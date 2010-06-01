ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ВЛАСТИ: БЕЗРАБОТИЦА, ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ И СОЦИАЛЬНЫЙ ПАЕК

Как известно, руководство страны, по традиции и со ссылкой на западную практику, вскоре отчитается о результатах своего 100-дневного пребывания у власти. Конечно, нам расскажут, сколько уже сделано для «возрождения» Украины, а также нарисуют розовые перспективы будущего. О многом случившемся мы можем и сами поведать. Не скоро утихнут страсти вокруг харьковских и киевских украинско-российских договоренностей – продление срока пребывания в Крыму ЧФ РФ, интеграция судостроителей, авиапромов, нефтегазовых секторов. Не стоит снимать со счетов и совершенно непричастный к встречам на высоком уровне металлургический дележ, который трясет страну не чуть не меньше, чем несбыточность воссоединения с ЕС. Причем это названы основные принципы дружеских отношений России и Украины, а каждый из них имеет десятки теневых пунктов «сотрудничества».

Но помимо восстановления добрососедских отношений с северным соседом – апогей 100-дневки - власть должна отчитаться и об экономических реалиях. И не надо говорить о росте ВВП, объемов производства, экспорта и импорта, хочется услышать о житейских проблемах – долгах по зарплатам, безработице, стопоре в основных сферах промышленности и т.д. В решении всех трудностей данных вопросов, в отличие от Европы и мира в целом, мы идем, как говорится, другим путем. Если там урезают, сокращают, снижают, ограничивают, то наше ноу-хау по выходу из критической ситуации, которая, несмотря на заверения власти о стабилизации, прекрасно ощущается невиповскими слоями населения, далеко от передовых мировых тенденций. У нас наоборот повышают, расширяют, дотируют. А относительно статистических данных, то их так запутали верхи за последние годы, что нам низам вряд ли стоит им доверять…

Статиской по безработным

Начнем с безработицы. По данным Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, в Украине на сегодняшний день около 5 млн. граждан являются безработными. Численность Украины – почти 46 млн. человек (45 905 341 чел.), причем от хорошей жизни она сокращается с 1989 года – тогда нас насчитывалось 52 млн. Если учесть, что трудоспособное население составляет чуть больше половины общей численности, то легко подсчитать – каждый пятый соотечественник в поисках, куда бы приложить свои руки.

Но не стоит шарахаться от такой статистики. К примеру, в марте уровень безработицы в Японии составил 5%, в странах еврозоны - 10%, Германии - 7,8%, Италии - 8,8%, Испании - 20,05%. А теперь приготовьтесь - официальный уровень безработицы в Украине в марте снизился на 0,1 п.п. и составил 1,8 %. Интересно, с помощью каких формул считают наши бюрократы? Одно только оправдывает их, что речь в данном случае идет об официально зарегистрированных на биржах труда. Но украинцы и в этом не чета иностранцам, мы традиционно сбрасываем со счетов государство, не надеясь на его помощь, выкручиваемся собственными силами, устраиваясь на временные работы без занесения в трудовую, зарабатывая в конвертах. Кстати, таким образом мы выручаем работодателей – ненавистных владельцев заводов, газет, пароходов…

А теперь немного о регионах. Начнем с депрессивных. В Закарпатье, по данным областного центра занятости, на одно рабочее место претендуют 11 человек, а в Иршавском районе - 366 человек, Раховском районе – 62, в Перечинском и Воловецком – по 37 человек. Что говорить об области, если ее население в основном составляют бабушки, дедушки и внуки тех, кто ухаживает за стариками, моет полы и окна, убирает улицы и строит дома далеко за кордоном, так и не найдя себе применение на Родине.

В Тернопольской области к 1 мая на одно рабочее место претендовали 8 человек. Наибольшая нагрузка в Борщевском районе – 27 человек, Зборовском – 22, Козивском – 17, Залещикском – 15, Бучачском и Кременецком районах – по 14.

Что касается продуктивных регионов, то, к примеру, в Донецке на одно рабочее место претендуют 5 человек.

Радует только Крым. Тут нагрузка на одно рабочее место составляет три человека. Причем количество вакансий к лету увеличилось на 35%, рост, благодаря курортному сезону, продолжит рост.

Перечислять "достижения" можно долго, но официальная статисктика не принесет удовлетворения, везде цифры отличаются на 2-3 единицы.

Экономист компании Astrum Investment Management Алексей Блинов считает, что помесячные данные о занятости от Госкомстата указывают на то, что занятость растет не столько в контексте увеличения количества работников, сколько благодаря их возврату обратно на более полную занятость. Тогда как общее количество наемных работников в апреле 2010 года все еще было меньшим на 24,6 тыс. человек (в годовом измерении), показатель в пересчете на полную занятость вырос на 125,5 тыс. человек.

