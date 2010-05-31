ГЛАВНОЕ на 31 мая (день)

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Власть: Президент Украины 3 июня выступит с обращением к народу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в четверг, 3 июня, выступит с обращением к народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сегодня во время Согласительного совета парламента.

По данным спикера, выступление Президента состоится во Дворце «Украина» ориентировочно в 16.00. Во дворец «Украина» будут приглашены представители депутатского корпуса всех уровней, органов власти, политических партий, общественных объединений, творческих союзов, представители промышленности, агропромышленного комплекса, науки, культуры. «Также Президент Украины приглашает в полном составе Верховную Раду Украины», - сообщил В.ЛИТВИН.

Он также обратил внимание на то, что 3 июня будет именно обращение Президента к народу, а не послание к Верховной Раде Украины. И в этой связи глава государства имеет право выступать там, где считает необходимым.

«Это отдельная процедура, которая регулируется законом о Регламенте Верховной Рады. Я просто довожу до вашего сведения, чтобы у нас в этом плане не было разночтений», - сказал В.ЛИТВИН.

Дата: Сегодня Всемирный день без табака

31 мая, во Всемирный день без табака, с 11.00 возле фонтанов на Майдане Незалежности в Киеве городская организация Украинской народной партии будет агитировать киевлян отказаться от курения.

Для этого сигареты будут обменивать на товары украинских производителей, которые не наносят вреда здоровью, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Согласно медицинской статистике, Киев занимает второе место снизу по состоянию здоровья населения. Уровень смертности составляет на одну тысячу жителей от 19,5 до 22,4 смертей в год, говорится в сообщении. Киевская городская организация УНП призывает киевлян отказаться от курения.

Финансы: Премьер Китая допускает 2-ю волну кризиса Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао заявил в понедельник, что рост мировой экономики по-прежнему чувствителен к рискам суверенных долгов, и вероятность второй волны мирового финансового кризиса сохраняется, сообщает Рейтер. При этом он отметил, что рост экономики Китая остается стабильным.

Говоря о возможности второй волны падения темпов мирового экономического развития, Цзябао сказал: "Я считаю, что мы не можем сказать наверняка, поэтому необходимо тщательно отслеживать ситуацию и принимать превентивные меры".

Он отметил, что экономикам мира еще слишком рано отказываться от мер бюджетного стимулирования.

"Все государства должны координировать усилия и укреплять поддержку экономики. Нельзя позволить себе и малейшего расслабления", - сказал Цзябао на встрече с японскими предпринимателями в Токио.

"Мировая экономика стабильна и начинает оживать, но это восстановление медленное, сохраняется неопределенность и много дестабилизирующих факторов", - добавил он.

Цзябао выразил уверенность в способности Китая достичь целевых показателей роста в этом году, однако отметил, что Китаю придется применять меры "определенной интенсивности, чтобы стимулировать экономику".

Говоря о задаче КНР удержать инфляцию в этом году в пределах 3 процентов, Цзябао сказал: "Достижение этой цели является важной задачей на этот год".

Курс: Средний курс доллара и евро в комбанках не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,95 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 30 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках также без изменений со вчерашнего дня – 9,65/9,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,55-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,77-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 30 мая повысился на 0,6% и сегодня составляет 0,2502 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2607 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,95 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,68/9,81 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,63-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,76-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы не изменился по сравнению с 30 мая и сегодня составляет 0,2506 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,6%, до 0,2597 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2380-0,2550 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,96 грн., евро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,95 грн., евро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,905/7,95 грн., евро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 31 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9251, к евро – 9,814444, к российскому рублю – 0,25988.

ТЭК: Цена на энергетический уголь в 2010 г. вырастет на 12% - прогнозный баланс

Базовая отпускная цена на энергетический уголь, отпускаемый для нужд тепловой генерации, в 2010 году вырастет на 12% - с 515 грн. в январе до 579 грн. в декабре (без НДС).

