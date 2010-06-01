ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 июня

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Кто помогает россиянам скупать украинские активы», в котором пишет - участие Внешэкономбанка (глава совета – премьер-министр Владимир Путин) в сделке по покупке «Запорожстали» российскими инвесторами является частью его стратегии по поддержке развития и защиты интересов российского бизнеса. Крупнейшими заемщиками ВЭБа во время кризиса выступили «Евраз Групп» Романа Абрамовича и «РусАл» Олега Дерипаски. ВЭБ помог реструктуризировать компаниям долги, в которые они влезли, приобретая активы за рубежом. Сегодня же Внешэкономбанк помогает компаниям продолжить свою экспансию…

http://delo.ua/biznes/rynki/kto-pomogaet-rossijanam-skupat-ukrainskie-aktivy-140965/

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Также «Дело» в материале «Мобильные операторы поднимают цены для бизнеса» пишет - «Киевстар» с 1 июня повышает расценки на связь для корпоративных абонентов. Рост тарифов увеличит расходы малого и среднего бизнеса на связь на 5-7%. Это повышение тарифов стало не первым на рынке. Издание проанализировало новые предложения и выбрало самые выгодные…

http://delo.ua/technologies/telecom/mobilnye-operatory-podnimajut-ceny-dlja-biznesa-140962/

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«Дело» в материале «Украинцы стали больше откладывать на «черный день» пишет – украинцы одна из наиболее запасливых наций в мире. В январе-марте этого года 11,9% своих доходов наши соотечественники откладывали на «черный день»…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ukraincy-otkladyvajut-dengi-i-sovershajut-menshe-pokupok-140967/

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Издание «Экономические известия» в публикации «Вечером реформы — утром деньги» пишет – представители Международного валютного фонда (МВФ) должны посетить Киев в июне текущего года, полагают в Кабмине. Украинские чиновники продолжают настаивать на том, что уже в ближайшее время начнется выполнение новой программы сотрудничества с этой финансовой организацией. Однако в самом Фонде не разделяют такого оптимизма…

http://state.eizvestia.com/full/vecherom-reformy-utrom-dengi

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Также «Экономические известия» в материале «Банки заплатят за проценты по вкладам» пишут – участники банковского рынка предлагают регулятору ввести дополнительные отчисления в Фонд гарантирования вкладов для финучреждений, которые привлекают депозиты от населения по ставке, существенно превышающей инфляцию. По их мнению, это даст вкладчикам понять, что риски в этом банке завышены, и одновременно не позволит банкам переложить ответственность за собственные спекуляции на более консервативных коллег…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-zaplatyat-za-procenty-po-vkladam

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нацбанк ищет дореволюционные деньги» пишет – украинские банки могут быть замешаны в отмывании средств бывшего руководства Киргизии. Вчера Нацбанк потребовал от кредитных учреждений предоставить всю информацию о финансовых операциях с Азияуниверсалбанком, проведенных перед революцией в Киргизии. В Азияуниверсалбанке, где с 8 апреля работает временное руководство, называют эти меры давлением. По словам экспертов, центробанки могут отследить движение капитала, но вернуть его в Киргизию практически невозможно…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1379226

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «90 млн евро отправятся на природу» пишет – Генеральная прокуратура добилась возвращения на счета Госказначейства 90 млн. евро, полученных Украиной от продажи углеродных единиц японскому правительству. Теперь осталось найти еще 200 млн. евро, ранее потраченных Кабмином не по назначению. Однако даже в случае удачного решения этой проблемы Украине в дальнейшем будет сложно реализовать свои квоты по высоким ценам, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1379225

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«Газета по-киевски» в материале «Украина – Германии: за диоксин извиняйтесь!» пишет – Минагрополитики требует от немецких дипломатов опровергнуть слухи о том, что Украина поставляла в Германию зараженную диоксином кукурузу. А наши аграрии подумывают, кому бы «вчинить иск» за клевету…

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/01/055958.html

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«Газета по-киевски» в материале «Вас выдаст кредит» пишет – в Украине может быть создан реестр заемщиков банков. Этот очень интересный документ передадут в налоговую, которая проверит подлинность справок о доходах заемщиков...

http://mycityua.com/articles/country/2010/06/01/040839.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Отпуск берем в июле, а в июне ходим с зонтом» пишет – народные синоптики обещают теплое и дождливое лето. Ученые согласны: первые недели будет мокро…

http://www.segodnya.ua/news/14140828.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Грязные деньги отстирают, но не скоро…» пишет - принятие закона о противостоянии легализации грязных доходов «отмыло» Украину от «черного» списка FATF, но для внутреннего рынка он пока не опасен. Впереди предстоит его нелегкая имплементация…

https://economics.unian.net/rus/detail/47924

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Безопасность судоходства: маяки в тумане недоговоренностей» пишет - «маяковые» разборки Киева и Москвы, с учетом упорства РФ, могут завершиться тем, что Украина в какой-то момент не сможет обеспечить безопасность судоходства вдоль большей части побережья Крыма, считают эксперты…

https://economics.unian.net/rus/detail/47971

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Не удержали ставку» пишет – снижение ставки рефинансирования не сможет оживить кредитование в России. Банкиры обещают больше не снижать, а некоторые — и вовсе повысить ставки по кредитам, ведь кредитование уже приносит им убытки…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/06/01/236020

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Издание «Известия» в публикации «Таможенная тройка» пока на двоих» пишет – в судьбе тройственного Таможенного союза произошел крутой поворот. Документы о создании единой таможенной территории Россия и Казахстан подписали... без Белоруссии. Так и не найдя общего языка с Москвой в вопросе о пошлинах на нефть, Минск вообще решил не участвовать в переговорах. Но этот демарш партнеры по Таможенному союзу восприняли снисходительно. Премьер России Владимир Путин заверил: Белоруссия может вернуться в "таможенную тройку", когда будет готова…

http://www.izvestia.ru/economic/article3142430/

(УНИАН)