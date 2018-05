ГЛАВНОЕ на 1 июня (вечер)

***

Украина-ЕС: Украина ожидает 3 июня получить от ЕС план действий по введению безвизового режима

Украина ожидает 3 июня получить от Европейского Союза план действий по введению безвизового режима.

Как сообщили УНИАН в Департамете информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сегодня в ходе заседания украинской части Совета по вопросам сотрудничества Украины и ЕС.

Он отметил, что план действий Украина ожидает получить на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС, которое состоится 3 июня в Люксембурге. Ожидается, что план будет подготовлен Еврокомиссией и принят во время следующего саммита Украина-ЕС в октябре текущего года.

Кроме того, во время заседания обсуждался вопрос подготовки «дорожной карты» введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны-члены ЕС.

Бюджет: За январь-апрель Госбюджет Украины выполнен с дефицитом 3,8 млрд. грн. За январь-апрель 2010 года Государственный бюджет Украины выполнен с дефицитом 3,765 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда составил 3,875 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

За указанный период поступления в Госбюджет составили 74,321 млрд. грн., в том числе в общий фонд – 58,154 млрд. грн.

Кассовые расходы Госбюджета за первые четыре месяца 2010 года составили 78,778 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 62,146 млрд. грн.

В январе-апреле т.г. Сводный бюджет выполнен с дефицитом 1,820 млрд. грн., при этом его доходы составили 95,429 млрд. грн., расходы – 97,945 млрд. грн.

В январе-апреле 2010 года погашение основной суммы долга по Государственному бюджету составляло 7,644 млрд. грн. (в т.ч. внутреннего долга – 5,790 млрд. грн., внешнего – 1,855 млрд. грн.).

Государственные заимствования в Госбюджет были осуществлены в объеме 24,159 млрд. грн. На внутреннем рынке было привлечено 24,074 млрд. грн., в т.ч. по общему фонду – 21,676 млрд. грн. (на рекапитализацию "Укрэксимбанка" – 6,4 млрд. грн.), на внешнем - 85,7 млн. грн.

От приватизации государственного имущества в январе-апреле 2010 года в Госбюджет поступило 156,1 млн. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», доходы запланированы на уровне 267,452 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,691 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 324 млрд. грн., в т.ч., расходы общего фонда – 244,487 млрд. грн. Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 57,745 млрд. грн., или 5,33% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 25,2 млрд. грн., или 2,3% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы, и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.

По результатам размещения ОВГЗ бюджет получил 139,5 млн. грн.

По предварительным результатам сегодняшнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 139,460 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 20 октября 2010 года были размещены на сумму 14,393 млн. грн. под 11% годовых, 18 мая 2011 года – на 22,229 млн. грн. под 13%, 4 сентября 2013 года – 102,838 млн. грн. под 12,5%.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Минфин отказался от ранее объявленного размещения бумаг со сроком погашения 27 марта 2013 года.

Как сообщал УНИАН, по информации Нацбанка, по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в апреле т.г. поступило 4,426 млрд. грн. (с начала года – 18,067 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью докапитализации) на общую сумму 24,457 млрд. грн. В апреле выпуск ОВГЗ с целью докапитализации не осуществлялся.

Финансы: Курс евро к доллару опустился до минимума за 4 года

Евро на торгах во вторник снижается в цене по отношению к доллару, опускаясь до минимального за четыре года уровня, на фоне опасений, что долговой кризис в Европе приведет к увеличению убытков банковского сектора региона, сообщает РИА Новостии со ссылкой на нтернет-издание The Wall Street Journal.

Евро в ходе торгов во вторник на 18.18 мск подешевел до 1,2248 доллара с 1,2304 доллара за евро по итогам торгов в понедельник. При этом в ходе торгов курс евро к доллару опускался до минимальной с 14 апреля 2006 года отметки 1,2111 доллара за евро. Доллар также укрепился к японской иене - до 91,29 иены за доллар с 91,18 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,12% - до 86,69 пункта.

"Рынки подозревают, что европейские чиновники по-прежнему медлят с действиями", - приводит издание мнение аналитиков Brown Brothers Harriman. Участники рынка хотят увидеть подробности того, как будет функционировать согласованный ранее механизм финансовой стабильности на сумму около 1 триллиона долларов, а также ознакомиться с деталями плана выкупа гособлигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), отмечают аналитики. На снижении стоимости евро во вторник сказывается опубликованный ЕЦБ накануне отчет по финансовой стабильности, согласно которому объем списаний по "плохим"долгам и активам в банках еврозоны в текущем году может увеличиться на 90 миллиардов евро, а в 2010 году может составить 105 миллиардов евро или даже больше, учитывая "увеличившиеся суверенные риски и возможные опосредованные эффекты фискальной консолидации".

