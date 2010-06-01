На пост президента ФРГ могут выдвинуть министра труда

На пост нового президента Германии будет, скорее всего, выдвинута кандидатура министра труда Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое информагентство DADP. Президент ФРГ Хорст Келер накануне подал в отставку.

Согласно конституции страны, его полномочия временно будет исполнять президент бундесрата - федерального совета, в котором представлены все 16 земель Германии. В настоящее время им является глава сената Бремена Йенс Бернзен от СДПГ.

После отставки президента страны согласно законодательству новый кандидат может быть избран в течение тридцати дней, его избирают на Федеральном собрании, в которое входят члены бундестага и бундесрата. Заседание Федерального собрания назначено на 30 июня.