Это закреплено Прогнозным балансом электроэнергии, топлива и расходов ГК ТЭС на 2010 год и первый квартал 2011 года, сообщает пресс-служба НАК «Энергетическая компания Украины».

Согласно сообщению, средневзвешенная отпускная цена угля для ТЭС НАК «ЭКУ» в 2010 году прогнозируется на уровне 560 грн./тонна.

Согласно Прогнозному балансу уровень отпуска товарной продукции генкомпаний ТЭС НАК «ЭКУ» в текущем году составит 23,852 млрд. грн. С учетом ценовых параметров топлива и тарифов предусматривается, что в 2010 году рентабельность производства электроэнергии ТЭС НАК «ЭКУ» составит 4,6%.

Напомним, базовая закупочная цена энергетического угля, отпускаемого государственным оператором рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины» тепловым электростанциям НАК «Энергетическая компания Украины», не пересматривалась с сентября 2008 года и была зафиксирована на уровне 527,76 грн. за тонну (без НДС). В январе 2010 года между Минтопэнерго и Минуглепромом была достигнута договоренность об увеличении базовой стоимости угля, отгружаемого НАК «ЭКУ», на 10% – до 580,53 грн. за тонну (без НДС) с 1 января. Однако фактически данная договоренность не вступила в силу и уголь в первом квартале этого года отгружался по старой цене.

В 2009 году на ТЭС НАК «ЭКУ» было поставлено 21,4 млн. тонн угля, в том числе от ГП «Уголь Украины» - 17,6 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3%, или 6,945 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год, в том числе коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.

ВР не может остановить утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе Рейтер. Нефтяная компания ВР потерпела неудачу в очередной попытке закрыть поврежденную глубоководную скважину и остановить утечку нефти в Мексиканском заливе, крупнейшую в истории США.

Новость о неудаче в операции "top kill" обрушила котировки акций нефтяного гиганта, которые упали более чем на 7 процентов при открытии торгов на Франкфуртской бирже в понедельник.

В Лондоне в пятницу акции компании потеряли на закрытие торгов почти 5 процентов.

ВР пыталась заткнуть буровым раствором и цементом поврежденную скважину, извергающую в море нефть после взрыва 20 апреля.

Теперь утечка нефти может продолжиться минимум до августа, признал глава ВР Тони Хейворд.

"Несомненно, окончательное решение зависит от разгрузочной скважины, которая будет завершена в августе", - сказал Хейворд в воскресенье во время визита в город Венис - центр рыболовецкой отрасли штата Луизиана, парализованной разливом нефти.

Тем временем ВР готовит новую операцию, которая в случае успеха позволит улавливать хотя бы часть вытекающей нефти.

Масштабы утечки превзошли катастрофу танкера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 году. По различным оценкам, в море каждый день вытекает от 1,9 миллиона до 3 миллионов литров нефти.

В пятницу вечером возобновил работу нефтепровод на Аляске Trans Alaska Pipeline, принадлежащий консорциуму во главе с ВР. Труба была перекрыта в прошлый вторник после аварии и утечки нескольких тысяч баррелей нефти.

К 12.10 МСК акции нефтяного гиганта торговались во Франкфурте по $5,47, на 6,4 процента ниже уровня закрытия пятницы.

Цены на нефть превысили 74 долл. за баррель

Цены на нефть превысили отметку $74 за баррель в ходе утренних торгов в понедельник, имеющих незначительные объемы в связи с празднованием Дня памяти в США и Великобритании, сообщает Рейтер.

К 7.32 МСК июльские фьючерсы на американскую легкую нефть подорожали на $0,38 до $74,35. В пятницу нефтяные цены опустились на 58 центов после понижения кредитных рейтингов Испании агентством Fitch.

Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили $0,46 до $74,48.

Фьючерсные контракты на сорт Brent с поставкой в ближайший месяц снизились в мае на $13,4, или 15,4 процента, на американскую легкую нефть - на $12,2, или 14,1 процента.

