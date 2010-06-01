Украина довольна прогрессом в переговорах с Евросоюзом

Украина довольна прогрессом, достигнутым во время переговоров о создании зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, комментируя итоги 11-го раунда переговоров о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, который состоялся в Киеве 26-28 мая.

«В целом украинская сторона довольна прогрессом, достигнутым сторонами во время переговорного процесса по созданию углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что целью создания зоны свободной торговли является получение Украиной доступа на внутренний рынок Евросоюза на основе четырех свобод – свободного движения товаров, услуг, капитала и частично – рабочей силы.

По словам А.ДИКУСАРОВА, будущая зона свободной торговли будет иметь асимметричный характер, что связано с необходимостью постепенной интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

В контексте создания зоны свободной торговли украинская сторона готова принять меры по системной адаптации национального законодательства к нормам и стандартам ЕС, сказал руководитель пресс-службы МИД.