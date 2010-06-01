Президент внесет в ВР законопроект о принципах политики

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время внесет в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О принципах внутренней и внешней политики Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое сегодня состоялось в Киеве, сообщил журналистам директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Он не исключил, что этот законопроект в ближайшие дни будет включен в повестку дня парламента для дальнейшего рассмотрения и принятия, в частности, в первом чтении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, рассмотрев проект закона «О принципах внутренней и внешней политики» Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно решил поддержать этот проект закона.

СНБО рекомендовал Президенту Украины внести указанный законопроект в Верховную Раду как безотлагательный.

Главе Администрации Президента Сергею ЛЕВОЧКИНУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ Совет нацбезопасности и обороны поручил обеспечить сопровождение указанного законопроекта в Верховной Раде Украины.

Докладчиком по представлению проекта закона «О принципах внутренней и внешней политики» от имени Президента Украины в Верховной Раде будет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Президент Украины сразу подписал законопроект и направил его в Верховную Раду, отмечается в сообщении пресс-службе главы государства.