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Испании до уровня "АА+" с "ААА", но пообещало в течение ближайшего года не снижать рейтинг страны несмотря на ожидаемое ухудшение ситуации с государственными финансами.

"Это больше не шокирует. Достаточно неплохая идея, поскольку в целом на рынке преобладает мнение, что даже стабфонд размером $1 триллион не решит всех проблем. Это лишь подтверждает то, что мы и так уже знаем", - сказала Кларенс Чу, трейдер Hudson Capital.

"Мы ожидаем, что на рынке будет очень спокойно при низких объемах торгов, если не случится ничего неожиданного, - сказала Чу. - Во время длинных выходных цены на нефть, как правило, изменяются в узком диапазоне".

В понедельник евро стабилизировался к американскому доллару, однако снижение испанского рейтинга продолжает оказывать на него давление.

Авиапром: Восстановление производства "Руслана" обойдется в 1 млрд. долл. Москва. Стоимость восстановления серийного производства самолета Ан-124 «Руслан» может составить около 1 млрд. долларов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДЕРОВ.

По его словам, в данный момент идет проработка всех вопросов, связанных с восстановлением серийного производства этого самолета.

Он также подтвердил, что к реализации этого проекта приглашены США.

«Мы действительно предложили американским коллегам принять участие в данном проекте – они наши предложения изучают. Дело не в том, что Россия и Украина не могут осилить такой проект. Чем больше в проекте участников, тем меньше нагрузка на каждого, в том числе и финансовая. К тому же, участие третьего партнера откроет перед проектом новые рынки», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что восстанавливать производство Ан-124 в том виде, в котором он выпускался ранее, нецелесообразно. «Естественно, это будет модернизированный самолет, прежде всего отвечающий всем существующим и перспективным международным экологическим и другим требованиям. Необходимо повысить его эффективность в эксплуатации», - отметил А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

ВВС России к 2014 году получит первую партию самолетов Ан-70– командующий

Москва. Военно-транспортная авиация России к 2014 году получит первую партию самолетов Ан-70.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант Виктор КАЧАЛКИН.

«Тверская авиабаза первой получит к 2014-2015 годам оперативно-тактические самолеты Ан-70», - сказал В.КАЧАЛКИН, добавив, что первая партия составит один или два самолета.

По его словам, самолет Ан-70 займет свою нишу между - Ил-76МД и Ан-12.

В.КАЧАЛКИН сообщил, что обучение экипажей для самолетов Ан-70 будет проходить в России.

«Так как производство этого самолета планируется в России, то логично, что и экипажи теоретическую и практическую подготовку будут проходить у нас», - сказал он.

По словам В.КАЧАЛКИНА, сначала экипажи и инженерный состав будут проходить теоретическую подготовку в местах производства самолетов, а после - на базовых аэродромах.

Он отметил, что сразу много специалистов для Ан-70 готовиться не будет.

По словам командующего, также к 2014 году военно-транспортная авиация России планирует получить самолеты Ан-124 «Руслан».

Как сообщал УНИАН 30 мая руководитель Объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДОРОВ в интервью УНИАН сообщил, что оформленных решений по Ан-70 со стороны Минобороны России пока нет.

«Он (проект Ан-70 – УНИАН) приближается к окончанию опытно-конструкторских работ и испытаний. После их окончания, когда станут окончательно ясны характеристики самолета, свое отношение к нему сформируют и ВВС РФ, и другие заказчики. По нашим данным, пока ВВС РФ подтверждают свой интерес, но официально оформленных решений по самолету на данный момент нет», - сказал А.ФЕДОРОВ.

26 мая командующий ВДВ РФ генерал-лейтенант Владимир ШАМАНОВ сообщил, что Министерство обороны РФ в рамках государственной программы вооружений на 2011-2020 годы планирует возобновить производство Ан-124 «Руслан» и закупить 40 Ан-70.

