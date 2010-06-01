Главное на 1 июня (день)

В ближайшее время налоговики и таможенники совместно с ассоциациями бизнеса систематизируют все жалобы, которые поступают от предпринимателей относительно работы представителей этих государственных органов.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО, об этом он заявил вчера во время совещания с представителями бизнес-кругов, Государственной налоговой администрации Украины и профильных ведомств.

С.ТИГИПКО убежден, что параллельно с подготовкой новой редакции Налогового кодекса и дерегуляцией экономики Кабинет министров Украины должен наладить отношения бизнеса и налоговых органов, задачей которых должно стать не наказание за неправильное ведение учета и отчетности, а предоставление помощи предпринимателям в грамотном подсчете и своевременной уплате налогов.

«Наступило время менять философию отношений власти и бизнеса. Нужно создавать такие условия, чтобы предприниматели платили налоги. Мы же со всеми работаем, как с нарушителями. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будем собирать налоги», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

По словам вице-премьер-министра, уже в ближайшее время состоятся совещания с представителями Государственной налоговой администрации, таможенной службы и ассоциаций бизнеса, на которых будут систематизированы все жалобы, поступающие от предпринимателей относительно работы представителей этих государственных органов.

«Мы должны конкретно выяснить чего касаются нарушения, систематизировать их и определить, какие меры необходимо принять, чтобы быстро их устранить. Сегодня от разговоров нужно идти дальше и включать соответствующие механизмы и в центре, и на местах, чтобы получить результат, который удовлетворит и бизнес, и власть», – заявил С.ТИГИПКО.

Вице-премьер-министр инициировал проведение таких совещаний в областях и отметил, что лично будет контролировать устранения барьеров, сдерживающих развитие бизнеса.

По мнению С.ТИГИПКО, как можно быстрее должен заработать и Межведомственный экспертный совет по решению спорных вопросов относительно применения налогового законодательства при Государственной налоговой администрации Украины.

«Если мы не будем разбираться, не будем слушать бизнес, то реакцию от него получим очень быстро, и реакция эта будет - тенизация. Если мы хотим иметь дополнительные поступления в бюджет, то должны слышать, в чем нуждается бизнес», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Угроза ввоза полиомиелита в Украину действительно существует, отметил Главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ во время встречи со специалистом Отдела по борьбе с инфекционными заболеваниями ВОЗ Дэвидом МЕРСЕРОМ.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, во время встречи, которая состоялась 31 мая, Г.РОЖКОВ разделил обеспокоенность представителя Всемирной организации здравоохранения относительно возможности ввоза вируса в Украину. «Сегодня мы делаем все, чтобы не допустить ввоза возбудителя полиомиелита на территорию Украины, но мы осознаем, что полностью помешать проникновению вируса невозможно», - отметил он.

Главный государственный санитарный врач напомнил, что охват прививкой против полиомиелита в Украине составляет 80,6% при минимальном пороге в 95%. В то же время, как показывает информация от ВОЗ, на момент возникновения вспышки этого заболевания аналогичный официальный показатель в Таджикистане составлял 86%. По данным ВОЗ, по состоянию на 19 мая в Таджикистане зарегистрировано 473 случая острого вялого паралича.

«На сегодня во всем мире самым надежным методом профилактики полиомиелита является вакцинация, и регионы обеспечены вакциной до августа включительно», - заверил Г.РОЖКОВ.

Один из крупнейших сталепроизводителей в Украине - "Запорожсталь" - может быть продана пока неназываемому российскому инвестору. Финансировать сделку объемом 1,7 млрд. долл. будет Внешэкономбанк (ВЭБ). Об этом сообщает российская газета "Коммерсант".

Сообщается, что источник "Коммерсанта" в ВЭБе подтвердил, что госкорпорация финансирует сделку в качестве агента, но конечного покупателя не назвал. Источник сообщил также, что предварительное соглашение по сделке было подписано с владельцами компании еще в конце прошлого года.

