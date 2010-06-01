Курс НБУ на 1.06.10

Официальный курс НБУ на 1.06.10100 USD – 792.5100 (31 мая – 792.5100) 100 EUR – 975.3421 (31 мая – 981.4444) 10 RUR – 2.5781 (31 мая – 2.5988) Учетные курсы банковских металлов на 1.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96210.71 (31 мая-96210.71) 961 XAG 10 Серебро-1468.52 (31 мая-1468.52) 962XPT10Платина-124344.82(31 мая-124344.82) 964XPD10Палладий-37168.72 (31 мая-37168.72)

Официальный курс НБУ на 1.06.10 100 USD – 792.5100 (31 мая – 792.5100) 100 EUR – 975.3421 (31 мая – 981.4444) 10 RUR – 2.5781 (31 мая – 2.5988) Учетные курсы банковских металлов на 1.06.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-96210.71 (31 мая-96210.71) 961 XAG 10 Серебро-1468.52 (31 мая-1468.52) 962XPT10Платина-124344.82(31 мая-124344.82) 964XPD10Палладий-37168.72 (31 мая-37168.72)

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