Дополнительным негативом для единой европейской валюты стали данные по рынку труда еврозоны за апрель. Уровень безработицы в 16 странах еврозоны в апреле 2010 года повысился на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и, таким образом, установил очередной рекорд с момента введения в обращение евро - 10,1%. Крупнейшая банковская группа Японии Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., тем временем, понизила прогноз стоимости евро ввиду сохраняющегося риска трансформации кризиса суверенных долгов в полноценный экономический кризис. Согласно обновленному прогнозу банка, который приводит агентство Bloomberg, курс евро к доллару опустится до 1,16 доллара за евро к четвертому кварталу текущего года, в то время как месяц назад аналитики банка ожидали снижения показателя лишь до 1,22 доллара за евро. Несмотря на то, что падение стоимости единой европейской валюты в ближайшем будущем может приостановиться, "мы придерживаемся нашего прогноза, согласно которому евро будет дешеветь в средне- и долгосрочной перспективе", отмечает старший экономист по валюте Bank of Tokyo Кикуко Такеда (Kikuko Takeda), по мнению которого еврозона находится "на грани настоящего кризиса". В банке также ожидают, что долговой кризис в Европе приведет к снижению темпов экономического роста и увеличению объема "плохих"долгов в банковском секторе, а также будет в течение длительного периода времени удерживать ЕЦБ от повышения ставки.

Золото увеличивается в цене на торгах во вторник на фоне опасений усугубления кризиса суверенных долгов в Европе, сообщает агентство Bloomberg.

Августовский фьючерс на золото в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже на 18.41 мск подорожал на 0,9% - до 1226,5 доллара за тройскую унцию. "Фактор страха по-прежнему присутствует на рынке, и повышенное внимание инвесторов к золоту объясняется его статусом актива-убежища, - заявил агентству Bloomberg аналитик по сырьевым рынкам LGT Capital Management Байрам Динсер (Bayram Dincer). - Инвесторы, вероятно, снизят вложения в акции, что сделает инвестиции в золото привлекательной альтернативой".

Участники рынка опасаются нарастания кризисных тенденций в экономике Европы, вызванных высоким уровнем госдолга и дефицитов бюджетов ряда стран региона. Кроме того, направленное на преодоление долгового кризиса ужесточение фискальной политики в этих странах может, по мнению ряда аналитиков, привести к замедлению темпов экономического роста.

Поддержку ценам на драгоценный металл оказали также прогнозы Европейского центрального банка (ЕЦБ) по банковскому сектору. ЕЦБ накануне опубликовал отчет по финансовой стабильности, согласно которому объем списаний по "плохим"долгам и активам в банках еврозоны в текущем году может вырасти на 90 миллиардов евро, а в 2010 году может составить 105 миллиардов евро или даже больше, учитывая "увеличившиеся суверенные риски и возможные опосредованные эффекты фискальной консолидации".

Комментарии ЕЦБ резко подогрели интерес инвесторов к вложениям в золото как актив-убежище, считает старший вице-президент MKS Finance SA Афшин Набави (Afshin Nabavi), мнение которого приводит интернет-издание The Wall Street Journal. "Мы по-прежнему наблюдаем покупки золота, вызванные инвестиционным спросом", - отмечает Набави.

Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний.

ФР: Ведущие американские фондовые индексы снижаются на открытии торгов во вторник на фоне замедления роста деловой активности в Китае и США, а также из-за сохраняющегося риска распространения долгового кризиса Европы на мировую экономику, сообщает РИА Новости.

Индекс DJIA на торгах в Нью-Йорке по состоянию на 18.01 мск опустился на 0,23% - до 10112,90 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,42% и оказался на уровне 1084,82 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ просел на 0,09% - до 2255 пунктов.

"Проблема с данными по Китаю заключается в том, что они были опубликованы в неподходящий момент, - рассказал агентству Bloomberg управляющий фондами Ofi Patrimoine Жак Порта (Jacques Porta). - Это произошло на фоне сохраняющихся долговых проблемах в Европе. Мы находимся в ситуации, когда трудно что-то прогнозировать".

