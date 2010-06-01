В России жестоко подавлены митинги протеста

Сегодня оппозиция попыталась провести митинги протеста в нескольких городах России. В Москве и Санкт-Петербурге милиция жестко пресекла акции "несогласных".

Власти Москвы и Петербурга не дали своего разрешения на проведение акций протеста, и милиция жестко разогнала собравшихся. Как сообщает "Эхо Москвы", людей валили на землю, избивали и заталкивали в милицейские автобусы, к ним не допускают адвокатов.

На Триумфальной площади Москвы были задержаны более 130 человек, в том числе член Бюро движения "Солидарность" Илья Яшин и главный редактор журнала "Нью Таймс" Евгения Альбац.

По данным сайта "Каспаров.ру", задержаны 170 участников, многие избиты милиционерами. Двое пострадавших доставлены в больницы. Среди задержанных - лидеры и активисты оппозиционных движений - "Солидарность", "Левый фронт", "Объединенный гражданский фронт", "Оборона", участники движения обманутых дольщиков, а также журналисты. По данным "Каспаров.ру", к ним не допускают адвокатов.

По данным радио "Свобода", митинг в Петербурге был также жестоко разогнан, несколько десятков его участников задержаны.

Колонна оппозиционеров прошла от Дворцовой до Сенатской площади, где был устроен импровизированный концерт. По имеющейся информации, несколько человек также пытались скандировать лозунги, но были задержаны. Шествие оппозиционеров возглавлял член Бюро движения "Солидарность" Борис Немцов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова и лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Максим Резник.