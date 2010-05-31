Анонс на 31 мая

11-00 - Начнется заседание Согласительного совета ВРУ (ул.. Грушевского, 18/2, к. 11).

***

11-00 - Лига Финансового Развития, представительство Всемирного банка в Украине и еженедельник «Зеркало недели» проведут встречу участников Финансового пресс-клуба на тему: «Антикризисные стратегии для Украины: как возобновить кредитование экономики». Приглашены: Федор Ярошенко, министр финансов Украины; Ирина Акимова, первый заместитель Главы Администрации Президента; Анатолий Шаповалов, первый зам.председателя НБУ; Макс Альер, Постоянный представитель МВФ в Украине; Мартин Райзер, директор Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове; Валерий Геец, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ и др.. (ул. Днепровский спуск, 1, представительство Всемирного банка в Украине).

***

11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Особенности и перспективы экономического сотрудничества России и Украины». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко; директор экономического и бизнес направления Центра прикладных политических исследований «Пента» Георгий Мамука Мачавариани

***

13-00 - Пресс-конференция на тему: «Закон о столице: намерения новой власти». Участники: народные депутаты Владимир Бондаренко (БЮТ) и Владислав Лукьянов (ПР) (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

***

14-00 - В рамках I Европейско-Украинского Энергетического Дня состоится пресс-конференция, посвященная перспективам возобновимой энергетики в Украине, поискам финансирования для энергетических проектов и привлечению инвестиций. Организаторы - Европейско-украинское энергетическое агентство и компания Conference House. Участники: Александр Попов, министр жилищно-коммунального хозяйства Украины; Александр Мазурчак, зам.министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Модератор - Жан-Андре Барбоза, генеральный Директор Сен-Гобен Строительная Продукция Украина. (бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29, Премьер Палас, Конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 541 18 38, 067 401 9729.

***

- В Симферополе в 12.00 в зале заседаний Совета министров Автономной Республики Крым (на 1-м этаже) состоится совместное совещание Министерства аграрной политики Украины и Совета министров Автономной Республики Крым. Нужна аккредитация. Телефоны: 27-42-15; 544-663 до 18-00 28 мая.