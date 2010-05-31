Главное на 31 мая (вечер)

Промышленность

Хозяйственный суд г. Киева своим решением от 28 мая удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал недействительными договоры, по которым Фондом государственного имущества Украины были незаконно проданы и в дальнейшем перепроданы акции ГАХК «Черноморский судостроительный завод» (ЧСЗ, г. Николаев) в размере 90,25% уставного фонда и обязал покупателей вернуть спорный пакет акций государству.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура по результатам проведенной проверки установила многочисленные нарушения требований действующего законодательства при приватизации пакета акций ЧСЗ общей стоимостью 116,6 млн. грн., что составляет 90,25% уставного фонда предприятия и последующей перепродажи этих акций.

В связи с этим, с целью защиты имущественных интересов государства, Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд.

Председатель правления – генеральный директор ОАО “Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича” Владимир БОЙКО просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА вмешаться в ситуацию вокруг “колоссальной рейдерской атаки” на предприятие.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и В.БОЙКО.

В.БОЙКО проинформировал главу государства о ситуации, сложившейся на комбинате. По словам руководителя предприятия, речь идет о “колоссальной рейдерской атаке” на ММК, которая началась еще при предыдущем правительстве и продолжается уже год.

От имени трудового коллектива В.БОЙКО обратился к Президенту с просьбой разобраться в ситуации.

“Я проинформировал Президента о ситуации на комбинате. Ситуация очень сложная”, – сказал В.БОЙКО после встречи.

Гендиректор ММК в очередной раз опроверг информацию о продаже предприятия.

“Я никогда ничего не продавал и не продаю... Сейчас, думаю, и Президент, и правительство примут ряд мер с целью защиты коллектива и последующей борьбы с этой рейдерской атакой”, – заявил он.

По убеждению руководителя предприятия, в сложившейся ситуации, в первую очередь, нужно “все расставить по местам” и привлечь виновных к ответственности.

“Дальше мы будем объединяться с кем-то, потому что иначе комбинат имени Ильича, который не имеет своей сырьевой базы, просто погибнет. Определимся, с кем будем объединяться, поскольку мы просто не сможем сами выжить в это суровое время”, – сказал В.БОЙКО.

На текущий момент Группа СКМ не является акционером ОАО «Запорожсталь» и не заключала каких-либо договоров на покупку акций предприятия с его собственниками.

Об этом говорится в официальном комментарии СКМ относительно информации о подписании договора купли-продажи акций ОАО «Запорожсталь» предприятиями Группы СКМ.

Кроме того, в СКМ подчеркивают, что ни Ринат АХМЕТОВ лично, ни Группа СКМ не подавали каких-либо исков к собственникам «Запорожстали» по данному поводу.

В мае Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) снизился в еврозоне на 2,2 пункта по сравнению с апрелем – до 98,4 пункта, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – на 1,9 пункта – до 100,0 пунктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, снижение индекса в обеих зонах объясняется преимущественно снижением уровня доверия в сфере услуг, розничной торговли, строительства и снижением уровня доверия потребителей. Рост в мае продемонстрировал лишь уровень доверия в сфере промышленности.

Сельское хозяйство

По итогам января-апреля текущего года в сельском хозяйстве рост объемов производства составил 4,9% против 5,3% за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В частности, в сельскохозяйственных предприятиях рост производства составил 12,1% (12,6% в январе-марте 2010 г.).

Ввиду сезонного характера производства растениеводческой продукции, валовая продукция сельского хозяйства в январе-апреле текущего года формировалась в основном за счет производства продукции животноводства, говорится в комментарии Минэкономики.

По состоянию на 1 мая 2010 г. против 1 апреля 2010 г. ускорился рост поголовья свиней (до 15% против 14,1%), птицы (до 5,9% против 5,4%), овец и коз (до 5,5% против 5,3%).

В январе-апреле 2010 г. против января-апреля 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях выросло производство мяса (в живом весе) – на 15,5%, молока – на 1,9%, яиц – на 7,2%.

«На развитие ситуации в животноводческой отрасли в текущем году положительно влияет наличие значительной кормовой базы, сформированной за счет прошлогоднего высокого урожая зерновых культур (46 млн. тонн) и роста производства в сельскохозяйственных предприятиях. Данная тенденция положительно отображается на конкурентоспособности отечественного производства, поскольку крупнотоварные производители имеют большие возможности для собственного развития, удовлетворения потребностей внутреннего рынка и продвижения продукции на внешние рынки в сравнении с потенциалом хозяйств населения», - отмечается в сообщении.

По итогам января-апреля 2010 г. доля сельскохозяйственных предприятий в производстве основных видов продукции животноводства составляла: мяса – 50,3% (против 46,5% в январе-марте 2009 г.), молока – 22,8% (21,9%), яиц – 61,1% (59,5%).

Министерство аграрной политики Украины предлагает отказаться от государственного регулирования цен на продукты и выдавать малообеспеченным гражданам «социальные карточки» для приобретения сельскохозяйственной продукции.

Как передает УНИАН, об этом сообщил глава МинАП Николай ПРИСЯЖНЮК на брифинге в Симферополе после совещания по развитию аграрного комплекса крымского полуострова.

«Я считаю, нет ничего зазорного, если страна выпустит социальные карточки. Такие карточки есть во всех развитых странах», - сказал министр.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, Министерство агрополитики не должно заниматься обеспечением продуктами по минимальным ценам социально незащищенных украинцев.