Американские инвесторы негативно отреагировали на опубликованные во вторник данные по динамике деловой активности в обрабатывающей промышленности в Китае за апрель текущего года. По данным Федерации логистики и закупок КНР, показатель в рассматриваемый период снизился - до 53,9 пункта против 55,7 пункта месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали уменьшение индикатора лишь до 54,5 пункта. Показатель, превышающий 50 пунктов, указывает на рост деловой активности в исследуемом секторе. Дешевеют на открытии торгов акции компаний нефтяного и энергетического сектора, что вызвано неудачными попытками остановить утечку нефти в Мексиканском заливе. Управляемая британской нефтяной компанией BP платформа Deepwater Horizon затонула у побережья штата Луизиана 22 апреля после 36-часового пожара, последовавшего вслед за мощным взрывом. Утечка нефти, которая началась следом, уже нанесла ущерб штатам Луизиана, Алабама, Миссисипи и грозит региону экологической катастрофой. На торгах в Лондоне акции BP рухнули на 15% после появившейся информации о том, что компания отказалась от попытки предотвратить дальнейшую утечку нефти за счет залива тяжелой технологической жидкости в аварийную скважину. Дополнительным негативом для торговых площадок США во вторник стало падение курса евро к доллару до минимального за четыре года уровня. Так, единая для 16 стран еврозоны валюта подешевела до 1,2111 доллара за евро, что является минимальным показателем с 14 апреля 2006 года. Инвесторы опасаются, что долговой кризис продолжит распространяться по региону, затрагивая все новые и новые страны.

Также участники рынка видят угрозу в том, что запланированная в отдельных странах Европы фискальная консолидация может серьезно повредить экономическому росту в государствах еврозоны. Смешанное влияние на настроения участников рынка оказал отчет Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), согласно которому индекс деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности США (ISM Manufacturing) снизился в мае на 0,7 процентного пункта по сравнению с апрелем и составил 59,7%.

Аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, прогнозировали снижение показателя за отчетный период до 59,4%. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

ТЭК: ТВЭЛ и "Энергоатом" подписали долгосрочный контракт на поставку СЯТ

Российская корпорация ТВЭЛ и украинский "Энергоатом" подписали долгосрочный контракт на поставку свежего ядерного топлива для украинских атомных станций после 2010 года, сообщил в вторник РИА Новости официальный представитель ТВЭЛа. На Украине работают четыре АЭС: Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская и Хмельницкая, общей энергомощностью 13,835 ГВт. Это более половины мощностей всех электростанций Украины. Монопольным поставщиком ядерного топлива для украинских АЭС является российский атомный холдинг "ТВЭЛ". Срок действующего соглашения о поставках топлива истекает в 2010 году.

КМУ разрешил КГГА привлечь 2 млрд. грн. кредитов на погашение долгов за воду и тепло

Кабинет Министров Украины разрешил Киевской государственной городской администрации (КГГА) привлечь 2 млрд. грн. кредитов для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепло- и водоснабжение перед АК «Киевэнерго» и ОАО «Киевводоканал».

Об этом сказано в постановлении правительства №371 от 31 мая т.г., текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, КГГА поручено обеспечить перечисление 2 млрд. грн. на отдельный счет «Киевэнерго» в Госказначество для последующего погашения задолженности компании за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

КГГА разрешено привлекать кредиты на эти цели без проведения тендерных процедур до конца текущего года. Также КГГА поручено для обеспечения расчетов по привлеченным займам обеспечить поступление дополнительных финансовых ресурсов в городской бюджет за счет увеличения поступлений от платы за землю и аренду коммунального имущества.

Как сообщал УНИАН, по данным «Киевэнерго», общий долг потребителей за электроэнергию составляет 913 млн. 474 тыс. грн. Наибольшими должниками являются: «Киевводоканал» – 473 млн. грн., столичный метрополитен – 49 млн. 612 тыс. грн., «Киевгорсвет» – 29 млн. 927 тыс. грн., «Киевпасстранс» – 23 млн. 120 тыс. грн. При этом население задолжало 129 млн. 657 тыс. грн., городской и районный бюджеты (вместе) – 15 млн. 703 тыс. грн.

В компании отмечали, что для предотвращения отключения предприятия-должники должны были до 25 мая оплатить текущее потребление электроэнергии и предоставить согласованные графики погашения существующих задолженностей за предыдущие периоды.

Кроме того, в «Киевэнерго» заявили, что долг бюджета Киева перед компанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и реальными расходами на его производство по состоянию на 17 мая т.г. составляет 1 млрд. 868 млн. грн. Общий долг всех потребителей «Киевэнерго» за тепловую и электрическую энергию составляет 2 млрд. 239 млн. 474 тыс. грн.

