Морская вода на пляжах Одессы соответствует санитарным нормам

Морская вода на пляжах Одессы полностью соответствует санитарным нормам и пригодна для купания отдыхающих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам главный государственный санитарный врач Одесской области Любовь ЗАСЫПКА.

По ее словам, такое заключение специалисты Одесской санэпидемстанции сделали на основании проведенных анализов морской воды на пляжах Одессы.

«Большая часть пляжей города уже оборудована системами канализации, а сброс очищенных сточных вод со станции биологической очистки «Северная» вынесен за пределы прибрежной зоны», – пояснила Л.ЗАСЫПКА положительные выводы специалистов СЭС.

Она также отметила, что в результате принятия упомянутых мер «загрязнение морской воды за последние два года уменьшилось практически вдвое». Уже в 2009 году количество нестандартных проб по бактериальным показателям значительно уменьшилось и составило около 6%, заключила главный госсанврач Одесской области.