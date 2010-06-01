Главное на 1 июня

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Круглый стол на тему: «Партнерство таможни и поставщиков непродовольственных потребительских товаров». Планируется участие: первого зам.главы Гостаможслужбы Украины Александра Дороховского и руководителей нескольких профильных департаментов Гостаможслужбы.

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Круглый стол на тему: "Кто остановит проектирование ВКАД возле города Украинка?" . Участники: городской председатель города Украинка Павел Козырев; депутаты городского совета Наталия Касьянович, Михаил Тупицкий, Тамара Дидик, Владимир Киселев, Владислав Вергун, Маргарита Софронова, Наталия Грищенок, Олег Донской, Юрий Пухлий.

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Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Защита кредиторов: как соблюсти баланс интересов банков, государства и граждан". Вопросы: Мотивация банкиров: в чем основные проблемные места существующего законодательства с точки зрения финансовых учреждений и как их необходимо устранять; Баланс интересов: насколько предлагаемые нормы в защиту прав кредиторов ущемляют права граждан, на самом ли деле их принятие послужит интересам государства и общества. Участники: Борис Тимонькин, председатель правления Укрсоцбанка; Роман Шпек, вице-президент "Альфа-банк Украина", член Совета НБУ.

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Состоится заседание Координационного совета общественных организаций представителей малого и среднего бизнеса Киева. Будут обсуждаться проблемы в сфере размещения и эксплуатации малых архитектурных форм (МАФов). Заседание проведут президент УСПП Анатолий Кинах и советник городского председателя по вопросам предпринимательства Людмила Денисюк. Ожидается участие председателя Госкомпредпринимательства Михаила Бродского.

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Круглый стол на тему: «Автоматизация как путь к повышению инвестиционной привлекательности любых объектов недвижимости». Организаторы – «СмартЭкспо», Украинская Строительная Ассоциация. Участники: компания ООО «ФК» Герц», ООО «Шатро», экспоненты четвертой международной выставки Kyiv SmartHouse&Building 2010, а именно BTR NETCOM GmbH, iDom, Intellectual Radio Systems, Thermokon Sensortechnik, VD MAIS, Автоматика, ИТК, Айдар, АПТ Днепр, АСМ, БМС Технолоджи, Джонсон Контролс, Интелдом, Интелсити, КВК-Электро, РАУТ-Автоматик, Росток-СПАРКС, Сатурн-К, Сименс-Украина, Смартматик, Смарттех, Солитон, ТехноДом, Хай-Тек Хаус, Электросвіт, Элко ЭП, а также члены УБА: "ФК" ГЕРЦ", "Комфорт-Инвест", "Центрбудинвест", "Торгово-промышленная компания", "Шатро".

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Состоится открытие Международного форума руководителей торгово-промышленных палат из стран дальнего и ближнего зарубежья на тему: “Роль торгово-промышленных палат в реализации экспортного потенциала регионов”. Во встрече примут участие руководители ТПП Братиславы, Будапешта, Белграда, Лейпцига, республики Татарстан, Беларуси, Астаны, Москвы, Волгоградской ТПП, Смоленской, Ростовской областей и др.

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14-30 - в УНИАН состоится совместная пресс-конференция Корпорации "Агро-Союз" и компании Horizon Capital на тему: "Агро-Союз привлекает инвестора". В программе пресс-конференции: объявление инвестиции Horizon Capital в "Агро-союз" и планы на будущее. Участники: совладельцы корпорации "Агро-Союз" Сергей Прокаев и Владимир Хоришко и соуправляющий партнер Horizon Capital Наталия Яресько (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 490 5580, email: tbega@horizoncapital.com.ua.

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