20 мая первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в интервью журналистам признал существование задолженностей по оплате за предоставленные «Киевэнерго» услуги коммунальным предприятиям и бюджетным учреждениям, а также задолженность из-за разницы в тарифах. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, долги накопились, в частности, из-за отсутствия утвержденного городского бюджета. В то же время он заявил, что долг, который сложился в Киеве из-за разницы в тарифах, без помощи правительства столица не сможет погасить.

По данным ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на 17 мая т.г. задолженность АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» за потребленный в 2009-2010 гг. природный газ составляет 2,13 млрд. грн.

Тимошенко обжалует в суде распоряжение КГГА о повышении коммунальных тарифов

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО планирует обжаловать в суде распоряжение Киевской городской государственной администрации о повышении в столице коммунальных тарифов для населения.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ будет защищать киевлян всеми возможными способами.

“У нас есть четкий план, чтобы остановить действие преступных распоряжений КГГА о повышении тарифов. Мы уже готовим иск в суд и собираемся созвать внеочередную сессию Киевсовета для отмены решения”, - сообщила лидер БЮТ.

Она также отметила, что после подписания “позорных харьковских соглашений” Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на всю страну заявил, что теперь правительство сможет не повышать коммунальные тарифы.

”Прошло чуть больше месяца – и мы получили подтверждение, что Крым сдали даром: никакого дешевого газа в Украине при ЯНУКОВИЧЕ не будет”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее информации, до конца года коммунальные тарифы в Киеве будут повышать еще несколько раз.

“Кроме того, везде в Киеве проходят псевдообщественные слушания, на которых утверждается повышение в 3-4 раза тарифов на содержание домов и придомовых территорий”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

”Понятно, что рост коммунальных тарифов в столице – это не самостоятельное решение мэра ЧЕРНОВЕЦКОГО, который висит на крючке у ЯНУКОВИЧА. Думаю, все киевляне должны знать, что "Киевэнерго" принадлежит представителям Партии регионов. Бандиты пришли к власти, чтобы "доить" украинцев всеми возможными способами. И не даром эта банда сейчас готовится приставить к ЧЕРНОВЕЦКОМУ донецкого генерал-губернатора: вдвоем чистить кошельки киевлян можно будет вдвое быстрее и эффективнее”, - отметила лидер БЮТ.

”Издевательства банды ЧЕРНОВЕЦКОГО-ЯНУКОВИЧА над столицей необходимо прекратить”, - цитирует слова Ю.ТИМОШЕНКО ее официальный сайт.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению КГГА, в Киеве с 1 июля тариф на горячую воду для населения возрастет на 29%, на отопление - на 41%.

Медведев надеется, что «Южный поток» получит статус

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что проект «Южный поток» получит статус «трансевропейской энергетической сети».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Ростове-на-Дону (Россия) по итогам саммита Россия-ЕС.

«Мы последовательно занимаемся диверсификацией маршрутов поставок нефти и газа. Успешно реализуются и крупные совместные проекты, такие, как «Северный поток». Рассчитываем, что «Южный поток» получит статус трансевропейской энергетической сети», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он сообщил, что Россия и ЕС также разрабатывают более эффективные страховочные механизмы, чтобы защитить законные интересы всех стран - производителей, транзитеров и потребителей энергии.

«Никто не должен страдать, но все должны иметь равную защиту. Мы в этом контексте говорили и о необходимости формирования новой нормативной базы или улучшения действующей международной базы, посвященной энергетическому сотрудничеству», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Справка УНИАН. "Южный поток" (South Stream) является российско-итальянским проектом газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви планируются через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году.

Планируемая мощность "Южного потока" составляет 63 млрд. куб. м. газа в год. Стоимость проекта оценивается в 8,6 млрд. евро.

Газопровод "Северный поток" (Nord Stream) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.

Агро: Гидрометцентр прогнозирует урожай озимых на уровне 21 млн. тонн

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует урожай озимых зерновых в 2010 г. около 21 млн. тонн.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, текстом которого располагает УНИАН.

«Валовой сбор зерна озимых с учетом площадей под культурами и данных Госкомстата составит около 21 млн. тонн», - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что, учитывая фактическое состояние посевов, имеющиеся запасы продуктивной влаги в почве, ожидаемые погодные условия и согласно агрометеорологическим расчетам, в 2010 году урожайность озимых ожидается: пшеницы - 29 ц/га, ржи - 20 ц/га, ячменя - 27 ц/га.

