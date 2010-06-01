Будут систематизированы все жалобы предпринимателей на ГНА и таможню

В ближайшее время налоговики и таможенники совместно с ассоциациями бизнеса систематизируют все жалобы, которые поступают от предпринимателей относительно работы представителей этих государственных органов.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, об этом он заявил вчера во время совещания с представителями бизнес-кругов, Государственной налоговой администрации Украины и профильных ведомств.

С.ТИГИПКО убежден, что параллельно с подготовкой новой редакции Налогового кодекса и дерегуляцией экономики Кабинет министров Украины должен наладить отношения бизнеса и налоговых органов, задачей которых должно стать не наказание за неправильное ведение учета и отчетности, а предоставление помощи предпринимателям в грамотном подсчете и своевременной уплате налогов.

«Наступило время менять философию отношений власти и бизнеса. Нужно создавать такие условия, чтобы предприниматели платили налоги. Мы же со всеми работаем, как с нарушителями. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будем собирать налоги», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

По словам вице-премьер-министра, уже в ближайшее время состоятся совещания с представителями Государственной налоговой администрации, таможенной службы и ассоциаций бизнеса, на которых будут систематизированы все жалобы, поступающие от предпринимателей относительно работы представителей этих государственных органов.

«Мы должны конкретно выяснить чего касаются нарушения, систематизировать их и определить, какие меры необходимо принять, чтобы быстро их устранить. Сегодня от разговоров нужно идти дальше и включать соответствующие механизмы и в центре, и на местах, чтобы получить результат, который удовлетворит и бизнес, и власть», – заявил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр инициировал проведение таких совещаний в областях и отметил, что лично будет контролировать устранения барьеров, сдерживающих развитие бизнеса.

По мнению С.ТИГИПКО, как можно быстрее должен заработать и Межведомственный экспертный совет по решению спорных вопросов относительно применения налогового законодательства при Государственной налоговой администрации Украины.

«Если мы не будем разбираться, не будем слушать бизнес, то реакцию от него получим очень быстро, и реакция эта будет - тенизация. Если мы хотим иметь дополнительные поступления в бюджет, то должны слышать, в чем нуждается бизнес», – подчеркнул С.ТИГИПКО.