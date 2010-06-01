Украина ожидает 3 июня получить от ЕС план действий

Украина ожидает 3 июня получить от Европейского Союза план действий по введению безвизового режима.

Как сообщили УНИАН в Департамете информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня в ходе заседания украинской части Совета по вопросам сотрудничества Украины и ЕС.

Он отметил, что план действий Украина ожидает получить на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС, которое состоится 3 июня в Люксембурге. Ожидается, что план будет подготовлен Еврокомиссией и принят во время следующего саммита Украина-ЕС в октябре текущего года.

Кроме того, во время заседания обсуждался вопрос подготовки «дорожной карты» введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны-члены ЕС.