По оценкам специалистов Гидрометеорологической службы, по состоянию на 25 мая озимые культуры на 65% площадей находятся в хорошем состоянии, урожайность этих посевов ожидается средней и выше средней. На площади около 32% посевы преимущественно в удовлетворительном состоянии - наиболее вероятна их урожайность ниже средней, 3% посевов - в неудовлетворительном состоянии.

Согласно комплексной оценке влияния погодных условий на формирование урожая озимых культур, условия нынешнего года оцениваются как несколько хуже прошлогодних и близкие к средним.

По предварительным расчетам, созревание озимых культур текущего года состоится в сроки, близкие к среднемноголетним.

Уточнения к прогнозу урожайности озимых культур и прогноз урожайности и валового сбора всех зерновых, зернобобовых и крупяных культур в Украине будут составлены в конце июня т.г.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине под урожай 2010 года озимые на зерно и зеленый корм, включая рапс, в хозяйствах всех категорий посеяны на площади 10,1 млн. га, что превышает показатель прошлого года на 2,9%, или 287,3 тыс. га.

Зерновые культуры на зерно посеяны на площади 8,6 млн. га, что на 3,7%, или 304,9 тыс. га, больше аналогичного показателя прошлого года, в том числе пшеница посеяна на площади 6,668 млн. га (на 2,6% больше), рожь – 0,3 млн. га (на 38% меньше), ячмень – на 1,588 млн. га (на 25% больше).

Озимый рапс на зерно посеян на площади 1,4 млн. га, что на 1,4%, или 19,8 тыс. га, меньше прошлогоднего.

ГМК: Убытки "Запорожстали" от захвата отвалов завода компанией "Деа Рома ЛТД" превысили 130 тыс. долл.

Убытки ОАО "Запорожсталь" от захвата отвалов завода компанией "Деа Рома ЛТД" за четыре рабочих дня, прошедших с момента захода представителей компании на отвалы завода, составили свыше 130 тыс. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления ОАО "Запорожсталь" Александр ПУТНОКИ в ходе выездного заседания спецкомиссии, созданной председателем Запорожской облгосадминистрации.

По его словам, такова стоимость сырья, которое завод будет вынужден закупать у сторонних организаций вместо сырья, которое ранее предприятие получало путем переработки собственных отвалов на полигоне в Балке Средней.

"Сегодня мы (спецкомиссия и представители СМИ – УНИАН) заехали, и посторонних вроде бы нет, но с 27 мая и до 8:45 сегодня они были. Сегодня нам вроде бы никто не мешает – пока работает комиссия, однако, учитывая предписание прокурора, наши установки стоят. С четверга (27 мая – УНИАН) мы недополучили железосодержащих порядка 1000 тонн – не извлекли и не вернули на производство. В денежном измерении стоимость этих железосодержащих сопоставима со стоимостью окатышей – 130-140 долларов за тонну. То есть мы потеряли порядка 130-140 тыс. долларов, не считая транспортных расходов", – констатировал А.ПУТНОКИ.

Как сообщал УНИАН, 27 мая во второй половине дня представители компании "Деа Рома ЛТД" заняли цеха «Днепроспецстали» (ДСС), «Запорожстали» и Запорожского завода ферросплавов (ЗЗФ), расположенные на территории Балки Средней. В качестве обоснования их появления на территории заводов руководителям меткомбинатов было направлено предписание прокурора Заводского района Запорожья Сергея БОГДАНА, которым требовалось не препятствовать осуществлению компанией "Деа Рома ЛТД" работ на территории "техногенного месторождения в Балке Средней": предприятиям запрещались все виды работ, кроме вывоза в Балку Среднюю шлаков, в том числе переработка собственных отвалов и вывоз переработанного для использования в производственных целях.

За рубежом: На пост президента ФРГ могут выдвинуть министра труда

На пост нового президента Германии будет, скорее всего, выдвинута кандидатура министра труда Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое информагентство DADP. Президент ФРГ Хорст Келер накануне подал в отставку.

Согласно конституции страны, его полномочия временно будет исполнять президент бундесрата - федерального совета, в котором представлены все 16 земель Германии. В настоящее время им является глава сената Бремена Йенс Бернзен от СДПГ.

После отставки президента страны согласно законодательству новый кандидат может быть избран в течение тридцати дней, его избирают на Федеральном собрании, в которое входят члены бундестага и бундесрата. Заседание Федерального собрания назначено на 30 июня.