Справка УНИАН: Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки.

Совместная программа военно-транспортного самолета Ан-70 осуществлялась согласно подписанным соглашениям России и Украины о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности в 1993 и 1999 годах. Уже с 2000 года Россия высказывала сомнения в целесообразности продолжения проекта. В мае 2006 года российская сторона официально заявила о выходе из этого проекта. Однако затем появились сообщения о том, что Россия намерена вернуться к его реализации.

Протокол возобновления работ между РФ и Украиной по проектированию и изготовлению самолета Ан-70 был подписан в августе 2009 года в ходе авиасалона МАКС-2009. В октябре было заключено дополнительное соглашение на проплату первого транша - 150 млн. рублей для окончания летных испытаний Ан-70. С начала 2010 года, по информации Минобороны, в бюджет России заложено около 500 млн. рублей.

Главными заказчиками самолета являются Министерства обороны России и Украины.

Соцполитика: В Украине сегодня около 5 млн. безработных - Госкомпредпринимательства

По данным Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в Украине на сегодняшний день около 5 млн. граждан являются безработными, еще 2,5 млн. числятся на минимальной заработной плате или работают на полставки, получая заработную плату в конвертах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

«Около 120 тыс. директоров официально выписывают себе минимальную заработную плату, соответственно, бухгалтерам и работникам – тоже. Это потому, что практический невозможно найти работника меньше, чем на 1,5-2 тыс. грн.», – утверждает глава комитета Михаил БРОДСКИЙ в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» (№ 20 (800) 29 мая — 4 июня 2010). По его словам, заработная плата бухгалтера не может быть ниже 2-2,5 тыс. грн., а директора – ниже 4 тыс. грн.

М.БРОДСКИЙ считает, что изменить ситуацию может введение индикативной заработной платы для директоров, бухгалтеров и квалифицированных работников. Тогда директор не сможет получать меньше пяти минимальных заработных плат, бухгалтер – 3,5, работник – 2. Суммарно эффект от реализации этой идеи может составлять около 50 млрд. грн., уверен он.

«При введении индикативной заработной платы не внедряется ни один новый налог, просто защищается легальный бизнес, он становится более конкурентоспособным в борьбе с нелегалами. Также в стране приблизительно на треть уменьшится количество субсидий, потому что предприниматели-оптимизаторы активно пользуются этим инструментом социальной защиты», – отметил М.БРОДСКИЙ.

Судостроение: Хозсуд Киева обязал покупателей вернуть государству 90,25% акций ЧСЗ Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 28 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) в размере 90,25% уставного фонда и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура по результатам проведенной проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при приватизации пакета акций ЧСЗ общей стоимостью 116,6 млн. грн., что составляет 90,25% уставного фонда предприятия и последующей перепродажи этих акций.

В связи с этим, с целью защиты имущественных интересов государства, Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2003 года 90,25% акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод» были приобретены ОАО «Николаевская малотоннажная верфь» (ныне ОАО «Судмашпром»), которое ранее контролировали бизнесмены Игорь и Олег ЧУРКИНЫ.

Впоследствии Фонд госимущества Украины попытался через суд расторгнуть договор купли-продажи. Однако в декабре 2005 года Николаевский хозяйственный суд отказал полностью в удовлетворении иска в пользу ФГИУ, а 24 октября 2006 года и Одесский апелляционный суд признал договор купли-продажи действительным.

14 марта 2007 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил в силе решение первых инстанций, в частности Хозяйственного суда Николаевской области и Одесского апелляционного хозсуда, подтвердивших право собственности ОАО «Судмашпром» (ранее - ОАО «Николаевская малотоннажная верфь») на 90,25% ОАО «Черноморский судостроительный завод».

6 декабря 2007 года Фонд государственного имущества Украины согласовал договор между ОАО «Судмашпром» и ОАО «Херсонский судостроительный завод» по продаже 90,25% пакета акций ГАХК «Черноморский судостроительный завод».

