намерены две малоизвестные фирмы…

http://delo.ua/biznes/kompanii/komu-kievrada-otlaet-zhuljany-140918/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Все начнется с еды» пишет – хотя розничный товарооборот продолжает демонстрировать негативные результаты, многие рынки замерли в предстартовом состоянии. Объемы оборота розничной торговли постепенно приближаются к «выходу в ноль». В данной ситуации ключевым вопросом является последовательность восстановления. Оно стартует с продуктового сегмента…

http://markets.eizvestia.com/full/vse-nachnetsya-s-edy

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Также «Экономические известия» в материале «Кто не успел, тот опоздал» пишут – вступивший в силу 29 апреля прошлого года Закон «Об акционерных обществах» предусматривает единственную форму существования ценных бумаг — бездокументарную — и устанавливает конечный срок осуществления перевода в нее всех выпусков ценных бумаг акционерных обществ — 30 октября 2010 г. ГКЦБФР возражает против продления сроков дематериализации акций…

http://finance.eizvestia.com/full/kto-ne-uspel-tot-opozdal

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Антимонопольный комитет проверит по карте» пишет – деятельность двух крупнейших платежных систем – Visa и MasterCard – вызвала интерес в Антимонопольном комитете. Там начали изучение обоснованности требования к банкам оплачивать внутригосударственные платежи в долларах и повышения тарифов в три раза. Аналогичное расследование в Европе позволило добиться снижения тарифов вдвое…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1378712

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство дает установку» пишет – в Кабмине решили ускорить программу терминализации страны и предложили обязать всех торговцев иметь POS-терминалы до конца 2011 года. Устанавливать их должны будут торговые предприятия площадью более 20 кв. м в населенных пунктах с населением свыше 25 тыс. человек. Уклонение от установки платежных терминалов может привести к лишению торговцев лицензии. По мнению экспертов, небольшим торговым точкам будет сложно выполнить это требование…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1378722

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«Газета по-киевски» в материале «У мэра – своя «крепость» пишет – семье Черновецких отдали дом в центре Киева. Издание выясняло ситуацию…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/31/050654.html

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«Газета по-киевски» в материале «Радость не для всех» пишет – издание в очередной раз убедилось, что День Киева – праздник в основном для приезжих и оптимистов…

http://mycityua.com/articles/life/2010/05/31/045213.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киев остается без трамваев» пишет – киевляне ко Дню Киева остались без обещанных мэрией подарков. Скоростной и речной трамваи, которые власти торжественно обещали отправить в путь 29 мая, так и не запустили. За скоростной задолжали строителям, а речной власти посчитали нерентабельным. Хотя и то, и другое было вполне прогнозируемо…

http://www.segodnya.ua/news/14140466.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Компьютерное отставание» пишет – ЦБ России загодя имел сведения о проблемах в банках, приостановивших платежи осенью 2008 г. Но распознать сложности не мог — у регулятора не было системы сбора и анализа данных…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/31/235884

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Издание «Известия» в публикации «Большая молочная война» пишет – российские молочные компании выступили с предложением вернуть порошковому молочному напитку право называться молоком. Принятый недавно новый технический регламент запретил им продавать под видом молока разведенный водой порошок. Теперь молочники грозят поднять цены. Самое удивительное, что с таким скандальным предложением они выступили... в Федеральной антимонопольной службе…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142383/

(УНИАН)