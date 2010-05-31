НУНС частично возместила Раде убытки за порчу имущества

Фракция "Наша Украина - Народная самооборона"частично возместила убытки от событий в Верховной Раде во время ратификации соглашения по Черноморскому флоту Российской Федерации 27 апреля, сообщил в понедельник на брифинге спикер парламента Владимир Литвин.

В тот день при ратификации соглашения по продлению пребывания в Крыму ЧФ РФ после 2017 года на 25 лет в сессионном зале депутаты запускали дымовые шашки и дрались. Тем не менее, соглашение удалось ратифицировать. Против ратификации выступали оппозиционные "Наша Украина - Народная самооборона"и Блок Юлии Тимошенко. Ранее Литвин заявлял, что убытки от беспорядков 27 апреля составили 1 миллион гривен (125 тысяч долларов).

"Возместили микрофон, плюс 10 тысяч гривен (1250 долларов) за гнезда, которые были залиты клеем, плюс они пообещали компенсировать повреждение мебели", - сказал Литвин. Он также добавил, что направил письма лидерам фракций с просьбой договориться между собой относительно компенсации.

Спикер также заявил, что убытки точно не будут возмещаться из государственного бюджета.