Справка УНИАН. ГАХК «Черноморский судостроительный завод» специализируется на производстве судов полной грузоподъемностью до 105 тыс. тонн, а также производит судовые котлы, механизмы и судовое оборудование. Основные рынки сбыта - Украина, РФ, Греция, Эстония.

Интернет: В Украине в 2009 году рынок доступа в Интернет вырос на 29,5%

В 2009 году в Украине рынок доступа в Интернет составил 2,28 млрд. грн., увеличившись на 29,5% по сравнению с 2008 годом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского представительства российского агенства iKS-Consulting, таковы результаты проведенного агентством исследования.

За 2009 год количество интернет-пользователей увеличилось на 32% - до 2,83 миллионов, из которых 2,28 миллионов – широкополосные подключения и 0,55 миллионов - коммутируемые.

В сообщении отмечается, что результаты проведенного iKS-Consulting исследования свидетельствуют, что «украинский рынок доступа в Интернет находится на волне наращивания своей емкости и абонбазы, несмотря на снижение темпов роста за 2009 год» по отношению к предыдущему периоду.

В 2009 году динамика рынка телекоммуникаций Украины впервые была отрицательной – темпы роста составили "минус" 0,1% против показателя предыдущего года. Сегмент доступа в Интернет продемонстрировал наибольшие темпы роста по сравнению как с отдельными сегментами рынка, так и телеком-рынка Украины в целом. Вследствие увеличения предложения на рынке обострилась конкурентная борьба, о чем свидетельствует ценовое давление на тарифные планы для частных пользователей и корпоративных абонентов.

Аналитики агентства iKS-Consulting считают, что снижение темпов роста рынка в 2009 году было обусловлено следующими факторами: дальнейшим увеличением доли частных абонентов в общем объеме абонентской базы, количественным ростом рынка главным образом за счет объемов потребления интернет-трафика, усилением конкуренции и применением демпинговых стратегий, сокращением темпов и масштабов строительства сетей

В то же время, по их мнению, в качестве стимулирующих факторов роста рынка проводного широкополосного доступа в 2009 году выступили следующие: стабильное увеличение доли регионов в наполнении доходов от услуг ШПД в течение всего 2009 года, продолжающееся изменение технологической структуры рынка в сторону превалирования FTTx-подключений, легализация бизнеса небольшими компаниями.

Погода: сегодня в Украине дожди и грозы

Сегодня в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, в Карпатском регионе очень сильные. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории Украины ожидаются дожди, ночью местами небольшие. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°.

В Крыму и Приазовье без существенных осадков. Температура ночью 13-18°, днем 24-29°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

В Украине, кроме Крыма и Приазовья, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области в понедельник ожидается кратковременный дождь (ночью местами небольшой), местами грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 20-22°.

Светские новости: Королевский дом Великобритании требует удвоить финансирование на свое содержание Британская монархия нуждается дополнительно в 10,4 млн. долл. в год для должного выполнения своих общественных обязанностей, включая представительские функции.

Казначеи Ее Величества уже приступили к секретным переговорам с правительством о существенном увеличении государственного финансирования Букингемского дворца с нынешних 10,8 млн. долл. Королевские казначеи напомнили о том, что так называемый «Цивильный лист» - сумма, выделяемая парламентом Великобритании на содержание королевского двора, а также королевы Елизаветы и ее супруга - оставалась неизменной в течение последних 20 лет, чего нельзя сказать об инфляции. В случае отказа в увеличении государственного финансирования, сообщили в Букингемском дворце, королевскому дому придется существенно сократить количество проводимых им или организуемых с его участием мероприятий.