«Наша задача - вырастить, обеспечить продовольственную безопасность и дороже продать. Если есть население, которое не соответствует среднему уровню социального обеспечения, (то его проблемы) должно решать Министерство социальной защиты и Министерство экономики», - сказал Н.ПРИСЯЮЖНЮК.

Министр заявил, что если государство требует сдерживания цен от сельхозпроизводителей, то оно должно предусмотреть компенсации.

«Или пусть нам дают компенсацию, или пусть лучше вводят социальные карточки. Другого пути для агрария нет», - заявил Н.ПРИСЯЖНЮК на совещании.

Министерство аграрной политики Украины планирует, что акционерная компания "Зерно Украины" будет создана на базе государственной акционерной компании "Хлеб Украины" до конца этого года. Об этом заявил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК в интервью еженедельнику «Контракты».

«Мы планируем уже до конца этого года создать акционерную компанию «Зерно Украины». Опыт показывает, что практически в каждой стране есть государственный трейдер зерна», - сказал министр.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что государству в этой компании будет принадлежать контрольный пакет акций. При этом министр не исключает, что часть акций будет продана частным инвесторам. «Мы рассматриваем и такую возможностью. «Зерно Украины» будет достаточно мощной компанией, которая сможет размещать свои акции за рубежом, выходить на IPO», - заявил министр.

При этом он напомнил, что ранее ни одна подобная структура со 100%-ным государственным капиталом не развивалась успешно: через некоторое время она становилась банкротом.

При этом министр добавил, что Аграрный фонд будет работать отдельно и сохранит свою функцию по снятию с рынка излишков зерна во время уборочной кампании. Для этого в текущем году планируется выделить 3-4 млрд. грн.

Строительство

АО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» в июне т.г. намерено начать строительство четырех жилых домов в Киеве, три из которых предназначены для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР.

По его словам, в июне т.г. планируется начать строительство жилых домов по улицам Радунская, 28-32 (Деснянский район), Драгоманова, 40-д, на земельном участке на пересечении ул. Армянской и Харьковского шоссе (оба - Дарницкий район), часть жилья в которых предназначена для инвесторов, пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

В.МОЖАР уточнил, что на сегодня ведется строительство трех объектов на площадках «Элиты-Центр»: по проспекту Правды, 5, ул. Лайоша Гавро, 1, ул. Маяковского, 1-3.

Кроме того, холдинг намерен начать строительство жилого дома по ул. Билыцкой, возле детского дома «Малятко».

«Площадка сегодня на выходе, заканчивается оформление разрешительных документов и можно приступать к началу строительных работ», - сказал президент компании.

В.МОЖАР также отметил, что в этом году холдинг намерен начать строительство 320 тыс. кв.м жилья в столице.

Министерство юстиции напоминает, что с 1 июня 2010 года при удостоверении правомочности относительно недвижимого имущества нотариусы будут принимать только выдержки (извлечения) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество.

Справки-характеристики, выданные бюро технической инвентаризации до 1 июня 2010 года, будут действительны лишь на протяжении трех месяцев с даты их выдачи, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

Такое требование предусмотрено приказом Министерства юстиции от 26 марта 2010 года № 615/5 „Об упорядочивании отношений по выдаче выдержек (извлечений) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и оформлении свидетельств о праве собственности на объекты недвижимого имущества на специальных бланках”, принятом в связи со вступлением в силу 16 марта 2010 года Закона Украины „О внесении изменений в Закон Украины „О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений” и других законодательных актов Украины”. Пунктом 3 раздела II этого Закона установлено, что до 1 января 2012 года государственная регистрация прав на недвижимое имущество проводится регистраторами бюро технической инвентаризации, созданными до вступления в силу закона и подключенными к Реестру прав.

По состоянию на сегодняшний день администратором Реестра прав заключены соответствующие договоры со всеми бюро технической инвентаризации, которые не были подключены к указанному Реестру.

Министерство юстиции обращает внимание на то, что специальные бланки для выдачи выдержек (извлечений) из Реестра прав собственности на недвижимое имущество и свидетельств о праве собственности введены в обращение с 1 октября 2002 года в соответствии с пунктом 5 приказа Министерства юстиции от 7 февраля 2002 года № 7/5 “Об утверждении Временного положения о порядке государственной регистрации прав собственности на недвижимое имущество”.

Специальные бланки для выдачи выдержек (извлечений) из Реестра прав имеют право получать предприятия бюро технической инвентаризации, а свидетельства о праве собственности на объекты недвижимого имущества - предприятия бюро технической инвентаризации, органы местного самоуправления и другие органы, указанные в пункте 6.1 Временного положения.

Жители Украины в январе-апреле текущего года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 12,2 млрд. грн., что составляет 92,2% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался во Львовской, Черниговской и Ивано-Франковской областях (102,1-100,1%), самый низкий – в Севастополе (75,9%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в апреле т.г. увеличились на 7% по сравнению с апрелем 2009 года и с учетом электроэнергии (из расчета 100 кВт/ч) составили 255,2 грн.

В Госкомстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в апреле уменьшилась на 5,8% по сравнению с мартом текущего года и на начало мая составила 11 млрд. 444,8 млн. грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,5 месяца. Уменьшение задолженности произошло во всех регионах страны, кроме Винницкой области.

В частности, в апреле т.г. задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 33,5% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 27,8%, за вывоз бытовых отходов – 23,8%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 22,5%, за газоснабжение – 19,8%.

В январе-апреле т.г. население оплатило за электроэнергию 2 млрд. 642,8 млн. грн., что составляет 143,4% начисленных за этот период сумм. Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало мая т.г. составила 2 млрд. 941,4 млн. грн.

(УНИАН)