Отмечается также, что источник издания в украинском «Проминвестбанке», который принадлежит ВЭБу, уточнил, в свою очередь, что договор предусматривает продажу 100% "Запорожстали" за 1,7 миллиарда долларов. Собеседник издания отметил также, что сделка проходила в Москве, в Украине документов никто не видел. Источник сказал, что процесс идет сложно, и сделка может быть закрыта в течение полугода.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск ЧП «Укртрансконтейнер» (УТК) против Украины, направив в адрес предприятия письменное уведомление об этом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной контейнерной компании (НКК), чьим дочерним предприятием является УТК.

УТК обратился в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с иском против Украины в апреле 2010 года.

Согласно сообщению, в связи с исчерпанием всех внутригосударственных способов защиты своих прав, инвестор обратился в Европейский суд.

В исковом заявлении УТК требует признания нарушения Украиной легитимности осуществления судопроизводства в рамках Конвенции и нарушения следующих своих прав: права на справедливое и публичное рассмотрение дела предприятия в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом – п.1.ст.6 Конвенции; права на эффективный способ юридической защиты в национальном органе – ст. 13 Конвенции; права на мирное владение имуществом – ч.1 ст.1 Протокола № 1 к Конвенции.

Также инвестор заявил требования о справедливой компенсации в размере 1,4 млрд долл., с учетом убытков, причиненных незаконным расторжением договора, включая упущенную выгоду.

Рассмотрение дела «Укртрансконтейнер против Украины» на начальном этапе будет происходить в письменной форме, на основе предоставленных заявителем документов и информации.

В Киеве с 1 июля тариф на горячую воду возрастет на 29%, на отопление - на 41%.

Соответствующее распоряжение Киевской городской держаної администрации от 31 мая 2010 г. обнародовано в сегодняшнем номере муниципальной газеты “Хрещатик”.

Согласно документу, тариф на горячую воду при наличии средства учета воды с 1 июля установлен на уровне 11,75 грн. за 1 куб. м. (сейчас 8,80 грн.), при его отсутствии в квартирах с ваннами, оборудованными душем – 41,14 грн. на одного человека в месяц (сейчас 30,8 грн.).

Размер тарифа на централизованное отопление будет составлять с 1 июля 2,26 грн. за 1 кв. м. отопительной площади (сейчас 1,6 грн.).

Кроме того, в распоряжении отмечается, что Главное управление по вопросам ценовой политики КГГА по результатам полученного предприятиями заключения Государственной инспекции по контролю за ценами должно подготовить проект распоряжения о поэтапном, с 1 сентября и 1 ноября, приведении тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой к экономически обоснованному уровню.

Этим распоряжением признано утратившим действие с 1 июля с.г. распоряжение мэрии от 30 ноября 2009 г. “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения”.

НАК «Нафтогаз Украины» назначила директором дочерней компании «Газ Украины» Эдуарда ШВЫДКОГО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что сегодня председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН представил трудовому коллективу ДК «Газ Украины» нового руководителя.

Е.БАКУЛИН пожелал новоназначенному директору и коллективу ДК «Газ Украины» успехов в выполнении сложных задач по подготовке к новому отопительному сезону 2010/2011 гг.

Напомним, с августа 2006 года директором ДК «Газ Украины» был Сергей ЗУБОВ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в ближайшее время внесет в Верховную Раду как безотлагательный проект закона «О принципах внутренней и внешней политики Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое сегодня состоялось в Киеве, сообщил журналистам директор Национального института стратегических исследований Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Он не исключил, что этот законопроект в ближайшие дни будет включен в повестку дня парламента для дальнейшего рассмотрения и принятия, в частности, в первом чтении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, рассмотрев проект закона «О принципах внутренней и внешней политики» Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно решил поддержать этот проект закона.

СНБО рекомендовал Президенту Украины внести указанный законопроект в Верховную Раду как безотлагательный.

Главе Администрации Президента Сергею ЛЕВОЧКИНУ и министру юстиции Александру ЛАВРИНОВИЧУ Совет нацбезопасности и обороны поручил обеспечить сопровождение указанного законопроекта в Верховной Раде Украины.

Докладчиком по представлению проекта закона «О принципах внутренней и внешней политики» от имени Президента Украины в Верховной Раде будет премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Президент Украины сразу подписал законопроект и направил его в Верховную Раду, отмечается в сообщении пресс-службе главы государства.

(УНИАН)