Руководитель информационно-аналитического центра Forex Club Николай Ивченко считает, что Украина сможет выйти на докризисный уровень безработицы к 2011-2012 гг. По его мнению, ситуация с занятостью в Украине в течение 2010 года улучшится. Способствовать этому будет восстановление ВВП на уровне 4%, рост промышленности на 7,1% и розничного товарооборота на 5%, увеличение оборота в сфере транспорта на 6%. Уровень безработицы в текущем году, по методологии Международной организации труда, среди населения в возрасте 15-70 лет снизится на 0,5% - до 8,3%, в то время как среди украинцев трудоспособного возраста – на 0,6%, до 9%.

Хорошо платят там, где мы не работаем

Плавно переходим к зарплатам. В Украине задолженность по выплате заработной платы с начала года увеличилась на 15% и на 1 мая достигла 1,693 млрд. грн.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 мая т.г. зафиксирован в трех областях Украины и Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 мая т.г. составила 289,1 млн. грн. (с начала года выросла на 8,6%, однако снизилась на 0,9% по сравнению с 1 апреля т.г.), в Луганской – 155 млн. грн. (с начала года выросла на 17%, по сравнению с 1 апреля – сократилась на 10,2%), в Харьковской – 150,4 млн. грн. (с начала года выросла на 25,9%, по сравнению с 1 апреля – на 6,3%). На четвертом месте по уровню задолженности среди регионов Украины находится Киев – 145,1 млн. грн. (с начала года рост на 3,3%, по сравнению с 1 апреля – сокращение на 4,6%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован во всех областях Украины, кроме Днепропетровской (на 1 мая т.г. – 74 млн. грн. против 86,6 млн. грн. на 1 января 2010 г.) и Тернопольской обл. (13,2 млн. грн. против 13,4 млн. грн.).

Только в Черновицкой области задолженность по выплате зарплаты на 1 мая т.г. не превышала 10 млн. грн. – 8,8 млн. грн. (с начала года рост на 54,4%, по сравнению с 1 апреля – на 8,6%).

При этом, все также по данным Госкомстата, в апреле т.г. средняя заработная плата по Украине сократилась на 2 грн. по сравнению с мартом и на 1 мая составила 2107 грн., с начала года – увеличилась на 191 грн. Среднемесячная зарплата в Украине в январе-апреле т.г. составляла 2021 грн.

Но не стоит огорчаться по поводу несостоятельности этих самых двух тысяч гривень. Понятное дело, что они погоды не сделают, но и помереть не дадут. Может, нам пора перенять жесткий опыт Запада в плане экономии. Правда, при таком бюджете не понятно, как проявлять чудеса неразбазаривания...

Утишает только одно. Правительство в этом году обещает, как минимум, в пять раз повысить минимальные зарплаты в бюджетной сфере. Только не понятно, за чей счет…

А.Блинов считает, что средняя номинальная зарплата в Украине к концу 2010 г. достигнет 2400 грн. По его мнению, солидный рост зарплат по итогам четырех месяцев 2010 года был обеспечен, прежде всего, быстро восстанавливающимися отраслями промышленности. Так, средняя номинальная зарплата в добывающей промышленности выросла на 19,7% (в годовом измерении), в металлургии - на 24,2%, а в транспортном машиностроении - на 40%. «Это указывает на тот факт, что текущее восстановление экономики все больше и больше транслируется в рост зарплат, поддерживая мнение о произошедшем развороте тенденции с безработицей», - считает экономист.

И еще одна инициатива, она как раз в защиту нас с вами – не випов. Минагрополитики выступает за введение в Украине «продуктовых» карточек для бедных.

Глава МинАП Николай Присяжнюк поясняет это так: «Наша задача - вырастить, обеспечить продовольственную безопасность и дороже продать. Если есть население, которое не соответствует среднему уровню социального обеспечения, (то его проблемы) должно решать Министерство социальной защиты и Министерство экономики». По его мнению, если государство требует сдерживания цен от сельхозпроизводителей, то оно должно предусмотреть компенсации. «Или пусть нам дают компенсацию, или пусть лучше вводят социальные карточки. Другого пути для агрария нет».

Прекрасная идея. Во-первых, на будущих выборах претенденты на лучшую жизнь, причем уготованную нашими руками, будут тщательней подбирать продуктовые «подарки» для своих избирателей, а электорат – подумает прежде, чем радоваться килограмму гречки и пачке чая. Во-вторых, если с временной работой не повезло, то можно протянуть на государственных харчах, как говорится, "до понедельника", а там глядишь, власть переменится…

Оксана Павловская (УНИАН)