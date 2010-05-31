Янукович согласен лишиться ряда президентских полномочий

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что сознательно согласится на лишение его некоторых полномочий главы государства ради проведения судебной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, подводя итоги заседания рабочей группы по вопросам судебной реформы, которое состоялось сегодня в Киеве.

В частности, речь идет о том, что концепцией проведения в Украине судебной реформы, которая должна быть реализована через принятие и реализацию нового закона о судоустройстве и статусе судей, а также внесение изменений в некоторые другие законодательные акты, предусмотрено уменьшение влияния, в частности главы государства, на судебную систему.

«Мы пошли путем усиления судебного самоуправления и значительного уменьшения централизации и влияния административного ресурса.», - отметил Президент Украины.

«Я сознательно, в соответствии с этим законом, пошел на лишение целого ряда полномочий», - заявил Президент Украины.

Он также отметил, что разработанную концепцию судебной реформы положительно оценила Венецианская комиссия.