В правительстве согласны с доводами королевского дома. Но проблема заключается в том, что государство имеет колоссальный бюджетный дефицит. Новое руководство страны, сформированное из консерваторов и либеральных демократов, уже объявило о необходимости введения режима жесткой экономии и, в частности, о сокращении госрасходов в текущем финансовом году на 9 млрд. долл. В этих условиях правительству Дэвида Кэмерона будет крайне сложно объяснить избирателям необходимость почти двойного увеличения финансирования британской монархии, передает ИТАР-ТАСС.

ЧП: Житомирщина страдает от бешеных красных лис Житомир. На территории Житомирской области начали борьбу с больными на бешенство красными лисами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в распоряжении главы областной государственной администрации Сергея РЫЖУКА №117 «О дополнительных мероприятиях по оздоровлению территории области от бешенства».

В документе отмечается, что в области остается сложной эпизоотическая ситуация относительно заболевания животных на бешенство. «Очаги бешенства, распространителями которых являются непосредственно лисы, возникают на территории всех районов области», - сказано в распоряжении.

Также отмечается, что только за 4 месяца этого года в регионе обнаружено 43 неблагополучных пункта, где есть больные на бешенство животные. Там заболели 22 лисы, 19 собак, 2 кота и одна корова.

На протяжении последних 10 лет неблагополучными стали все административные районы Житомирщины. По большей части заболеваемость на бешенство распространяется через красную лису.

Отмечается, что работа по отстрелу таких лис проводится недостаточно.

По предварительным подсчетам, в охотничьих угодьях области насчитывается около 6,8 тыс. красных лис. Чтобы довести их численность до оптимальной плотности, нужно отстрелять 5 тысяч таких животных. Эти мероприятия председатель Житомирской ОГА поручил осуществить в соответствии со статьей 32 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» для стабилизации эпизоотической ситуации и недопущения последующего заболевания животных на бешенство в области.

Специалисты Главного управления ветеринарной медицины будут информировать все заинтересованы службы о случаях возникновения бешенства среди диких животных в лесных массивах, где проводится охота.

Также Житомирское областное управление лесоохотничьего хозяйства отныне будет проводить лицензионный и промышленный отстрел дичи только в благополучных зонах охоты на диких животных.

Райгосадминистрации области должны выделить средства для материального поощрения охотников с расчета 50 гривен за одну отстрелянную лису.

В Гватемале в результате урагана погибло свыше 70 человек

В Гватемале число жертв урагана "Агата" превысило 70 человек.

По данным властей, около 75 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Радио «Свобода».

Сообщается, что сила урагана сейчас ослабла. В соседнем Сальвадоре погибли девять человек и тысячи вынуждены покинуть жилища.

Тропический ураган "Агата" сформировался в Тихом океане у побережья Гватемалы в минувшую субботу.

Восстановление серийного производства Ан-124 может стоить около 1 млрд. долл. – глава ОАК

Москва. Стоимость восстановления серийного производства самолета Ан-124 «Руслан» может составить около 1 млрд. долларов.

Об этом в интервью УНИАН сообщил руководитель объединенной авиационной корпорации (ОАК) РФ Алексей ФЕДЕРОВ.

По его словам, в данный момент идет проработка всех вопросов, связанных с восстановлением серийного производства этого самолета.

Он также подтвердил, что к реализации этого проекта приглашены США.

«Мы действительно предложили американским коллегам принять участие в данном проекте – они наши предложения изучают. Дело не в том, что Россия и Украина не могут осилить такой проект. Чем больше в проекте участников, тем меньше нагрузка на каждого, в том числе и финансовая. К тому же, участие третьего партнера откроет перед проектом новые рынки», - сказал А.ФЕДОРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что восстанавливать производство Ан-124 в том виде, в котором он выпускался ранее, нецелесообразно. «Естественно, это будет модернизированный самолет, прежде всего отвечающий всем существующим и перспективным международным экологическим и другим требованиям. Необходимо повысить его эффективность в эксплуатации», - отметил А.ФЕДОРОВ.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолёт "Руслан" - самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты производили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.